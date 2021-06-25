Что известно через сутки после презентации.

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24 июня Microsoft представила Windows 11 — в компании утверждают, что это «самое масштабное изменение системы за последние 10 лет».

Windows 11 получит новое меню «Пуск», редизайн, виджеты, новый Microsoft Store с поддержкой Android-приложений и альтернативных магазинов, интеграцию с Teams и другие изменения.

Что удалось узнать за день после презентации: появилось больше элементов редизайна, включая новые «Настройки», поддержка Android-приложений будет на всех процессорах, а Microsoft хочет создать из Microsoft Store агрегатор и открытую площадку для разработчиков и своих конкурентов.

Внешний вид системы и функции

Приложение «Настройки» получило новый интерфейс с навигацией в левой части окна, иконки функций и новые возможности. Например, известно, что пользователи смогут настраивать виртуальные рабочие столы, виртуальную клавиатуру и активировать режим «Пробуждение при касании».

«Панель управления» пока остаётся в системе и получила новые иконки.

Интерфейс приложений «Проводник», «Блокнот» и Paint был обновлен — но пока только на макете.

В «Проводнике» стало меньше надписей и больше значков, появилась кнопка для создания папок, пропали меню «Файл», «Поделиться» и «Вид». Вкладок в интерфейсе «Проводника» нет, также не видно, что изменилось в нижней части приложения.

Windows 11 предложит пользователю несколько макетов размещения открытых окон, их число и формат зависит от размеров экрана устройства.

Изменен внешний вид уведомлений и панель быстрых действий.

На панели задач появится универсальная кнопка отключения микрофона — пользователю не придется искать настройки микрофона в каждом приложении для звонков и видеосвязи.

Windows 11 будет поддерживать виджеты от сторонних разработчиков, а также функцию «чаевые» для авторов контента в виджетах.

Меню «Пуск» в Windows 11 будет синхронизироваться с другими устройствами пользователя в OneDrive — например, предлагать ему продолжить работу над документом в Word, если тот недавно открывал файл на смартфоне или другом ПК.

Виртуальные столы можно будет настраивать отдельно — например, выбирать разные обои.

Экранная клавиатура получит темы и свайпы, как в SwiftKey, купленном Microsoft. Она предназначена для быстрого набора текста большим пальцем в режиме планшета и использует «пробел» для управления выделением текста.

Изменится внешний вид приложения «Фото» — все кнопки собраны в центре экрана на одной панели.

В приложениях Office 365 остался ленточный интерфейс, но элементы интерфейса получат закругленные края и увеличенные кнопки.

Windows 11 получит функцию трансляции изображения на ТВ, но пока нет подробностей, как она будет работать.

Встроенный чат Microsoft Teams можно удалить из системы.

Microsoft обещает, что Windows 11 будет быстрее выходить из спящего режима и авторизовать пользователя через Windows Hello, у системы снизится энергопотребление, будут «быстрее» работать браузеры.

Windows 11 будет получать одно большое обновление во второй половине каждого года и ежемесячные накопительные обновления.

Так как элементы интерфейса теперь отделены от системы, Microsoft сможет быстрее дорабатывать и обновлять интерфейс системы и выпускать отдельные обновления UI.



Windows 11 оптимизирована для ARM-процессоров.

Демонстрация работы Windows 11 на ARM-устройстве Microsoft Surface Pro X

Новый магазин Microsoft Store должен стать агрегатором

Глава Microsoft Сатья Наделла хочет, чтобы Windows 11 стала центром открытой технологической экосистемы, в том числе через новый Microsoft Store.

Он косвенно отмечает, что политика компании противоположна политике Apple: Microsoft приветствует других разработчиков и другие экосистемы, предлагая им разместиться внутри Windows на свободных условиях, а не запрещает их внутри своей платформы.

Компания «перестроила с нуля» магазин и позиционирует его как открытую площадку для альтернативных магазинов. Мicrosoft хочет, чтобы внутри Store были Steam, Epic Games Store, Amazon Store и другие.

В будущем Microsoft Store должен стать площадкой, на которой пользователи смогут найти любое приложение для Windows, независимо от того, где оно находится, говорит руководитель Windows и Surface Панос Панай.



