Пользователи не могут попасть в хранилища My Book Live и рискуют потерять все данные.

Пользователи сетевых хранилищ (NAS) Western Digital My Book Live по всему миру сообщают об атаке неизвестного вируса, который удаляет все данные с накопителя. Предположительно, вирус сбрасывает состояние хранилища до заводского. Жалобы на пропажу данных пользователи опубликовали на официальном форуме Western Digital.

Один из пользователей нашёл свидетельства сброса данных до заводских настроек без соглашения пользователя Скриншот с официального форума Western Digital

Представители Western Digital предложили срочно отключить накопители My Book Live от сети до выяснения всех подробностей инцидента.

Они считают, что устройства взламывает неизвестный вирус, потому что последнее обновление прошивки My Book Live вышло в 2015 году, и происходящее не может быть её виной.

Сетевые хранилища My Book Live предназначены для домашних пользователей и малых предприятий. Они подключаются к компьютерам через USB или Ethernet, их официальная поддержка прекращена в 2015 году.