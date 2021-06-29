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Техника
Nazigul Jusupova

Mail.ru Group представила компактную версию своей «умной» колонки за 5490 рублей Статьи редакции

«Маруся» умеет совершать звонки, включать плейлисты, озвучивает и пишет сообщения.

35 35 комментариев
1920 просмотров

Колонку можно заказать на официальном сайте в черном и сером цвете, сообщили vc.ru в компании.

Устройство весит 305 граммов вместе с блоком питания. На нём появился цифровой светодиодный дисплей, на котором отображается время, погода, таймер и другие данные. По данным производителя, колонка имеет самую большую мощность звука в 5 Вт среди компактных колонок с голосовым управлением.

Mail.ru Group

Встроенный помощник «Маруся» умеет совершать звонки «ВКонтакте», включать музыку друзей из соцсети и из Spotify, управлять «умным домом». Также с помощью голосового ассистента можно оформить доставку из McDonald’s, а отследить статус можно в приложении Delivery Club.

Над внешним видом устройства работало ведущее дизайнерское бюро Лондона – Layer.

  • В апреле 2020 года Mail.ru Group открыла продажу первой версии «умной» колонки «Капсула».

  • С октября 2019 года компактная версия колонки есть у «Яндекс» — «Станция Мини» со встроенным голосовым ассистентом «Алиса».

#новости #маруся

35 35 комментариев
6
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35 комментариев
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Михаил Швец

3

Уважаемые Российские ИТ-гиганты! Я знаю, что слишком многого прошу и опять не хочу ничего понимать. НО! Представьте нашему вниманию уже наконец новый отечественный смартфон. Умные колонки это конечно хорошо, но никакого развития рынку отечественной микроэлектроники и компьютерной техники это вообще не даст. То что мы сидим на иностранной электронике, чипах и ПО говорит о нежелании развивать инфраструктуру, обороноспособность и технологии на нашей территории. Пожалуйста сдвиньте этот тренд в правильную сторону и тогда ваши презентации перестанут выглядеть так примитивно. Спасибо. Всем добра!

Ответить

Денис Пешехонов

Михаил
13

Русский смартфон не появляется, потому что его не станут покупать.

Ответить

MyTxtWebPage

Денис
1

Лучше русскую настольную ос

Ответить

Шизоидная

MyTxtWe…
2

BolgenOS поставь

Ответить

MyTxtWebPage

Шизоидн…
0

Основана на Linux. А надо с нуля

Ответить

MEGAtraXXXer666

MyTxtWe…
0

«МайорВДоме» - отечественная ОС для десктопа
«МайорВКармане» - отечественная ОС для мобильных устройств

Ответить

Михаил Швец

Денис
1

А как же вариант дистрибуции на чиновников, военных и бюджетников?

Ответить

Илья Волочков

Михаил
2

Уважаемые депутаты и президент!

Перестаньте вмешиваться в экономику, распылять деньги на армию и охрану, снизьте налоги, сделайте суд независимым и перестаньте нарушать права граждан! Тогда наши ИТ-гиганты смогут наладить производство отечественной микроэлектроники и даже создавать российские смартфоны!

Ответить

Alex Moren

Михаил
0

Отечественный чип похоже работает

Ответить

Alex Choy

5

Amazon Echo dot один в один, выпущен 3 года назад. Copy past во всей красе.

Ответить

Alex Choy

Alex
5
Ответить

le phatique

Alex
3

маруся на 5 минут опаздывает

Ответить

Практический файл

3

https://vc.ru/tech/264209-mail-ru-group-vypustila-novuyu-kolonku-kapsula-mini-s-chasami

Mail.ru Group выпустила новую колонку Капсула…
Mail.ru Group представила умную колонку Капсула Мини с часами. Благодаря встроенному голосовому…
vc.ru
Ответить

Денис Пешехонов

0

А где обязательный под статьями про ВК комментарий про спецслужбы?

Ответить

Иван Плис

Денис
1

Денис, ты устарел похоже. Спецслужбы и ФСБшники уже живут у всех россиян за холодильниками 

Ответить

Юрий Другач

Иван
0

Умные холодильники

Ответить

Юрий Карпов

1

Все дружно принялись ещё и собирать голосовые данные...все норовят выпустить свою умную колонку :) Дальше думайте сами, чем это впоследствии может закончится)  Особенно, учитывая текущее состояние развития машинного обучения и при тенденциях получать услуги, идентифицируясь голосом... Страшно всё это. Особенно в нашей стране) МТС к примеру, уже мне предложил получить сим-карту, просто надиктовав паспортные данные по телефону.

Ответить

Юрий Другач

Юрий
0

Это не страшно же, а интересно и удобно и да, не безопасно

Ответить

Юрий Карпов

Юрий
0

В том то всё и дело. С точки зрения науки - это несомненно круто. Но зная, как у нас всё стране  делается - становится страшно, как кто и зачем может эти технологии применять. 

Ответить

Alexey Ivanov

0

Когда Гришина уже поменяют? Акции за 5 лет не выросли. Это надо постараться... Яндекс вырос в 3,5 раза

Ответить

Radna

Alexey
0

МТС не может расти, они всю прибыль на выплату дивидендов отдают, АФК Система доит МТС, практически все телекомы это дивидендные историй, им не куда расти.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alexey
0

Как только выпустит мэдроботпицца, так сразу

Ответить

Maxim Petrukhin

Alexey
–1

Сильное, канеш, сравнение. Сравните Alphabet и AT&T.
Телеком нигде особо не растёт. Это ж инфраструктура, двойная корова 

Ответить

Alexey Ivanov

Maxim
0

Мейл.ру -  телеком и инфраструктура? Серьезно?

Ответить

Всего по немногу

0

Один бренд под названием Marussia давно уже
загнулся. Эта тоже не долго проживëт.

Ответить

Maxim Nedokunev

0

т.е. теперь это Маруська?))

Ответить

Rownie

0

Интересно они как то проводили маркетинговое исследование чтобы выставить такую цену или нет. Google nest mini стоит в 2 раза дешевле.

Ответить

Григорий Копиев

Rownie
0

Только Гугл не продает колонки в России, не поддерживает местные сервисы, и какое-то время их колонки даже оставались без поддержки русского языка при том, что на смартфонах Google Assistant с ним прекрасно работает. Поэтому сравнивать с Google, Amazon и прочими бесполезно, пока они игнорируют Россию

Ответить

 Anatoly Bereznyak

Григорий
0

Ну и как часто вы пользуетесь звонками ВК?

Ответить

Тарас Мукин

Rownie
0

Маркетинговое исследование у нас можно закончить на гуглении цены Яндекс Станции. Да и в целом сравнивать с зарубежной ценой Nest Mini нет смысла — на англоговорящих рынках конкуренция совсем другая, гугл эти колонки иногда и бесплатно раздает, лишь бы алекса весь рынок не захватила (и сработало). Не удивлюсь, если даже основная цена в $50 это себе в убыток.

Ответить

Андрей Иванов

0

минимайор

Ответить

Небольшой жёлтый робот

0

*поёт*Маруся звоночек наберёт
Майору всю даточку сольёт

Ответить

lakoros

0

Дизайн хороший. Экранчик заметно оживляет колонку, (гораздо полезнее жестов у яндекс мини) и хорошо что умеет подключаться к внешней акустике.
Но вот сама Маруся ненужна) Яндекс интереснее, да и сбер скоро накачается.

Ответить

Konstantin Grudnev

0

https://www.youtube.com/watch?v=4_iss6TidxA

Ответить

Maxim Petrukhin

0

А есть живой человек, кто купил и даже пользуется? 

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