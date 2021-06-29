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Техника
DTF

Samsung представила операционную систему One UI Watch для носимых устройств, разработанную совместно с Google Статьи редакции

Она основана на Wear OS и придёт на смену Tizen.

На выставке мобильных технологий MWC 2021, которая проходит в Барселоне, Samsung анонсировала платформу One UI Watch, разработанную вместе с Google.

  • Новый интерфейс призван связать смартфон с «умными» часами или другими носимыми устройствами. Для этого разработчики существенно повысили производительность и обеспечили плавность компонентов.
  • Ключевым нововведением стал доступ к приложениям из Google Play. При установке на смартфон они автоматически загрузятся и на «умные» часы.
  • Многие приложения из области фитнеса, здоровья, спорта и музыки оптимизируют под ОС, а сервис Google Maps уже получил расширенную интеграцию.
  • Синхронизация происходит и в других компонентах интерфейса. Например, если вы настроили отображение времени на телефоне в разных часовых поясах, то оно будет таким же образом отображаться на часах. Если добавить контакты в чёрный список, они заблокируются и на смартфоне.
  • Разработчикам и дизайнерам также предоставили улучшенные инструменты для дизайна циферблатов.
  • Galaxy Watch 4 от Samsung станут первым устройством на базе One UI Watch — часы покажут на мероприятии Unpacked в августе 2021 года.
Samsung

#новость #samsung #google

532 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Serge Tikhonenko

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Ништяк. Сделали бы батарею получше, надоело через день заряжать

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Ed Lee

Serge
2

А в чем проблема ставить на ночь заряжаться?

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Артём Прокопенко

Ed
2

А как сон трекать? 

Ответить

Ed Lee

Артём
0

А зачем?

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Евгений Симутин

Ed
0

Проблема в том, чтобы сделать батарею получше

Ответить

Ed Lee

Евгений
0

У «топ за свои деньги» есть часы с хорошей батареей

Ответить

Serg Ya

Serge
2
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evilnw

Serge
1

К сожалению, это не решит проблему. Как только сделают батарею получше, то сразу начнут пихать начинку, которая её сажает ещё больше(более яркий экран и т.д.). Это замкнутый круг. :(

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