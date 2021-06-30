ТПП аннулировала акты о российском происхождении нескольких систем хранения данных компании Yadro Статьи редакции
В компании уточнили, что ТПП не аннулировала, а перевыпустила акты.
- «Торгово-промышленная палата» (ТПП) аннулировала документы, подтверждающие российское происхождение систем хранения данных «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М», пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ТПП в Консорциум отечественных разработчиков «РосСХД».
- По данным исполнительного директора «РосСХД» Олега Изумрудова, если ТПП не признала продукцию российской, Минпромторг исключает продукцию из реестра отечественной радиоэлектронной продукции. Продукция, не включённая в реестр, не может участвовать в госзакупках.
- ТПП аннулировала акт на основании письма «РосСХД», где Yadro обвинили в том, что под видом российской продукции компания предлагает заказчикам системы, работающие на процессорах американской IBM.
- Согласно постановлению правительства, используемые в системе хранения данных процессоры должны быть отечественного производства. С 1 января 2021 года только система с отечественными центральными процессорами считается российской.
- ТПП пояснила в письме, что аннулировала акты о российском происхождении систем Yadro, так как при экспертизе была допущена «техническая ошибка». В Минпромторге ответили, что проводят анализ корректности выдачи заключения.
- В самой компании ответили, что продукция полностью соответствует требованиям регулятора и производится на собственной фабрике в Подмосковье в кооперации с отечественными предприятиями радиоэлектронной отрасли.
- Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что исключение продуктов Yadro из реестра повлияет на рынок систем хранения данных. Гендиректор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева считает, что корпоративный сектор может остаться без отечественных решений соответствующего класса.
под видом российской продукции компания предлагает заказчикам системы, работающие на процессорах американской IBM
Что за глупости?! Этого просто не может быть. Я вот кейс принёс с документами. Изучите пожалуйста.
Потому и исключили, что в вашем кейсе крайне недостаточно документов. У нас за решение подобных вопросов нужно приносить документов в два раза больше да и вообще документооборот у нас безна... простите, электронный.
Так это столько же документов, что и в прошлую экспертизу, какие в два раза больше? Да и что за мода, две экспертизы проводить, как будто эксперты могут ошибаться, это ж не VC, лол, кек.
Инфляция чего же вы хотите. Кризис люди нищают. Вон внучатый племянник нашего главного эксперта на одной и той же бентли вейрон второй год ездит как бомж.
А будете вредничать, пришлем к вам бизнес консультантов в ковидных масках. А вас на ковидный карантин отправим.
...я вот кейс у вас в углу забыл.
https://mos-jkh.livejournal.com/5884556.html
Самый прикол, что многие действительно считают, что мы производим, что-то помимо нефти и газа.
Так а ракеты, УАЗ буханка, Нива, Веста, носки, картошка, пшеница, леса, медок, молочко, водочка. А великий Роскосмос, который под управлением Рогозина стало в разы сильнее, мощнее и навязали конкуренцию NASA? Наслышана о тротуарной плитке, керамике, стекла делаем, лампочки где-то под Питером. Рэп делаем в каких-то адских масштабах. Всякие сайты, русский язык программирования 1С. Сотовые операторы, банкинг. Пиво 🍻!
Только Байкал и Эльбрус, только хардкор!
За работу на данных девайсах полагается доплата за вредность в 2-кратном размере, т.к. нервные клетки не восстанавливаются.
процессоры должны быть отечественного производства
Тут мне захотелось завыть на луну вголосину..
Все процессоры устройств, участвующих в господдержке. Мы пытаемся развить свою собственную электронику. Чё выть то?
Чё выть то?
Извините, минутная слабость в скрепах. Пришлось срочно посмотреть Соловьева со Скабеевой, чтобы не заржать уже на "Мы пытаемся развить свою собственную электронику".
Наверно, просто не занесли кому надо. Слово другие "производители" не используют оборудование Хуавей и Ко, на котором переклеены шилдики.
Ахахахах, да в РОССИИ ВЕЛИКОЙ кроме нефти и газа ничего нету. Чего удивляться то...КАК Первый день, живете. РОССИЯ <<<<
Интересно, это означает, что бизнес теперь можно на мусорку выкинуть?)
Это ж теперь придётся в производство вкладываться. Переклеивать шильдики всё сложней, что творится-то
Увы, но производство будет только если кто из производителей тут завод построит. Фактически ситуация такая, как будто папуасы в набедренных повязках решат ядерный синтез освоить…
Почему увы? Пусть строят, рынок создан.
И кто там папуасы? Ядерный синтез мы уже освоили и здесь может получиться, а повязки нам не по климату.
Комментарий удален
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