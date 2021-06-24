Если системные требования не изменятся, ОС будет недоступна для многих пользователей, по крайней мере, официально.

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После презентации Windows 11 компания Microsoft опубликовала расширенные системные требования операционной системы. Из них стало известно, что для установки ОС компьютер должен будет поддерживать UEFI, функцию безопасной загрузки Secure Boot и быть оснащён доверенным платформенным модулем TPM версии 2.0.

UEFI — системная прошивка, которая используется на современных компьютерах вместо традиционного BIOS. Для того, чтобы узнать, используется ли на компьютере UEFI, необходимо нажать Win+R и ввести в окне «Выполнить» команду msinfo32. В открывшейся программе «Сведения о системе» будет указан режим BIOS.

Secure Boot — защитный протокол, внедрённый в UEFI, который защищает компьютер от выполнения неподписанного кода.

— защитный протокол, внедрённый в UEFI, который защищает компьютер от выполнения неподписанного кода. Модуль TPM — это криптографический процессор, который выполняет операции шифрования и содержит несколько механизмов физической защиты для предотвращения взлома. Windows 11 потребует наличие модуля TPM версии 2.0.Проверить версию платформы TPM можно, нажав Win + R и написав команду tpm.msc.



Как проверить, пойдёт ли на компьютере Windows 11

Microsoft выпустила утилиту, которая позволяет определить, соответствует ли компьютер или ноутбук минимальным требованиям. Её можно загрузить с официального сайта компании. Программа собирает сведения о ПК и выполняет быструю проверку, оповещая о результате.