Для установки Windows 11 потребуется модуль TPM 2.0, UEFI и Secure Boot Статьи редакции
Если системные требования не изменятся, ОС будет недоступна для многих пользователей, по крайней мере, официально.
После презентации Windows 11 компания Microsoft опубликовала расширенные системные требования операционной системы. Из них стало известно, что для установки ОС компьютер должен будет поддерживать UEFI, функцию безопасной загрузки Secure Boot и быть оснащён доверенным платформенным модулем TPM версии 2.0.
- UEFI — системная прошивка, которая используется на современных компьютерах вместо традиционного BIOS. Для того, чтобы узнать, используется ли на компьютере UEFI, необходимо нажать Win+R и ввести в окне «Выполнить» команду msinfo32. В открывшейся программе «Сведения о системе» будет указан режим BIOS.
- Secure Boot — защитный протокол, внедрённый в UEFI, который защищает компьютер от выполнения неподписанного кода.
- Модуль TPM — это криптографический процессор, который выполняет операции шифрования и содержит несколько механизмов физической защиты для предотвращения взлома. Windows 11 потребует наличие модуля TPM версии 2.0.Проверить версию платформы TPM можно, нажав Win + R и написав команду tpm.msc.
Как проверить, пойдёт ли на компьютере Windows 11
Microsoft выпустила утилиту, которая позволяет определить, соответствует ли компьютер или ноутбук минимальным требованиям. Её можно загрузить с официального сайта компании. Программа собирает сведения о ПК и выполняет быструю проверку, оповещая о результате.
Кроме того, пройти проверку можно на специальной странице сайта Microsoft, которая не требуется загружать утилиту. Пользователи сообщили, что в отдельных случаях веб-сервис может показывать, что компьютер поддерживает Windows 11, тогда как утилита уведомляет об обратном. Вероятнее всего, это связано с тем, что программа получает больше прав для проверки и выдаёт более точный результат по сравнению с сайтом.
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Так же, есть BIOS UEFI, TPM 2.0 Dx12 и все равно не соответствует, стоит официальная винда 10, был прошит при покупке, понимаю.
Похоже, чтобы перевести пользователей на Windows 11, тупо раздавать бесплатно ОС будет недостаточно как в случае с восьмёркой. Тут придётся ещё и приплачивать.
В МС там вообще с дуба рухнули, что такие требования выкатывают? DX12, аппаратный модуль, новый биос.
Тут бы щас подсуетиться кому-нибудь, но увы.
Слушай, ну DX12 поддерживает моя видюха 2012 года начального уровня, UEFI - уже лет десять как. Модуль TPM - это, вроде как можно обойти. Это скорее, защита от дурака (от всяких вирусов-шифровальщиков)
1-й видос: предсказание Windows 11.
2-й видос: заявления Microsoft
Когда-то надо таки менять платформу ))) Сижу на десятке установленной на материнке 2007 года выпуска
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