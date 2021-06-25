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Техника
Евгений Делюкин

Поддержка Android-приложений на всех процессорах, редизайн «Настроек» и Teams вместо Skype: новые детали о Windows 11 Статьи редакции

Что известно через сутки после презентации.

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24 июня Microsoft представила Windows 11 — в компании утверждают, что это «самое масштабное изменение системы за последние 10 лет».

Windows 11 получит новое меню «Пуск», редизайн, виджеты, новый Microsoft Store с поддержкой Android-приложений и альтернативных магазинов, интеграцию с Teams и другие изменения.

Что удалось узнать за день после презентации: появилось больше элементов редизайна, включая новые «Настройки», поддержка Android-приложений будет на всех процессорах, а Microsoft хочет создать из Microsoft Store агрегатор и открытую площадку для разработчиков и своих конкурентов.

Внешний вид системы и функции

  • Приложение «Настройки» получило новый интерфейс с навигацией в левой части окна, иконки функций и новые возможности. Например, известно, что пользователи смогут настраивать виртуальные рабочие столы, виртуальную клавиатуру и активировать режим «Пробуждение при касании».
  • «Панель управления» пока остаётся в системе и получила новые иконки.
  • Интерфейс приложений «Проводник», «Блокнот» и Paint был обновлен — но пока только на макете.
  • В «Проводнике» стало меньше надписей и больше значков, появилась кнопка для создания папок, пропали меню «Файл», «Поделиться» и «Вид». Вкладок в интерфейсе «Проводника» нет, также не видно, что изменилось в нижней части приложения.
  • Windows 11 предложит пользователю несколько макетов размещения открытых окон, их число и формат зависит от размеров экрана устройства.
  • Изменен внешний вид уведомлений и панель быстрых действий.
  • На панели задач появится универсальная кнопка отключения микрофона — пользователю не придется искать настройки микрофона в каждом приложении для звонков и видеосвязи.
  • Windows 11 будет поддерживать виджеты от сторонних разработчиков, а также функцию «чаевые» для авторов контента в виджетах.
  • Меню «Пуск» в Windows 11 будет синхронизироваться с другими устройствами пользователя в OneDrive — например, предлагать ему продолжить работу над документом в Word, если тот недавно открывал файл на смартфоне или другом ПК.
  • Виртуальные столы можно будет настраивать отдельно — например, выбирать разные обои.
  • Экранная клавиатура получит темы и свайпы, как в SwiftKey, купленном Microsoft. Она предназначена для быстрого набора текста большим пальцем в режиме планшета и использует «пробел» для управления выделением текста.
  • Изменится внешний вид приложения «Фото» — все кнопки собраны в центре экрана на одной панели.
  • В приложениях Office 365 остался ленточный интерфейс, но элементы интерфейса получат закругленные края и увеличенные кнопки.
  • Windows 11 получит функцию трансляции изображения на ТВ, но пока нет подробностей, как она будет работать.
  • Встроенный чат Microsoft Teams можно удалить из системы.
  • Microsoft обещает, что Windows 11 будет быстрее выходить из спящего режима и авторизовать пользователя через Windows Hello, у системы снизится энергопотребление, будут «быстрее» работать браузеры.
  • Windows 11 будет получать одно большое обновление во второй половине каждого года и ежемесячные накопительные обновления.
  • Так как элементы интерфейса теперь отделены от системы, Microsoft сможет быстрее дорабатывать и обновлять интерфейс системы и выпускать отдельные обновления UI.
  • Windows 11 оптимизирована для ARM-процессоров.
Демонстрация работы Windows 11 на ARM-устройстве Microsoft Surface Pro X

Новый магазин Microsoft Store должен стать агрегатором

Глава Microsoft Сатья Наделла хочет, чтобы Windows 11 стала центром открытой технологической экосистемы, в том числе через новый Microsoft Store.

Он косвенно отмечает, что политика компании противоположна политике Apple: Microsoft приветствует других разработчиков и другие экосистемы, предлагая им разместиться внутри Windows на свободных условиях, а не запрещает их внутри своей платформы.

