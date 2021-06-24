Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Техника
Nazigul Jusupova

Стартап Malivar по созданию виртуальных лиц привлёк 5 млн рублей от ФРИИ в раунде с оценкой в 370 млн рублей Статьи редакции

В 2020 году стартап получил 10 млн рублей «дочки» «Сбера» — компании «Цифровые технологии».

  • Фонд развития интернет-инициатив приобрёл 1,35% компании «Маливар», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
  • По сравнению с предыдущим инвестиционным раундом в 2020 году, когда компанию оценили в 124 млн рублей, оценка выросла до 370 млн рублей, сообщил изданию представитель фонда.
  • В компании считают, что виртуальные модели могут быть востребованы в индустрии развлечений, маркетинге и интернет-коммерции в качестве виртуальных ассистентов.
  • По словам инвестиционного менеджера ФРИИ Вадима Казинца, фонд решил поддержать стартап, поскольку Malivar создал востребованный и удобный продукт, тем самым снизил кратно снизил себестоимость технологии. Он также добавил, что средства помогут усилить команду программистов и вывести продукт на рынок Америки.
  • В 2020 году дочерняя компания «Сбера» «Цифровые технологии» вложила в стартап 10 млн рублей и, по данным «СПАРК-Интерфакса», владеет 7,96% компании. По словам основателя Malivar Валерия Шарипова, инвестиции позволили автоматизировать производство синтетических лиц. Теперь для того, чтобы получить виртуальный образ, достаточно задать пол и возраст.
  • Malivar был основан в 2018 году и занимается созданием несуществующих лиц, а также внедрением виртуального образа в видеоролик. Сервис работает по модели подписок, а одно 10-30 минутное видео с участием виртуального образа стоит от 3690 до 9990 рублей в месяц. Также есть расширенный пакет для крупного бизнеса от 37 000 рублей в месяц.
  • Компания сотрудничала с Mercedes-Benz Fashion Week Russiа, AliExpress, РБК и Газпромбанком. Кроме этого, Malivar вместе с китайской компанией Iflytek создал виртуальную исполнительницу Алёну.
  • Эксперты, опрошенные «Ведомостями, считают, что в России возможности синтетических лиц пока недооценены, при этом это направление обладает потенциалом. По оценке заместителя гендиректора Isobar Moscow Андрея Коваля, цифровое лицо может стоить в 2–3 раза дешевле работы обычной модели, а также можно создать виртуальный образ, который полностью подходит бренду в кадре.

#новости #malivar

557 просмотров
4 4 комментария
0
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["malivar","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 4, "likes": 0, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 262489, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Jun 2021 08:11:30 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

One Geek

3

Название стартапа звучит как если бы они вместе с лицом инжектят небольшой экспоит под рутом. Я бы малвар не стал себе устанавливать на телефон, даже если в раунде участвовали Сбер и ФРИИ 😎

Ответить

Предвыборный Даниль

One
1

Особенно, если -) 

Ответить

badResistor

1

Очень крутая идея, вот только 10млн руб и 5млн руб, это прямо смешно. Инвестиции "по русски"? С такими инвесторами и бандитов с  рейдерством не надо 

Ответить

Всеволод Волчанский

1

И ни одной иллюстрации в статье про искусственные лица

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 4 комментария
Крипто
Евгения Евсеева
Основатели южноафриканской криптобиржи Africrypt пропали вместе с биткоинами пользователей на $3,6 млрд Статьи редакции

В апреле они объявили о «взломе» платформы и попросили пользователей не обращаться к юристам.

131 131 комментарий
52
М.Видео-Эльдорадо
Что внутри у Алены: разбираем чат-бота по косточкам
0 Обсудить
2
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Истории
Евгения Евсеева
Умер Джон Макафи, создатель антивируса McAfee — его нашли мёртвым в тюремной камере Статьи редакции

По предварительным данным, он совершил самоубийство.

145 145 комментариев
45
Трибуна
Dmitry Anisimov
Сервис для быстрой проверки QR-кодов вакцинации

C 28 июня кафе и рестораны Москвы и Московской области будут обязаны проверять QR-коды посетителей на предмет вакцинации. Мы решили немного помочь рестораторам и сделали сайт checkQR.ru, который ускорит и упростит процесс проверки вакцины.

54 54 комментария
25
Metro
Как прокачать команду, компанию и экологию: акселератор, который понравился бы Кофи Аннану

Рассказываем о простом и классном проекте, благодаря которому METRO развивает сотрудников и генерирует инициативы по устойчивому развитию.

0 Обсудить
6
Приёмная
Gena
В Alser майнят криптовалюту на продаваемых ноутбуках

Заметил, что в зале стоит гул, думал, где-то работает пылесос, убираются, но чем ближе подходил, тем сильнее убеждался, что звук исходит от стойки с игровыми ноутбуками.

94 94 комментария
126
Timepad
У Timepad появился раздел «сервисы»: кому и зачем это нужно

Timepad обновляется. Вслед за сменой бизнес-модели и введением подписного формата работы с организаторами мы улучшаем внутренний функционал платформы. Цель последнего изменения — легкость работы по созданию событий на Timepad. Мы постоянно кастомизируем и улучшаем наши сервисы и продукты для того, чтобы организаторы получали новые опыты и…

0 Обсудить
0
Торговля
Виктория Степанова
«Запоминают тех, кто сделал продукт массовым, а не выпустил его первым»: главное из интервью основателя Ecwid Статьи редакции

Руслан Фазлыев рассказал проекту «Русские норм!», почему для успеха не нужно быть первооткрывателем, привлекать большие инвестиции и уезжать за границу.

Основатель Ecwid Руслан Фазлыев
15 15 комментариев
30
Приёмная
Артем Иванов
Заметил в приложении «Тинькофф» страховку, оформленную на незнакомого человека — все его данные и документы доступны

Зашел сегодня в приложение банка и обнаружил, что у меня продуктах появилась страховка имущества. Оказалось, что она оформлена на неизвестного мне человека.

22 22 комментария
19
Еда
Евгения Евсеева
Московские рестораторы попросили власти перенести введение «бесковидного режима» для ресторанов с 28 июня на 1 августа Статьи редакции

И предложили пускать посетителей на летние веранды без QR-кодов.

198 198 комментариев
24
Т1 Консалтинг
HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма

Наша компания запустила сайт HR-платформы Т1 TalentForcе, которая повышает эффективность рекрутмента за счет автоматизации найма.

0 Обсудить
0
Больше статей
Комментарии

Maxim Petrukhin

Основатели южноафриканской…

Харухи

Умер Джон Макафи, создатель…

Maxim Petrukhin

Основатели южноафриканской…

Юрий Иванов

Московские рестораторы…

Alex Lowen

Курс биткоина и других…

Ratstarius

Умер Джон Макафи, создатель…

Alex Chernyshev

Умер Джон Макафи, создатель…

Maxim Petrukhin

Основатели южноафриканской…

Я не скажу свое…

Стартап Malivar по созданию…

Nick Sugar

«Купил дешевле, чем продал…

Sergey Ryazanov

Почему падают криптовалюты или…

Daria Morgendorffer

Как Skyeng меняет рынок…

Олег Скрып

Что ответят операторы…

Всеволод Волчанский

Стартап Malivar по созданию…

Alexey Remizov

Умер Джон Макафи, создатель…

Evil Pechenka

«Запоминают тех, кто сделал…

Pavel Pavel

Умер Джон Макафи, создатель…

Харухи

Умер Джон Макафи, создатель…

Johnny Vorony

Основатели южноафриканской…

Sergey Ryazanov

Почему падают криптовалюты или…
null