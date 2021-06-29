Сотрудников Apple обяжут носить нагрудные камеры для предотвращения утечек — источники Статьи редакции
Компания применит видеорегистраторы Axon Body, которые широко использует полиция в США, рассказали сотрудники компании.
Apple пытается остановить распространение утечек об устройствах и технологиях путём внедрения обязательных нагрудных камер для некоторых групп сотрудников, сообщили источники FrontPageTech в компании.
Шаг направлен в том числе на ограничение доступа к конфиденциальной информации известным инсайдерам, таким как, например, Джон Проссер. Последний уже выпустил видео по этому поводу, рассказав об усилившемся за последние недели давлении Apple.
Ранее компания также пригрозила судебными исками китайскому информатору под ником Kang и 3D-дизайнеру Джермейну Смиту, который публиковал качественные рендеры потенциальных устройств.
Интересно, что новость про камеры «утекла» именно от сотрудников Apple. Источники сомневаются, что подобные меры окажутся эффективными.
Ранее аналитик Мин-Чи Куо опубликовал заметку для инвесторов, в которой поделился информацией о линейке iPhone 2022 года.
Никогда не мог подумать что общего у сотрудника ФСИН и сотрудника Apple - желание скрыть утечки того, что они делают!'
Будь я PR компании Apple, я бы посадил индусов, что бы они рисовали разные рендеры и выкидывали их в сеть. Тогда из-за информационного шума никакого смысла сливать обычные рендеры не будет.
Кажется, что это все по-прежнему фарс. Утечки очень неплохо подогревают интерес к презентациям. К тому же далеко не все утечки оказываются правдивыми.
А еще утечки, которые не правдивые, по сути позволяют посмотреть на отклик рынка, вообще не тратя на это деньги.
Это будет отклик рынка на утечку, а не на продукт. Этот отклик бесполезен.
Apple такая компания, которая не изучает рынок и не изучает спрос. Они создают сам рынок и спрос.
не изучает рынок? Т.е. в Apple при Джобсе не изучали рынок mp3 плееров, чтобы понять, что он перенасыщен и подходит к концу? Чтобы по итогам создать iPhone.
И изначально, когда выпускался iPod, они не изучили рынок, поняв, что "прослушивание музыки" - это адский ад с этими огромными CD-плеерами?
Почти каждая презентация любого нового устройства, презентуемого Apple, в самом начале содержала "вот рынок сейчас", вместе с насмешками по поводу текущих продуктов. Когда MacBook Air запускался, например, Джобс показал самые тонкие ноутбуки на тот момент. То же самое - запуск iPhone, где Джобс показал различные телефоны.
В общем, абсолютный бред утверждать, что исследования рынка не проводятся. Даже не о чем спорить. Они изучают рынок, затем выпускают продукт, который его меняет.
Такая "борьба" это скорее игра на опережение - если никто не знал про будущие часы от apple, то к 2014 году конкуренты не наполнили бы рынок.
Компания так пытается быстрее войти/отдисраптить/создать рынок и занять на нем свою долю тем, что перекинут пользователей айфона туда.
Утечек нет - нет конкурентов, монополия сильнее, отток от экосистемы меньше! Круто? Круто! (ну не круто, конечно)
Какой Проссер молодец, только с идейными и альтруистами работает. Платить за слив- никогда!
P.S. Не верю!
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Неплохо за день: Амазон увольняет на основе иск.интеллекта, Эпл вешает датчики на сотрудников.
Класс, теперь все секреты будут еще и на видео снимать. Текстовые и фотоутечки уже не в трендах, даёшь видеутечки!
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Прикольный способ сократить по «собственному» несколько типов личностей. И, эм, а в туалет как ходить?
Ранее аналитик Мин-Чи Куо опубликовал заметку для инвесторов, в которой поделился информацией о линейке iPhone 2022 года.
Почему человек, который тупо публикует слитые ему секреты, называется "аналитик"? Что именно он там "анализирует"?
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Ой, не с того начали с утечками бороться. Надо было обязать носить анальные зонды с автоматическим расширителем
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Участники рынка ожидают массовых закрытий, которых будет больше, чем после ограничений 2020 года.
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