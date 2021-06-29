Samsung представила операционную систему One UI Watch для носимых устройств, разработанную совместно с Google Статьи редакции
Она основана на Wear OS и придёт на смену Tizen.
На выставке мобильных технологий MWC 2021, которая проходит в Барселоне, Samsung анонсировала платформу One UI Watch, разработанную вместе с Google.
- Новый интерфейс призван связать смартфон с «умными» часами или другими носимыми устройствами. Для этого разработчики существенно повысили производительность и обеспечили плавность компонентов.
- Ключевым нововведением стал доступ к приложениям из Google Play. При установке на смартфон они автоматически загрузятся и на «умные» часы.
- Многие приложения из области фитнеса, здоровья, спорта и музыки оптимизируют под ОС, а сервис Google Maps уже получил расширенную интеграцию.
- Синхронизация происходит и в других компонентах интерфейса. Например, если вы настроили отображение времени на телефоне в разных часовых поясах, то оно будет таким же образом отображаться на часах. Если добавить контакты в чёрный список, они заблокируются и на смартфоне.
- Разработчикам и дизайнерам также предоставили улучшенные инструменты для дизайна циферблатов.
- Galaxy Watch 4 от Samsung станут первым устройством на базе One UI Watch — часы покажут на мероприятии Unpacked в августе 2021 года.
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