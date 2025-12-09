Google анонсировала две версии «умных» очков: только с голосовым помощником и с дисплеями

Первые выйдут в 2026 году и будут лёгкими, как обычные очки, пишут побывавшие на презентации журналисты.Прототип очков с дисплеями Project Aura. Источник: GoogleКомпания планирует выпустить свои первые «умные» очки с голосовым помощником Gemini в 2026 году. Google разрабатывает прототипы совместно с Samsung Electronics, Warby Parker и Gentle Monster.В них есть динамики, микрофоны и камеры, но нет дисплеев. Gemini может давать подсказки, распознавать предметы, таблички, картины, делать перевод в реальном времени и генерировать субтитры. Гарнитура подключается к смартфону, на котором обрабатываются основные данные, — поэтому она лёгкая, как обычные очки, пишет Bloomberg.Источник: GoogleВ них останется функция съёмки фотографий, просмотреть результат можно будет на смартфоне или «умных» часах. Обещают поддержку Pixel Watch и любых других часов на Wear OS (бывшей Android Wear).Вторая версия — очки Project Aura со встроенным дисплеем. В создании помогает Xreal. О сроках выхода не сообщают. На закрытой презентации для журналистов Google показала прототипы с одним экраном в правой линзе (как в Meta* Ray-Ban Display) и бинокулярные — с дисплеем для каждого глаза. Оба варианта поддерживают дополненную реальность для «Google Карт», Google Meet и других приложений.Подсказки от Gemini на маршруте. Источник: GoogleВ основе разработанная Google операционная система Android XR. Как пишет The Verge, их можно будет подключить к ноутбуку и работать в приложениях в режиме дополненной реальности, например, редактировать проект в Adobe Lightroom, смотреть YouTube или играть в игры, используя жесты.Очки обеспечивают обзор в 70°. Источник: GoogleО точных датах выхода и ценах на разные версии устройств компания не рассказала.В 2023 году Google отказалась от разработки «умных» очков под рабочим названием Project Iris после массовых сокращений и ухода руководителя направления AR/VR Клэя Бавора.Ася КарповаТехника19 апрGoogle показала работу «умных» очков с Gemini: они помогли найти ключи, построить маршрут и понять график в книге Компания не назвала сроки запуска платформы для гарнитур смешанной реальности Android XR.*Meta, владеющая Instagram, WhatsApp и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости