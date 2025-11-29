Samsung позволила отключать рекламу на своих холодильниках с экранами

Её начали показывать в сентябре 2025 года пользователям в США.Фото SamsungПользователь Reddit с ником Ravage-1 рассказал, что Samsung выпустила обновление для холодильников. В настройках появился пункт, который позволяет отключить рекламу, он находится в конце списка параметров.В сентябре 2025 года пользователи холодильников Samsung Family Hub заметили рекламу на дисплеях своих устройств. Её можно было отключить только вместе с виджетами для главного экрана. Компания начала показывать объявления без предупреждения, но затем назвала это «пилотной программой».Нововведение вызвало критику покупателей, которые «заплатили большие деньги за премиальные холодильники и не ожидали увидеть на них рекламу». Стоимость устройств составляет около $2000.При этом ещё в апреле 2025 года компания отрицала слухи, что на экранах на бытовой технике Samsung может показываться реклама. #новости #samsung