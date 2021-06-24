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Техника
Евгения Евсеева

Китайская TCL выпустила носимый дисплей для смартфона в виде очков Статьи редакции

Можно подключить к планшету или ноутбуку. Стоит $680.

7 7 комментариев
1025 просмотров

Очки NxtWear G впервые показали на выставке CES, а в продажу они поступят в июле сначала в Австралии, а потом и в других странах, пишет The Verge. Стоимость — 899 австралийских долларов ($680 или 49,4 тысячи рублей).

The Verge

TCL подчеркнула, что это не гарнитура дополненной реальности, а внешний дисплей. В очки встроены два Micro-OLED дисплея с разрешением 1080p — пользователь воспринимает их как 140-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9.

The Verge

Устройство совместимо со смартфонами, планшетами и компьютерами, которые поддерживают вывод изображения через USB Type-C.

The Verge

В дужки очков также встроены стереодинамики, но TCL рекомендует использовать наушники.

The Verge

#новость #tcl

7 7 комментариев
3
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Небольшой жёлтый робот

3

Ацьки ннада? 

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Gosoo Gosoo

1

Контактные линзы бы выпустили с возможностью передачи на них изображения, цены бы им не было.

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Cat Hello

Gosoo
0

Думаю если на рынок технологии в 3 нано выйдет. То будут и линзы.

Ответить

Леонид Белоус

0

В пізду реальность. 

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DiSAY

0

Есть видео или промо как это по сути выглядит для человека в очках?

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Иван Иванович

DiSAY
0

Не, надо за 49000р купить и самому понять

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Биг Хамустер

0

2 окулуса за эти деньги. Там и десктоп помощнее

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