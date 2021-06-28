Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11 Статьи редакции
Первые пользователи уже могут скачать обновление.
- Microsoft выпустила Windows 11 Insider Preview 28 июня в 20:00 мск. Номер сборки — 22000.51. Для сравнения, «утёкшая» в сеть предварительная сборка ОС имела номер 21996.1.
- Апдейт доступен для участников программы тестирования через «Центр обновления Windows».
- Чтобы стать участником программы тестирования, надо оставить заявку на сайте Microsoft.
- В инсайдерской сборке присутствует большинство нововведений, о которых Microsoft рассказала на презентации Windows 11. Однако как отметили в The Verge, в ней не будет интеграции Microsoft Teams и возможности запуска Android-приложений, так как компания по-прежнему работает над этими функциями.
- The Verge выяснило, что финальный официальный релиз может состояться 20 октября — дату заметили на нескольких промо ОС.
Даже выглядит как параша.
Передам ваш комментарий в Майкрософт
Блестящий хот-дог
Правильно, чел сам напросился. Теперь он будет наказан автоапдейтами без возможности освобождения
Она была слита в инет ещё до презентации
Опаньки. Накатил бы, но боюсь, что будет проблема с дровами на Радик 580, хотя в своё время дрова на гт750 вставали на десятку от восьмёрки. 🤔
А русский язык в сборке поддерживается? Или как с Windows 10 в своё время подключат через полгода?)
howa khare pagla
sabbas rakkhosi
ghotona sotto
История произошла сегодня (28 июня 2021г.) все будет с пруфами, уверен моя ситуация не единична.
Банк уже сказал, что не согласен с формулировкой «нет смысла лукавить, рисуя собеседника женщиной, котиком или говорящей монетой».
Первые пользователи уже могут скачать обновление.
В компании разбираются.
В 2019 г. мы запустили первый корпоративный акселератор для сотрудничества со стартапами. Зачем это нужно нам и нашим подрядчикам, какие интересные технологии взяла на вооружение Почта, как компаниям работать со стартапами — обо всём по порядку.
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Правительство выдавало разрешение на торговлю алкоголем и устанавливало суммы, которые должен приносить владелец кабаков. Если у него были маленькие продажи, его наказывали, а население, которое мало пьёт, штрафовали.