Microsoft позволит разработчикам использовать сторонние платежные системы и не будет брать комиссию с приложений. Но для игр сохранится комиссия в 12%. Как Microsoft будет рассчитывать комиссию из альтернативных магазинов внутри своего — пока неясно.



Microsoft Store будет поддерживать x86, PWA и UWP-приложения для Windows. Например, в магазине уже есть Adobe Creative Cloud, Zoom, Disney+, Visual Studio, Edge и другие x86-приложения.

Если пользователь хочет установить приложение из Microsoft Store через браузер, ему достаточно кликнуть на кнопку загрузки — система автоматически откроет всплывающее окно из магазина для установки.

Поддержка Android-приложений в Windows 11

Windows 11 будет нативно поддерживать Android-приложения через компилятор Intel Bridge, который в реальном времени конвертирует приложения для сторонних платформ в x86-совместимые. Это похоже на технологию Apple Rosetta для компьютеров на чипе M1, которая позволяет работать с x86-приложениями на ARM-процессорах.

Технология Intel Bridge будет доступна как для процессоров Intel и AMD, так и для Qualcomm — на архитектуре ARM.



Первым магазином Android-приложений внутри Microsoft Store станет Amazon appstore. Чтобы установить Android-приложение, пользователям Windows 11 придется зайти в свою учетную запись Amazon.



В будущем Microsoft хочет, чтобы кроме Amazon appstore в Windows 11 появились и другие магазины Android-приложений — даже Google Play, если этого захочет Google.

Установленные Android-приложения будут работать как и десктопные — их можно закреплять на панели задач и так же управлять расположением окна.

Какие приложения и функции убрали из Windows 11

В Windows 11 не будет предустановленных:

Skype.

3D Viewer.

Paint 3D.

OneNote для Windows 10.

Эти приложения останутся установленными при обновлении с Windows 10 на Windows 11.

Список известных изменений собрало издание Windows Central.

Группы и папки приложений больше не поддерживаются.

Менять размер макета «Пуска» пока нельзя — возможно, это изменится к релизу.

Панель задач теперь может располагаться только в нижней части экрана.

«Живые» плитки удалены — вместо них «Виджеты.

Закрепленые сайты и приложения не перенесутся при обновлении с Windows 10.

Удалён режим планшета, кнопка «Люди» на панели задач, функция «Временная шкала» и приложение Microsoft Wallet.

Некоторые иконки в области уведомлений могут не отображаться после обновления c Windows 10.Приложения больше не могут изменять области на панели задач.

Обои рабочего стола больше не синхронизируются между устройствами одной учетной записи Microsoft.

Internet Explorer отключен — вместо него в Microsoft Edge есть «режим IE» для решения проблем с совместимостью.

Новый экран блокировки

Удалена панель математического ввода, которая позволяет распознавать формулы. Чтобы вернуть функцию, нужно установить Math Recognizer: Он включает в себя распознавание формул и другие функции математического ввода.



В панели «Новости и интересы» добавлены новые функции виджетов.

Инструмент Snipping Tool получил такие же функции и дизайн, как у приложения «Набросок на снимке экрана».

С экрана блокировки удалены иконки «кратких сведений о состоянии» и связнные с ними настройки.

Режим S Mode доступен только в Windows 10 Home.

Голосовой помощник Cortana не встроен в систему первоначальной настройки и не закреплен на панели задач.

Какие процессоры поддерживаются

Intel

Intel Coffee Lake (8-е поколение)

Intel Coffee Lake Refresh (9-е поколение)

Intel Comet Lake (10-е поколение)

Intel Ice Lake (10-е поколение)

Intel Rocket Lake (11-е поколение)

Intel Tiger Lake (11-е поколение)

Intel Xeon Skylake-SP

Intel Xeon Cascade Lake-SP

Intel Xeon Cooper Lake-SP

Intel Xeon Ice Lake-SP

AMD

AMD Ryzen 2000

AMD Ryzen 3000

AMD Ryzen 4000

AMD Ryzen 5000

AMD Ryzen Threadripper 2000

AMD Ryzen Threadripper 3000

AMD Ryzen Threadripper Pro 3000

AMD EPYC (2-е поколение)

AMD EPYC (3-е поколение)