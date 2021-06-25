Поддержка Android-приложений на всех процессорах, редизайн «Настроек» и Teams вместо Skype: новые детали о Windows 11 Статьи редакции
Что известно через сутки после презентации.
24 июня Microsoft представила Windows 11 — в компании утверждают, что это «самое масштабное изменение системы за последние 10 лет».
Windows 11 получит новое меню «Пуск», редизайн, виджеты, новый Microsoft Store с поддержкой Android-приложений и альтернативных магазинов, интеграцию с Teams и другие изменения.
Что удалось узнать за день после презентации: появилось больше элементов редизайна, включая новые «Настройки», поддержка Android-приложений будет на всех процессорах, а Microsoft хочет создать из Microsoft Store агрегатор и открытую площадку для разработчиков и своих конкурентов.
Внешний вид системы и функции
- «Панель управления» пока остаётся в системе и получила новые иконки.
- Интерфейс приложений «Проводник», «Блокнот» и Paint был обновлен — но пока только на макете.
- В «Проводнике» стало меньше надписей и больше значков, появилась кнопка для создания папок, пропали меню «Файл», «Поделиться» и «Вид». Вкладок в интерфейсе «Проводника» нет, также не видно, что изменилось в нижней части приложения.
- Windows 11 предложит пользователю несколько макетов размещения открытых окон, их число и формат зависит от размеров экрана устройства.
- Изменен внешний вид уведомлений и панель быстрых действий.
- На панели задач появится универсальная кнопка отключения микрофона — пользователю не придется искать настройки микрофона в каждом приложении для звонков и видеосвязи.
- Windows 11 будет поддерживать виджеты от сторонних разработчиков, а также функцию «чаевые» для авторов контента в виджетах.
- Меню «Пуск» в Windows 11 будет синхронизироваться с другими устройствами пользователя в OneDrive — например, предлагать ему продолжить работу над документом в Word, если тот недавно открывал файл на смартфоне или другом ПК.
- Виртуальные столы можно будет настраивать отдельно — например, выбирать разные обои.
- Экранная клавиатура получит темы и свайпы, как в SwiftKey, купленном Microsoft. Она предназначена для быстрого набора текста большим пальцем в режиме планшета и использует «пробел» для управления выделением текста.
- Изменится внешний вид приложения «Фото» — все кнопки собраны в центре экрана на одной панели.
- В приложениях Office 365 остался ленточный интерфейс, но элементы интерфейса получат закругленные края и увеличенные кнопки.
- Windows 11 получит функцию трансляции изображения на ТВ, но пока нет подробностей, как она будет работать.
- Встроенный чат Microsoft Teams можно удалить из системы.
- Microsoft обещает, что Windows 11 будет быстрее выходить из спящего режима и авторизовать пользователя через Windows Hello, у системы снизится энергопотребление, будут «быстрее» работать браузеры.
- Windows 11 будет получать одно большое обновление во второй половине каждого года и ежемесячные накопительные обновления.
- Так как элементы интерфейса теперь отделены от системы, Microsoft сможет быстрее дорабатывать и обновлять интерфейс системы и выпускать отдельные обновления UI.
- Windows 11 оптимизирована для ARM-процессоров.
Новый магазин Microsoft Store должен стать агрегатором
Глава Microsoft Сатья Наделла хочет, чтобы Windows 11 стала центром открытой технологической экосистемы, в том числе через новый Microsoft Store.
Он косвенно отмечает, что политика компании противоположна политике Apple: Microsoft приветствует других разработчиков и другие экосистемы, предлагая им разместиться внутри Windows на свободных условиях, а не запрещает их внутри своей платформы.
- Компания «перестроила с нуля» магазин и позиционирует его как открытую площадку для альтернативных магазинов. Мicrosoft хочет, чтобы внутри Store были Steam, Epic Games Store, Amazon Store и другие.
- В будущем Microsoft Store должен стать площадкой, на которой пользователи смогут найти любое приложение для Windows, независимо от того, где оно находится, говорит руководитель Windows и Surface Панос Панай.
- Microsoft позволит разработчикам использовать сторонние платежные системы и не будет брать комиссию с приложений. Но для игр сохранится комиссия в 12%. Как Microsoft будет рассчитывать комиссию из альтернативных магазинов внутри своего — пока неясно.
