Starlink запланировала покрыть всю планету спутниковым интернетом в сентябре 2021 года Статьи редакции
После выхода спутников на рабочую орбиту компания начнёт переговоры о предоставлении услуг со странами.
- После запуска глобального интернета компании нужно получить разрешение у стран на предоставление услуг, пишет Reuters со ссылкой на президента SpaceX Гвинн Шотвелл.
- Компания развернула около 1800 спутников. После их подключения к рабочей орбите у компании появится бесперебойное глобальное покрытие.
- Starlink планирует развернуть в общей сложности 12 000 спутников стоимостью примерно $10 млрд. В настоящее время, по словам Шотвелл, компания проводит бета-тестирование Starlink в 11 странах.
- Тестирование спутникового интернета Starlink началось в октябре 2020 года, число пользователей в феврале 2021 года достигло 10 тысяч. В мае Илон Маск рассказал, что потенциальные клиенты оформили около 500 тысяч заявок по $100 на использование спутникового интернета.
- Комплект оборудования Starlink обойдется пользователям в $499. Месячная подписка — $99.
После запуска глобального интернета компании нужно получить разрешение у стран на предоставление услуг
Ну ясно, наши ростелекомы и прочие проллобируют запрет "пендосовского" интернета.
Раздавать то можно будет с этого оборудования на мобильники столицы? Тогда да, ынтырнет будет практически бесплатный🤣
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