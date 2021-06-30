Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Техника
Nazigul Jusupova

ТПП аннулировала акты о российском происхождении нескольких систем хранения данных компании Yadro Статьи редакции

В компании уточнили, что ТПП не аннулировала, а перевыпустила акты.

  • «Торгово-промышленная палата» (ТПП) аннулировала документы, подтверждающие российское происхождение систем хранения данных «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М», пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ТПП в Консорциум отечественных разработчиков «РосСХД».
  • По данным исполнительного директора «РосСХД» Олега Изумрудова, если ТПП не признала продукцию российской, Минпромторг исключает продукцию из реестра отечественной радиоэлектронной продукции. Продукция, не включённая в реестр, не может участвовать в госзакупках.
  • ТПП аннулировала акт на основании письма «РосСХД», где Yadro обвинили в том, что под видом российской продукции компания предлагает заказчикам системы, работающие на процессорах американской IBM.
  • Согласно постановлению правительства, используемые в системе хранения данных процессоры должны быть отечественного производства. С 1 января 2021 года только система с отечественными центральными процессорами считается российской.
  • ТПП пояснила в письме, что аннулировала акты о российском происхождении систем Yadro, так как при экспертизе была допущена «техническая ошибка». В Минпромторге ответили, что проводят анализ корректности выдачи заключения.
  • В самой компании ответили, что продукция полностью соответствует требованиям регулятора и производится на собственной фабрике в Подмосковье в кооперации с отечественными предприятиями радиоэлектронной отрасли.
  • Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что исключение продуктов Yadro из реестра повлияет на рынок систем хранения данных. Гендиректор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева считает, что корпоративный сектор может остаться без отечественных решений соответствующего класса.
Обновлено в 10:32. В компании опровергли vc.ru информацию о возможном исключении из реестра. Как сообщили представители Yadro, ТПП не аннулировала, а перевыпустила акты, так как в первой версии документов была указана некорректная дата срока их действия. «Ошибка была исправлена, акты обновлены, регламент не нарушен. Речи об исключении из реестра быть не может, так как подача в реестр состоялась до вступления новых правил», — сообщили в компании.

#новости #yadro

3145 просмотров
34 34 комментария
1
8
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["yadro","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 34, "likes": 8, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 264528, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Jun 2021 08:29:17 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ivan Zenkov

20

под видом российской продукции компания предлагает заказчикам системы, работающие на процессорах американской IBM

Что за глупости?! Этого просто не может быть. Я вот кейс принёс с документами. Изучите пожалуйста.

Ответить

Andrew Simon

Ivan
9

Потому и исключили, что в вашем кейсе крайне недостаточно документов. У нас за решение подобных вопросов нужно приносить документов в два раза больше да и вообще документооборот у нас безна... простите, электронный.

Ответить

Вася Пражкин

Andrew
0

Так это столько же документов, что и в прошлую экспертизу, какие в два раза больше? Да и что за мода, две экспертизы проводить, как будто эксперты могут ошибаться, это ж не VC, лол, кек.

Ответить

Поэтический Макс

Вася
3

Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели (с) 

Ответить

Andrew Simon

Вася
1

Инфляция чего же вы хотите. Кризис люди нищают. Вон внучатый племянник нашего главного эксперта на одной и той же бентли вейрон второй год ездит как бомж.
А будете вредничать, пришлем к вам бизнес консультантов в ковидных масках. А вас на ковидный карантин отправим.

Ответить

Вадим Швальняк

Ivan
0

...я вот кейс у вас в углу забыл. 
https://mos-jkh.livejournal.com/5884556.html

Ответить

Поэтический Макс

10

 может остаться без отечественных решений соответствующего класса

Звучит, как-будто эти решения были

Ответить

Mike Espoo

Поэтический
11

 Самый прикол, что многие действительно считают, что мы производим, что-то помимо нефти и газа.

Ответить

Ann Partovi

Mike
4

Так а ракеты, УАЗ буханка, Нива, Веста, носки, картошка, пшеница, леса, медок, молочко, водочка. А великий Роскосмос, который под управлением Рогозина стало в разы сильнее, мощнее и навязали конкуренцию NASA? Наслышана о тротуарной плитке, керамике, стекла делаем, лампочки где-то под Питером. Рэп делаем в каких-то адских масштабах. Всякие сайты, русский язык программирования 1С. Сотовые операторы, банкинг. Пиво 🍻!

Ответить

N N

Mike
1

Ещё лес и металлы в виде руды

Ответить

Джон Картошкин

Mike
1

Ну не производим, добываем. Они и до нас в земле лежали.

Ответить

Поэтический Макс

Mike
1

Ну пшеница третьего класса еще

Ответить

Vee-Eight 138

9

Всё элементарно, опять кто-то с кем то не поделился...

Ответить

Амбиент Музыкантов

6

Только Байкал и Эльбрус, только хардкор!

Ответить

N N

Амбиент
9

С тактовой частотой 100МГц

Ответить

N N

Амбиент
2

Они производятся на Тайване, разработка на основе западных технологий, разрабатывали и тестировали на западном оборудовании. Технология 28нм, которая была актуальна 10 лет назад. 

Ответить

Ипполит Волжский

N
0

вроде бы часть производиться в Тайване а часть в России 

Ответить

Папа Римский

Амбиент
1

За работу на данных девайсах полагается доплата за вредность в 2-кратном размере, т.к. нервные клетки не восстанавливаются.

