Mail.ru Group представила компактную версию своей «умной» колонки за 5490 рублей Статьи редакции
«Маруся» умеет совершать звонки, включать плейлисты, озвучивает и пишет сообщения.
Колонку можно заказать на официальном сайте в черном и сером цвете, сообщили vc.ru в компании.
Устройство весит 305 граммов вместе с блоком питания. На нём появился цифровой светодиодный дисплей, на котором отображается время, погода, таймер и другие данные. По данным производителя, колонка имеет самую большую мощность звука в 5 Вт среди компактных колонок с голосовым управлением.
Встроенный помощник «Маруся» умеет совершать звонки «ВКонтакте», включать музыку друзей из соцсети и из Spotify, управлять «умным домом». Также с помощью голосового ассистента можно оформить доставку из McDonald’s, а отследить статус можно в приложении Delivery Club.
Над внешним видом устройства работало ведущее дизайнерское бюро Лондона – Layer.
В апреле 2020 года Mail.ru Group открыла продажу первой версии «умной» колонки «Капсула».
- С октября 2019 года компактная версия колонки есть у «Яндекс» — «Станция Мини» со встроенным голосовым ассистентом «Алиса».
Уважаемые Российские ИТ-гиганты! Я знаю, что слишком многого прошу и опять не хочу ничего понимать. НО! Представьте нашему вниманию уже наконец новый отечественный смартфон. Умные колонки это конечно хорошо, но никакого развития рынку отечественной микроэлектроники и компьютерной техники это вообще не даст. То что мы сидим на иностранной электронике, чипах и ПО говорит о нежелании развивать инфраструктуру, обороноспособность и технологии на нашей территории. Пожалуйста сдвиньте этот тренд в правильную сторону и тогда ваши презентации перестанут выглядеть так примитивно. Спасибо. Всем добра!
Русский смартфон не появляется, потому что его не станут покупать.
Лучше русскую настольную ос
«МайорВДоме» - отечественная ОС для десктопа
«МайорВКармане» - отечественная ОС для мобильных устройств
Уважаемые депутаты и президент!
Перестаньте вмешиваться в экономику, распылять деньги на армию и охрану, снизьте налоги, сделайте суд независимым и перестаньте нарушать права граждан! Тогда наши ИТ-гиганты смогут наладить производство отечественной микроэлектроники и даже создавать российские смартфоны!
Amazon Echo dot один в один, выпущен 3 года назад. Copy past во всей красе.
А где обязательный под статьями про ВК комментарий про спецслужбы?
Все дружно принялись ещё и собирать голосовые данные...все норовят выпустить свою умную колонку :) Дальше думайте сами, чем это впоследствии может закончится) Особенно, учитывая текущее состояние развития машинного обучения и при тенденциях получать услуги, идентифицируясь голосом... Страшно всё это. Особенно в нашей стране) МТС к примеру, уже мне предложил получить сим-карту, просто надиктовав паспортные данные по телефону.
Это не страшно же, а интересно и удобно и да, не безопасно
В том то всё и дело. С точки зрения науки - это несомненно круто. Но зная, как у нас всё стране делается - становится страшно, как кто и зачем может эти технологии применять.
Когда Гришина уже поменяют? Акции за 5 лет не выросли. Это надо постараться... Яндекс вырос в 3,5 раза
Сильное, канеш, сравнение. Сравните Alphabet и AT&T.
Телеком нигде особо не растёт. Это ж инфраструктура, двойная корова
Один бренд под названием Marussia давно уже
загнулся. Эта тоже не долго проживëт.
Интересно они как то проводили маркетинговое исследование чтобы выставить такую цену или нет. Google nest mini стоит в 2 раза дешевле.
Только Гугл не продает колонки в России, не поддерживает местные сервисы, и какое-то время их колонки даже оставались без поддержки русского языка при том, что на смартфонах Google Assistant с ним прекрасно работает. Поэтому сравнивать с Google, Amazon и прочими бесполезно, пока они игнорируют Россию
Маркетинговое исследование у нас можно закончить на гуглении цены Яндекс Станции. Да и в целом сравнивать с зарубежной ценой Nest Mini нет смысла — на англоговорящих рынках конкуренция совсем другая, гугл эти колонки иногда и бесплатно раздает, лишь бы алекса весь рынок не захватила (и сработало). Не удивлюсь, если даже основная цена в $50 это себе в убыток.
Дизайн хороший. Экранчик заметно оживляет колонку, (гораздо полезнее жестов у яндекс мини) и хорошо что умеет подключаться к внешней акустике.
Но вот сама Маруся ненужна) Яндекс интереснее, да и сбер скоро накачается.
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Mail.ru Group представила умную колонку Капсула Мини с часами. Благодаря встроенному голосовому помощнику Марусе новая модель умеет совершать звонки ВКонтакте, включать музыку, управлять умным домом, развивать и развлекать детей — и не только. Продажи Капсулы Мини стартуют 29 июня, купить ее можно будет за 5 490 рублей. Слухи о выходе колонки
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