- Microsoft Store будет поддерживать x86, PWA и UWP-приложения для Windows. Например, в магазине уже есть Adobe Creative Cloud, Zoom, Disney+, Visual Studio, Edge и другие x86-приложения.
- Если пользователь хочет установить приложение из Microsoft Store через браузер, ему достаточно кликнуть на кнопку загрузки — система автоматически откроет всплывающее окно из магазина для установки.
Поддержка Android-приложений в Windows 11
- Windows 11 будет нативно поддерживать Android-приложения через компилятор Intel Bridge, который в реальном времени конвертирует приложения для сторонних платформ в x86-совместимые. Это похоже на технологию Apple Rosetta для компьютеров на чипе M1, которая позволяет работать с x86-приложениями на ARM-процессорах.
- Технология Intel Bridge будет доступна как для процессоров Intel и AMD, так и для Qualcomm — на архитектуре ARM.
- Первым магазином Android-приложений внутри Microsoft Store станет Amazon appstore. Чтобы установить Android-приложение, пользователям Windows 11 придется зайти в свою учетную запись Amazon.
- В будущем Microsoft хочет, чтобы кроме Amazon appstore в Windows 11 появились и другие магазины Android-приложений — даже Google Play, если этого захочет Google.
- Установленные Android-приложения будут работать как и десктопные — их можно закреплять на панели задач и так же управлять расположением окна.
Какие приложения и функции убрали из Windows 11
В Windows 11 не будет предустановленных:
- Skype.
- 3D Viewer.
- Paint 3D.
- OneNote для Windows 10.
Эти приложения останутся установленными при обновлении с Windows 10 на Windows 11.
Список известных изменений собрало издание Windows Central.
- Группы и папки приложений больше не поддерживаются.
- Менять размер макета «Пуска» пока нельзя — возможно, это изменится к релизу.
- Панель задач теперь может располагаться только в нижней части экрана.
- «Живые» плитки удалены — вместо них «Виджеты.
- Закрепленые сайты и приложения не перенесутся при обновлении с Windows 10.
- Удалён режим планшета, кнопка «Люди» на панели задач, функция «Временная шкала» и приложение Microsoft Wallet.
- Некоторые иконки в области уведомлений могут не отображаться после обновления c Windows 10.Приложения больше не могут изменять области на панели задач.
- Обои рабочего стола больше не синхронизируются между устройствами одной учетной записи Microsoft.
- Internet Explorer отключен — вместо него в Microsoft Edge есть «режим IE» для решения проблем с совместимостью.
- Удалена панель математического ввода, которая позволяет распознавать формулы. Чтобы вернуть функцию, нужно установить Math Recognizer: Он включает в себя распознавание формул и другие функции математического ввода.
- В панели «Новости и интересы» добавлены новые функции виджетов.
- Инструмент Snipping Tool получил такие же функции и дизайн, как у приложения «Набросок на снимке экрана».
- С экрана блокировки удалены иконки «кратких сведений о состоянии» и связнные с ними настройки.
- Режим S Mode доступен только в Windows 10 Home.
- Голосовой помощник Cortana не встроен в систему первоначальной настройки и не закреплен на панели задач.
Какие процессоры поддерживаются
Intel
- Intel Coffee Lake (8-е поколение)
- Intel Coffee Lake Refresh (9-е поколение)
- Intel Comet Lake (10-е поколение)
- Intel Ice Lake (10-е поколение)
- Intel Rocket Lake (11-е поколение)
- Intel Tiger Lake (11-е поколение)
- Intel Xeon Skylake-SP
- Intel Xeon Cascade Lake-SP
- Intel Xeon Cooper Lake-SP
- Intel Xeon Ice Lake-SP
AMD
- AMD Ryzen 2000
- AMD Ryzen 3000
- AMD Ryzen 4000
- AMD Ryzen 5000
- AMD Ryzen Threadripper 2000
- AMD Ryzen Threadripper 3000
- AMD Ryzen Threadripper Pro 3000
- AMD EPYC (2-е поколение)
- AMD EPYC (3-е поколение)
Для установки Windows 11 потребуется поддержка устройством модуля TPM 2.0, UEFI и функции безопасной загрузки Secure Boot.
Компания хочет заработать капитал для покупки разработчика программ с искусственным интеллектом.
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