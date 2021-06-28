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Техника
DTF

Microsoft выпустила предварительную версию Windows 11 Статьи редакции

Первые пользователи уже могут скачать обновление.

  • Microsoft выпустила Windows 11 Insider Preview 28 июня в 20:00 мск. Номер сборки — 22000.51. Для сравнения, «утёкшая» в сеть предварительная сборка ОС имела номер 21996.1.
  • Апдейт доступен для участников программы тестирования через «Центр обновления Windows».
  • Чтобы стать участником программы тестирования, надо оставить заявку на сайте Microsoft.
Максим Слипченко
  • В инсайдерской сборке присутствует большинство нововведений, о которых Microsoft рассказала на презентации Windows 11. Однако как отметили в The Verge, в ней не будет интеграции Microsoft Teams и возможности запуска Android-приложений, так как компания по-прежнему работает над этими функциями.
  • The Verge выяснило, что финальный официальный релиз может состояться 20 октября — дату заметили на нескольких промо ОС.
Microsoft 

#новость #windows11 #microsoft

1455 просмотров
14 14 комментариев
13
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Alexander Star

–10

Даже выглядит как параша.

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Даниил Поляков

Alexander
10

Передам ваш комментарий в Майкрософт

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Блестящий хот-дог

Даниил
0

Правильно, чел сам напросился. Теперь он будет наказан автоапдейтами без возможности освобождения

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Noname

–6

Она была слита в инет ещё до презентации

Ответить

Роман Слонов'

Noname
7

Об этом написано в посте

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Для закладок

2

Я грустный

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Jack Hammer

0

Опаньки. Накатил бы, но боюсь, что будет проблема с дровами на Радик 580, хотя в своё время дрова на гт750 вставали на десятку от восьмёрки. 🤔

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Алексей Гончаров

0

Люблю Windows и желаю ей только процветания! 

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Александр Субботин

0

А русский язык в сборке поддерживается? Или как с Windows 10 в своё время подключат через полгода?)

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Gunderson Otto

0

howa khare pagla

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Александр Цымляков

Gunderson
0

@Инспектор

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Noname

–3

Ок, я даже не читал

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