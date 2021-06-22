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Техника
Nazigul Jusupova

Starlink запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом в сентябре 2021 года Статьи редакции

После выхода спутников на рабочую орбиту компания начнёт переговоры о предоставлении услуг со странами.

  • После запуска глобального интернета компании нужно получить разрешение у стран на предоставление услуг, пишет Reuters со ссылкой на президента SpaceX Гвинн Шотвелл.
  • Компания развернула около 1800 спутников. После их подключения к рабочей орбите у компании появится бесперебойное глобальное покрытие.
  • Starlink планирует развернуть в общей сложности 12 000 спутников стоимостью примерно $10 млрд. В настоящее время, по словам Шотвелл, компания проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах.
  • Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей в феврале 2021 года достигло 10 тысяч. В мае Илон Маск рассказал, что потенциальные клиенты оформили около 500 тысяч заявок по $100 на использование спутникового интернета.
  • Комплект оборудования Starlink обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.

#новости #starlik

451 просмотров
8 8 комментариев
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Инокентий Смирнов

2

Рогозину большой привет!!!

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Влад Борщ

2

После запуска глобального интернета компании нужно получить разрешение у стран на предоставление услуг

Ну ясно, наши ростелекомы и прочие проллобируют запрет "пендосовского" интернета.

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Blackrock

Влад
0

Ну и правильно) ибо нефиг.
А если власти не организуют запрета на старлинк тогда пусть отменяют требование установки СОРМ классическим провайдерам. Выбора нет придется запрещать

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Николай Шелопугин

1

Примерно так придёт ответ на просьбу о покрытии России:

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Антон Волков

0

Проекты сверх державы.

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Эстетический Филипп

0

На фоне запретов VPN новость выглядит комично.
Но и хотелось бы посмотреть на того, кто 35 разово и ежемесячно 7 косарей станет отваливать. Когда срачах за Билайт-МТС-Мегафон каждые 100 рублей - безусловное доказательство преимущества провайдера и тарифа.

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Вячеслав Пылев

0

За 99 баксов в месяц вряд ли он кому-то понадобится среди россиян)

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Yan Varskii

0

Раздавать то можно будет с этого оборудования на мобильники столицы? Тогда да, ынтырнет будет практически бесплатный🤣

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