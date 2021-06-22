Toyota показала робота-«официанта» — он протирает столы, подаёт стаканы и снимает всё это на камеру Статьи редакции
Прозрачные поверхности больше не помеха.
Научно-исследовательский институт Toyota (TRI) представил робота, который способен решать бытовые задачи. В частности, речь идёт о распознавании прозрачных и светоотражающих поверхностей и взаимодействии с ними.
Большинство роботов запрограммированы так, что реагируют только на близлежащие объекты и не могут различать отражения. Это особенно заметно на примере умных пылесосов с лидарами — при встрече с зеркалом они пытаются проникнуть «сквозь» него, строя ложную карту помещения.
Исследователи Toyota утверждают, что решили проблему и продемонстрировали рабочий прототип человекообразного робота. Он анализирует поверхности по ходу движения и убирает мешающие предметы с пути, даже если они прозрачные, как стакан. Робота научили аккуратно протирать столы, взаимодействовать с различными материалами и снимать свои действия на камеру.
При разработке использовался новый метод восприятия трёхмерной геометрии. Для этого робота обучали большим объёмам синтетических данных, чтобы машина могла учитывать неожиданные для себя результаты и находить решения.
В итоге получился экспериментальный образец, который рано или поздно может оказаться в каждой семье, как это случилось с автомобилями, отметили в компании. Исследователи продолжат работу над интеллектом робота.
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"и снимает всё это на камеру"
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