Стартап Malivar по созданию виртуальных лиц привлёк 5 млн рублей от ФРИИ в раунде с оценкой в 370 млн рублей Статьи редакции
В 2020 году стартап получил 10 млн рублей «дочки» «Сбера» — компании «Цифровые технологии».
- Фонд развития интернет-инициатив приобрёл 1,35% компании «Маливар», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
- По сравнению с предыдущим инвестиционным раундом в 2020 году, когда компанию оценили в 124 млн рублей, оценка выросла до 370 млн рублей, сообщил изданию представитель фонда.
- В компании считают, что виртуальные модели могут быть востребованы в индустрии развлечений, маркетинге и интернет-коммерции в качестве виртуальных ассистентов.
- По словам инвестиционного менеджера ФРИИ Вадима Казинца, фонд решил поддержать стартап, поскольку Malivar создал востребованный и удобный продукт, тем самым снизил кратно снизил себестоимость технологии. Он также добавил, что средства помогут усилить команду программистов и вывести продукт на рынок Америки.
- В 2020 году дочерняя компания «Сбера» «Цифровые технологии» вложила в стартап 10 млн рублей и, по данным «СПАРК-Интерфакса», владеет 7,96% компании. По словам основателя Malivar Валерия Шарипова, инвестиции позволили автоматизировать производство синтетических лиц. Теперь для того, чтобы получить виртуальный образ, достаточно задать пол и возраст.
- Malivar был основан в 2018 году и занимается созданием несуществующих лиц, а также внедрением виртуального образа в видеоролик. Сервис работает по модели подписок, а одно 10-30 минутное видео с участием виртуального образа стоит от 3690 до 9990 рублей в месяц. Также есть расширенный пакет для крупного бизнеса от 37 000 рублей в месяц.
- Компания сотрудничала с Mercedes-Benz Fashion Week Russiа, AliExpress, РБК и Газпромбанком. Кроме этого, Malivar вместе с китайской компанией Iflytek создал виртуальную исполнительницу Алёну.
- Эксперты, опрошенные «Ведомостями, считают, что в России возможности синтетических лиц пока недооценены, при этом это направление обладает потенциалом. По оценке заместителя гендиректора Isobar Moscow Андрея Коваля, цифровое лицо может стоить в 2–3 раза дешевле работы обычной модели, а также можно создать виртуальный образ, который полностью подходит бренду в кадре.
Название стартапа звучит как если бы они вместе с лицом инжектят небольшой экспоит под рутом. Я бы малвар не стал себе устанавливать на телефон, даже если в раунде участвовали Сбер и ФРИИ 😎
Очень крутая идея, вот только 10млн руб и 5млн руб, это прямо смешно. Инвестиции "по русски"? С такими инвесторами и бандитов с рейдерством не надо
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