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Техника
DTF

Сотрудников Apple обяжут носить нагрудные камеры для предотвращения утечек — источники Статьи редакции

Компания применит видеорегистраторы Axon Body, которые широко использует полиция в США, рассказали сотрудники компании.

33 33 комментария
2549 просмотров

Apple пытается остановить распространение утечек об устройствах и технологиях путём внедрения обязательных нагрудных камер для некоторых групп сотрудников, сообщили источники FrontPageTech в компании.

Шаг направлен в том числе на ограничение доступа к конфиденциальной информации известным инсайдерам, таким как, например, Джон Проссер. Последний уже выпустил видео по этому поводу, рассказав об усилившемся за последние недели давлении Apple.

Я никогда не платил источнику. Ни разу не передавал деньги в руки. Никаких транзакций не было. И я всегда давал понять сотрудникам, что они не обязаны предоставлять мне информацию.

Джон Проссер
инсайдер, основатель FrontPageTech

Ранее компания также пригрозила судебными исками китайскому информатору под ником Kang и 3D-дизайнеру Джермейну Смиту, который публиковал качественные рендеры потенциальных устройств.

Интересно, что новость про камеры «утекла» именно от сотрудников Apple. Источники сомневаются, что подобные меры окажутся эффективными.

Схема использования камеры FrontPageTech
Нагрудный видеорегистратор Axon Body 2

Ранее аналитик Мин-Чи Куо опубликовал заметку для инвесторов, в которой поделился информацией о линейке iPhone 2022 года.

#новость #apple

33 33 комментария
6
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33 комментария
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Кирилл Загоскин

12

Никогда не мог подумать что общего у сотрудника ФСИН и сотрудника Apple - желание скрыть утечки того, что они делают!'

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Артем Акулов

Кирилл
2

Ура! Пабеда! Наканецта мы первые!

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Михаил Анюков

Кирилл
0

Ох, это вы просто глубоко не копали)

Ответить

Почтовый Гоша

9

– Что, в двух словах, происходит в Apple?
– Воруют.

Ответить

Иван Серик

Почтовый
0

- Что, в двух словах, происходит?
- В Apple?!
- Воруют!

Ответить

Влад Берг

Почтовый
0

В ДВУХ словах воруют с..ки.

Ответить

NNM ASSN

6
Ответить

Амбиент Музыкантов

6

Полумеры какие-то. Цепями их надо привязывать к батарее. 

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Владимир Дорофеев

4

Будь я PR компании Apple, я бы посадил индусов, что бы они рисовали разные рендеры и выкидывали их в сеть. Тогда из-за информационного шума никакого смысла сливать обычные рендеры не будет. 

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Sergei Zotov

2

Кажется, что это все по-прежнему фарс. Утечки очень неплохо подогревают интерес к презентациям. К тому же далеко не все утечки оказываются правдивыми.

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Sergei Zotov

Sergei
2

А еще утечки, которые не правдивые, по сути позволяют посмотреть на отклик рынка, вообще не тратя на это деньги.

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Александр Морозов

Sergei
0

Это будет отклик рынка на утечку, а не на продукт. Этот отклик бесполезен.

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Александр Морозов

Sergei
0

Apple такая компания, которая не изучает рынок и не изучает спрос. Они создают сам рынок и спрос.

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Sergei Zotov

Алексан…
0

не изучает рынок? Т.е. в Apple при Джобсе не изучали рынок mp3 плееров, чтобы понять, что он перенасыщен и подходит к концу? Чтобы по итогам создать iPhone.

И изначально, когда выпускался iPod, они не изучили рынок, поняв, что "прослушивание музыки" - это адский ад с этими огромными CD-плеерами?

Почти каждая презентация любого нового устройства, презентуемого Apple, в самом начале содержала "вот рынок сейчас", вместе с насмешками по поводу текущих продуктов. Когда MacBook Air запускался, например, Джобс показал самые тонкие ноутбуки на тот момент. То же самое - запуск iPhone, где Джобс показал различные телефоны.

В общем, абсолютный бред утверждать, что исследования рынка не проводятся. Даже не о чем спорить. Они изучают рынок, затем выпускают продукт, который его меняет.

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Кирилл Загоскин

Sergei
0

Такая "борьба" это скорее игра на опережение - если никто не знал про будущие часы от apple, то к 2014 году конкуренты не наполнили бы рынок. 

Компания так пытается быстрее войти/отдисраптить/создать рынок и занять на нем свою долю тем, что перекинут пользователей айфона туда. 

Утечек нет - нет конкурентов, монополия сильнее, отток от экосистемы меньше! Круто? Круто! (ну не круто, конечно) 

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badResistor

1

в итоге утечки будут идти через эти камеры?

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Влад Берг

1

Чет не серьезно, надо было ошейники сразу с тротилом чтоб наверняка.

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Artem Gn

0

Пока датчики на мозг, для чтения мыслей, не повесят, утечки будет всегда.

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Тимур Устинов

0

Какой Проссер молодец, только с идейными и альтруистами работает. Платить за слив- никогда!
P.S. Не верю!

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Andrew

0

Ой ну увидели все новый айфон за месяц до презы,великая потеря.

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Philip Poteryahin

0

Хотите как в Apple?)

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Alexey Ivanov

0

Неплохо за день: Амазон увольняет на основе иск.интеллекта, Эпл вешает датчики на сотрудников.

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Джон Картошкин

0

Информация про камеры и та утекла. Дырявая контора.

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Джон Картошкин

0
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Andrey Pozdnyakov

0

что за утечки? фичи от андроида чтоль?

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Kostya Zubanov

0
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Andrey Zykov

0

Класс, теперь все секреты будут еще и на видео снимать. Текстовые и фотоутечки уже не в трендах, даёшь видеутечки!

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Мамин ихтиандр

0

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Павел

0

Прикольный способ сократить по «собственному» несколько типов личностей. И, эм, а в туалет как ходить? 

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Eugene Danilov

0

Ранее аналитик Мин-Чи Куо опубликовал заметку для инвесторов, в которой поделился информацией о линейке iPhone 2022 года.

Почему человек, который тупо публикует слитые ему секреты, называется "аналитик"? Что именно он там "анализирует"? 

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Andrey Andreev

0

Когда уже анальные зонды внедрят?

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Андрей Мельник

0

Ой, не с того начали с утечками бороться. Надо было обязать носить анальные зонды с автоматическим расширителем

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Кирилл Загоскин

Vita
0

@Инспектор 

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