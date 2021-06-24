Китайская TCL выпустила носимый дисплей для смартфона в виде очков Статьи редакции
Можно подключить к планшету или ноутбуку. Стоит $680.
Очки NxtWear G впервые показали на выставке CES, а в продажу они поступят в июле сначала в Австралии, а потом и в других странах, пишет The Verge. Стоимость — 899 австралийских долларов ($680 или 49,4 тысячи рублей).
TCL подчеркнула, что это не гарнитура дополненной реальности, а внешний дисплей. В очки встроены два Micro-OLED дисплея с разрешением 1080p — пользователь воспринимает их как 140-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9.
Устройство совместимо со смартфонами, планшетами и компьютерами, которые поддерживают вывод изображения через USB Type-C.
В дужки очков также встроены стереодинамики, но TCL рекомендует использовать наушники.
Контактные линзы бы выпустили с возможностью передачи на них изображения, цены бы им не было.
Есть видео или промо как это по сути выглядит для человека в очках?
Как работает стратегия финансовой независимости и раннего выхода на пенсию — и что говорят скептики и идеологи о применимости FIRE в России.
ТНТ стал первым из российских телеканалов, который пришёл на платформу Twitch и запустил на стриминговой площадке оригинальное шоу.
Откладываете на пенсию или на кругосветное путешествие? В любом случае, нужно учесть три фактора
Если системные требования не изменятся, ОС будет недоступна для многих пользователей, по крайней мере, официально.
Вместе с ЮMoney и «Платформой ОФД» провели совместное исследование, чтобы узнать, стали ли российские геймеры больше тратить на игры за последние 2-3 года и какие игры они предпочитают.
Важный инструмент маркетолога — таргетинг на похожую аудиторию (Look-alike). С его помощью можно расширять охват, генерировать лиды и увеличивать продажи. Разбираем на примере рекламной платформы myTarget, как работать с Look-alike.
«Одно из самых масштабных обновлений за последние 10 лет» выйдет зимой 2021 года.
Компания анонсировала следующее поколение ОС.
Если вы планируете отдохнуть в Москве, на Алтае или в Сочи, возможно, при заселении в отель вам попадётся номер с нашей платформой — Салют для отелей. Это решение, которое мы разработали специально для гостиниц, кастомизировав «обычный» SberBox. Постояльцам девайс открывает доступ к товарам, услугам и полезной информации, а владельцам отелей…
Все успешные инвесторы делают ошибки и теряют деньги. История мировой экономики не знает исключений. Мы стараемся давать полезные советы, чтобы вы избежали хотя бы самых грубых ошибок.