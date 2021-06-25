Сетевые хранилища Western Digital атаковал вирус, удаляющий файлы — компания предложила отключить устройства от сети Статьи редакции
Пользователи не могут попасть в хранилища My Book Live и рискуют потерять все данные.
Пользователи сетевых хранилищ (NAS) Western Digital My Book Live по всему миру сообщают об атаке неизвестного вируса, который удаляет все данные с накопителя. Предположительно, вирус сбрасывает состояние хранилища до заводского. Жалобы на пропажу данных пользователи опубликовали на официальном форуме Western Digital.
Представители Western Digital предложили срочно отключить накопители My Book Live от сети до выяснения всех подробностей инцидента.
Они считают, что устройства взламывает неизвестный вирус, потому что последнее обновление прошивки My Book Live вышло в 2015 году, и происходящее не может быть её виной.
Сетевые хранилища My Book Live предназначены для домашних пользователей и малых предприятий. Они подключаются к компьютерам через USB или Ethernet, их официальная поддержка прекращена в 2015 году.
Всё, что надо знать о безопасности данных в облаке: наши сервера раположены во льдах Атлантиды в взрыво-сейсмоусточивых хранилищах на глубине 14 этажей... ой, вирус...
здесь речь не про облако, а про железки, к которым можно подключиться через сеть и усб
Да, наши данные там, но доступа нет. Она утонула.
Хм, я имел в виду, что их как домашний сервер мало кто использует, обычно это удаленный доступ, нет?
#CHIA майнят наверное после рестора?) изящно, но очень больно.
Все внешние WD очень сомнительные , лучше брать Lacie из 8 шт = 0 брака как у меня так и у знакомых...
а WD каждый 4ый летит.
Так в Лейси те же ВД ставятся вроде. Лучше все-таки свой НАС
Нет. Lacie это премиум подразделение сигейт. Да НАС однозначно лучше)
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