AliExpress становится «российским» маркетплейсом. Зачем ему это и что означает для всего российского ритейла

Последние 10 лет AliExpress рос в России рекордными темпами. Но с 2019 года объем трансграничной торговли снизился на 25%, зато доля российских маркетплейсов выросла до огромных 86%. И страх перед «вирусом по почте» тут не при чем.