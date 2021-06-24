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Техника
Nazigul Jusupova

Стартап-разработчик виртуальных аватаров Malivar привлёк 5 млн рублей от ФРИИ при оценке 370 млн рублей Статьи редакции

Сервис занимается разработкой и продюсированием виртуальных персонажей на основе нейросетей и компьютерной графики.

  • Фонд развития интернет-инициатив приобрёл 1,35% компании «Маливар», пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».
  • По сравнению с предыдущим инвестиционным раундом в 2020 году, когда компанию оценили в 124 млн рублей, оценка выросла до 370 млн рублей, сообщил изданию представитель фонда.
  • В компании считают, что виртуальные модели могут быть востребованы в индустрии развлечений, маркетинге и интернет-коммерции в качестве виртуальных ассистентов.
  • По словам инвестиционного менеджера ФРИИ Вадима Казинца, фонд решил поддержать стартап, поскольку Malivar создал востребованный и удобный продукт, тем самым снизил кратно снизил себестоимость технологии. Он также добавил, что средства помогут усилить команду программистов и вывести продукт на рынок Америки.
  • В 2020 году дочерняя компания «Сбера» «Цифровые технологии» вложила в стартап 10 млн рублей и, по данным «СПАРК-Интерфакса», владеет 7,96% компании. По словам основателя Malivar Валерия Шарипова, инвестиции позволили автоматизировать производство синтетических лиц. Теперь для того, чтобы получить виртуальный образ, достаточно задать пол и возраст.
  • Malivar основан в 2018 году и занимается созданием цифровых лиц, а также внедрением виртуального образа в видеоролики. Сервис работает по модели подписок, а одно 10-30 минутное видео с участием виртуального образа стоит от 3690 до 9990 рублей в месяц. Также есть расширенный пакет для крупного бизнеса от 37 000 рублей в месяц.
  • Компания сотрудничала с Mercedes-Benz Fashion Week Russiа, AliExpress, РБК и Газпромбанком. Кроме этого, Malivar вместе с китайской компанией Iflytek создал виртуальную исполнительницу Алёну.
  • Эксперты, опрошенные «Ведомостями, считают, что в России возможности синтетических лиц пока недооценены, при этом это направление обладает потенциалом. По оценке заместителя гендиректора Isobar Moscow Андрея Коваля, цифровое лицо может стоить в 2–3 раза дешевле работы обычной модели, а также можно создать виртуальный образ, который полностью подходит бренду в кадре.
Malivar

#новости #malivar

1474 просмотров
10 10 комментариев
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One Geek

12

Название стартапа звучит как если бы они вместе с лицом инжектят небольшой экспоит под рутом. Я бы малвар не стал себе устанавливать на телефон, даже если в раунде участвовали Сбер и ФРИИ 😎

Ответить

Предвыборный Даниль

One
5

Особенно, если -) 

Ответить

Am besten Videos

One
1

Я не стал бы даже если это будет обязательным, как прививка. 

Ответить

badResistor

9

Очень крутая идея, вот только 10млн руб и 5млн руб, это прямо смешно. Инвестиции "по русски"? С такими инвесторами и бандитов с  рейдерством не надо 

Ответить

Алексей Вихров

badResistor
3

можно подумать, что всё это хотя бы на лям  тянет...

Ответить

Termit Development

Алексей
3

Лям крайне малая сумма даже для мелкого предприятия где 3-5 сотрудников!
Имея 1 000 000 можно только лукошки плести пару месяцев...

Ответить

Am besten Videos

4

В этой новости все круто.
Будто мамка гордо рассказывает про своего сынка, который получил стипендию в 500 рублей за свой проект. 

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Всеволод Волчанский

3

И ни одной иллюстрации в статье про искусственные лица

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Маджид Гаджиев

1

Я набью вам виртуальное лицо! 

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Амбиент Музыкантов

0

А слабо этим Malivar сделать виртуальных Manowar?

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