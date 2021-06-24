Можно подключить к планшету или ноутбуку. Стоит $680.

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Очки NxtWear G впервые показали на выставке CES, а в продажу они поступят в июле сначала в Австралии, а потом и в других странах, пишет The Verge. Стоимость — 899 австралийских долларов ($680 или 49,4 тысячи рублей).

The Verge

TCL подчеркнула, что это не гарнитура дополненной реальности, а внешний дисплей. В очки встроены два Micro-OLED дисплея с разрешением 1080p — пользователь воспринимает их как 140-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9.

The Verge

Устройство совместимо со смартфонами, планшетами и компьютерами, которые поддерживают вывод изображения через USB Type-C.

The Verge

В дужки очков также встроены стереодинамики, но TCL рекомендует использовать наушники.