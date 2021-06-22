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Техника
DTF

Toyota показала робота-«официанта» — он протирает столы, подаёт стаканы и снимает всё это на камеру Статьи редакции

Прозрачные поверхности больше не помеха.

9 9 комментариев
741 просмотров

Научно-исследовательский институт Toyota (TRI) представил робота, который способен решать бытовые задачи. В частности, речь идёт о распознавании прозрачных и светоотражающих поверхностей и взаимодействии с ними.

Большинство роботов запрограммированы так, что реагируют только на близлежащие объекты и не могут различать отражения. Это особенно заметно на примере умных пылесосов с лидарами — при встрече с зеркалом они пытаются проникнуть «сквозь» него, строя ложную карту помещения.

Исследователи Toyota утверждают, что решили проблему и продемонстрировали рабочий прототип человекообразного робота. Он анализирует поверхности по ходу движения и убирает мешающие предметы с пути, даже если они прозрачные, как стакан. Робота научили аккуратно протирать столы, взаимодействовать с различными материалами и снимать свои действия на камеру.

При разработке использовался новый метод восприятия трёхмерной геометрии. Для этого робота обучали большим объёмам синтетических данных, чтобы машина могла учитывать неожиданные для себя результаты и находить решения.

В итоге получился экспериментальный образец, который рано или поздно может оказаться в каждой семье, как это случилось с автомобилями, отметили в компании. Исследователи продолжат работу над интеллектом робота.

В июне в Китае поступил в продажу бюджетный робопёс, который умеет следовать за хозяином и нести продукты.

#новость #toyota #роботы

9 9 комментариев
6
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Небольшой жёлтый робот

3

Ничего, настанет день, когда вы, мешки с костями, будете служить роботам 

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Роман Аванесов

3
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Алексей Штейн

1

"и снимает всё это на камеру"
Чем отличается от обычного зумера-студента, который снимает работу в тикток?

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Leo Sol

0

I want it

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Gleb Tyutikov

0

И не просит на чай.

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Инокентий Смирнов

0

Не удивили! У нас будет чипирование и не нужны никакие роботы, все будет натурально, с душой!

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Андрей Пилпанов

0

Получается, мы приближаемся к сюжету "Я, робот"

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Маркетологов к стенке

0

Глупость нанимать робота-официанта в ресторан. Без них теряется весь шарм ресторанов и все превратится в макдоналдс

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Mike Prokopenko

0

Допатопный, у бостон динамикс в разы лучше

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