  • Компания «перестроила с нуля» магазин и позиционирует его как открытую площадку для альтернативных магазинов. Мicrosoft хочет, чтобы внутри Store были Steam, Epic Games Store, Amazon Store и другие.
  • В будущем Microsoft Store должен стать площадкой, на которой пользователи смогут найти любое приложение для Windows, независимо от того, где оно находится, говорит руководитель Windows и Surface Панос Панай.
  • Microsoft позволит разработчикам использовать сторонние платежные системы и не будет брать комиссию с приложений. Но для игр сохранится комиссия в 12%. Как Microsoft будет рассчитывать комиссию из альтернативных магазинов внутри своего — пока неясно.
  • Microsoft Store будет поддерживать x86, PWA и UWP-приложения для Windows. Например, в магазине уже есть Adobe Creative Cloud, Zoom, Disney+, Visual Studio, Edge и другие x86-приложения.
  • Если пользователь хочет установить приложение из Microsoft Store через браузер, ему достаточно кликнуть на кнопку загрузки — система автоматически откроет всплывающее окно из магазина для установки.

Поддержка Android-приложений в Windows 11

  • Windows 11 будет нативно поддерживать Android-приложения через компилятор Intel Bridge, который в реальном времени конвертирует приложения для сторонних платформ в x86-совместимые. Это похоже на технологию Apple Rosetta для компьютеров на чипе M1, которая позволяет работать с x86-приложениями на ARM-процессорах.
  • Технология Intel Bridge будет доступна как для процессоров Intel и AMD, так и для Qualcomm — на архитектуре ARM.
  • Первым магазином Android-приложений внутри Microsoft Store станет Amazon appstore. Чтобы установить Android-приложение, пользователям Windows 11 придется зайти в свою учетную запись Amazon.
  • В будущем Microsoft хочет, чтобы кроме Amazon appstore в Windows 11 появились и другие магазины Android-приложений — даже Google Play, если этого захочет Google.
  • Установленные Android-приложения будут работать как и десктопные — их можно закреплять на панели задач и так же управлять расположением окна.

Какие приложения и функции убрали из Windows 11

В Windows 11 не будет предустановленных:

  • Skype.
  • 3D Viewer.
  • Paint 3D.
  • OneNote для Windows 10.

Эти приложения останутся установленными при обновлении с Windows 10 на Windows 11.

Список известных изменений собрало издание Windows Central.

  • Группы и папки приложений больше не поддерживаются.
  • Менять размер макета «Пуска» пока нельзя — возможно, это изменится к релизу.
  • Панель задач теперь может располагаться только в нижней части экрана.
  • «Живые» плитки удалены — вместо них «Виджеты.
  • Закрепленые сайты и приложения не перенесутся при обновлении с Windows 10.
  • Удалён режим планшета, кнопка «Люди» на панели задач, функция «Временная шкала» и приложение Microsoft Wallet.
  • Некоторые иконки в области уведомлений могут не отображаться после обновления c Windows 10.Приложения больше не могут изменять области на панели задач.
  • Обои рабочего стола больше не синхронизируются между устройствами одной учетной записи Microsoft.
  • Internet Explorer отключен — вместо него в Microsoft Edge есть «режим IE» для решения проблем с совместимостью.
Новый экран блокировки
  • Удалена панель математического ввода, которая позволяет распознавать формулы. Чтобы вернуть функцию, нужно установить Math Recognizer: Он включает в себя распознавание формул и другие функции математического ввода.
  • В панели «Новости и интересы» добавлены новые функции виджетов.
  • Инструмент Snipping Tool получил такие же функции и дизайн, как у приложения «Набросок на снимке экрана».
  • С экрана блокировки удалены иконки «кратких сведений о состоянии» и связнные с ними настройки.
  • Режим S Mode доступен только в Windows 10 Home.
  • Голосовой помощник Cortana не встроен в систему первоначальной настройки и не закреплен на панели задач.

Какие процессоры поддерживаются

Intel

  • Intel Coffee Lake (8-е поколение)
  • Intel Coffee Lake Refresh (9-е поколение)
  • Intel Comet Lake (10-е поколение)
  • Intel Ice Lake (10-е поколение)
  • Intel Rocket Lake (11-е поколение)
  • Intel Tiger Lake (11-е поколение)
  • Intel Xeon Skylake-SP
  • Intel Xeon Cascade Lake-SP
  • Intel Xeon Cooper Lake-SP
  • Intel Xeon Ice Lake-SP

AMD

  • AMD Ryzen 2000
  • AMD Ryzen 3000
  • AMD Ryzen 4000
  • AMD Ryzen 5000
  • AMD Ryzen Threadripper 2000
  • AMD Ryzen Threadripper 3000
  • AMD Ryzen Threadripper Pro 3000
  • AMD EPYC (2-е поколение)
  • AMD EPYC (3-е поколение)

Для установки Windows 11 потребуется поддержка устройством модуля TPM 2.0, UEFI и функции безопасной загрузки Secure Boot.

#windows11 #microsoft

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