Ответить

Вася Пражкин

8

 процессоры должны быть отечественного производства

Тут мне захотелось завыть на луну вголосину..

Ответить

nochnoy.ru

Вася
0

Все процессоры устройств, участвующих в господдержке. Мы пытаемся развить свою собственную электронику. Чё выть то?

Ответить

Вася Пражкин

nochnoy.ru
0

 Чё выть то?

Извините, минутная слабость в скрепах. Пришлось срочно посмотреть Соловьева со Скабеевой, чтобы не заржать уже на "Мы пытаемся развить свою собственную электронику".

Ответить

evilnw

5

Наверно, просто не занесли кому надо. Слово другие "производители" не используют оборудование Хуавей и Ко, на котором переклеены шилдики.

Ответить

Evgeny Evgeny

–2

Ахахахах, да в РОССИИ ВЕЛИКОЙ кроме нефти и газа ничего нету. Чего удивляться то...КАК Первый день, живете. РОССИЯ <<<<

Ответить

nochnoy.ru

Evgeny
3

На проекте с 29 июн 2021
Все комменты про "хахаха рашка парашка"

Ответить

Paavo Ulmanis

4

Чем хуже, тем лучше.

Ответить

Andrey Vladimirsky

4

Интересно, это означает, что бизнес теперь можно на мусорку выкинуть?)

Ответить

Bublikov Anton

1

Это ж теперь придётся в производство вкладываться. Переклеивать шильдики всё сложней, что творится-то

Ответить

automationz

Bublikov
1

Увы, но производство будет только если кто из производителей тут завод построит. Фактически ситуация такая, как будто папуасы в набедренных повязках решат ядерный синтез освоить…

Ответить

Bublikov Anton

automationz
0

Почему увы? Пусть строят, рынок создан.
И кто там папуасы? Ядерный синтез мы уже освоили и здесь может получиться, а повязки нам не по климату.

Ответить

N N

Bublikov
1

Дороги и ливневка тоже не по климату, не то что в Финляндии 

Ответить

Валентин Тихомиров

Bublikov
0

Или не придется) Если договорятся. 

Ответить

Сергей Перевозчиков

0

Ничего себе, как глубоко иностранные агенты забрались

Ответить

Возможный крюк

0
Ответить

Комментарий удален

mst Hasinna

0

fdhgdh

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Право
TJ
Роскомнадзор подал иск к основателю бота «Глаз Бога» с требованием заблокировать сервис Статьи редакции

Сервис нарушает права россиян на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, считает ведомство.

45 45 комментариев
7
ePN
AliExpress становится «российским» маркетплейсом. Зачем ему это и что означает для всего российского ритейла

Последние 10 лет AliExpress рос в России рекордными темпами. Но с 2019 года объем трансграничной торговли снизился на 25%, зато доля российских маркетплейсов выросла до огромных 86%. И страх перед «вирусом по почте» тут не при чем.

14 14 комментариев
16
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
IPQuorum
Сеть IPChain стала общегосударственной инфраструктурой для оборота и защиты прав на результаты творческой деятельности
0 Обсудить
0
Техника
Nazigul Jusupova
ТПП аннулировала акты о российском происхождении нескольких систем хранения данных компании Yadro Статьи редакции
34 34 комментария
8
Involta
Стартапы недели: 5 новинок для работы и жизни

Каждую неделю Involta отбирает лучшие технологические новинки, которые делают жизнь проще, насыщеннее и ярче. Здесь на vc.ru мы выпускаем подробные обзоры о самых интересных из них. Ещё больше новинок из мира стартапов ищите в инстаграм-аккаунте Involta.

0 Обсудить
3
Admitad Affiliate
Новый сегмент: как заработать по CPA на недвижимости?

В каталоге партнерской сети Admitad Affiliate появился новый перспективный сегмент — Недвижимость, представленный эксклюзивным оффером Яндекс Аренда. Как работать с ним по CPA и в чем его преимущества?

0 Обсудить
0
Разработка
Евгения Евсеева
Shopify отменит комиссию для разработчиков в своём магазине приложений — но только на первый $1 млн годовой выручки Статьи редакции

Вслед за Google, Microsoft и Apple комиссию начали снижать и другие платформы.

12 12 комментариев
12
Приёмная
STV FILM
Ситилинк не перерасчитывает стоимость видеокарты по гарантии

Пост будет написан исключительно для того, чтобы вы понимали с каким магазином связываетесь.

5 5 комментариев
Офлайн
Евгения Евсеева
Работающие в Москве иностранцы с прививками столкнулись с проблемами при получении QR-кодов Статьи редакции

Они не могут получить код по интернету, а сдавать ПЦР-тест раз в три дня «вряд ли получится».

29 29 комментариев
4
Фоксфорд
Онбординг на удалёнке — это тяжело. Как помочь новичкам не чувствовать себя изолированными

Руководитель отдела обучения Татьяна Фёдорова и специалист по адаптации Евгения Воронина рассказывают, как адаптировать новичков быстро и эффективно. И поделятся инсайтами о системе наставничества.

2 2 комментария
1
Личный опыт
András Huszti
Мои странные эксперименты в работе с ассистентами

Сегодня поделюсь с вами самыми странными экспериментами, которые я проводил со своими ассистентами за последние три года. Все они направлены на то, чтобы помогать мне делать то, что я делать не хочу, но и не могу делегировать.

4 4 комментария
8
Больше статей
null