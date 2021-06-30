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Техника
Nazigul Jusupova

ТПП отменила российское происхождение нескольких систем хранения данных компании Yadro Статьи редакции

Компанию могут исключить из реестра отечественной радиоэлектронной продукции и она не сможет выставляться на госзакупках.

  • «Торгово-промышленная палата» (ТПП) отменила документы, подтверждающие российское происхождение систем хранения данных «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М», пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ТПП в Консорциум отечественных разработчиков «РосСХД».
  • Если ТПП не признала продукцию российской, Минпромторг исключает продукцию из реестра отечественной радиоэлектронной продукции. Продукция, не включённая в реестр, не может участвовать в госзакупках.
  • ТПП аннулировала акт на основании письма «РосСХД», где Yadro обвинили в том, что под видом российской продукции компания предлагает заказчикам системы, работающие на процессорах американской IBM.
  • Согласно постановлению правительства, используемые в системе хранения данных процессоры должны быть отечественного производства. С 1 января 2021 года только система с отечественными центральными процессорами считается российской.
  • ТПП пояснила в письме, что аннулировала акты о российском происхождении систем Yadro, так как при экспертизе была допущена «техническая ошибка». В Минпромторге ответили, что проводят анализ корректности выдачи заключения.
  • Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что исключение продуктов Yadro из реестра повлияет на рынок систем хранения данных. Гендиректор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева считает, что корпоративный сектор может остаться без отечественных решений соответствующего класса.

#новости #yadro

1900 просмотров
15 15 комментариев
6
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Ivan Zenkov

10

под видом российской продукции компания предлагает заказчикам системы, работающие на процессорах американской IBM

Что за глупости?! Этого просто не может быть. Я вот кейс принёс с документами. Изучите пожалуйста.

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Andrew Simon

Ivan
1

Потому и исключили, что в вашем кейсе крайне недостаточно документов. У нас за решение подобных вопросов нужно приносить документов в два раза больше да и вообще документооборот у нас безна... простите, электронный.

Ответить

Vee-Eight 138

5

Всё элементарно, опять кто-то с кем то не поделился...

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Амбиент Музыкантов

3

Только Байкал и Эльбрус, только хардкор!

Ответить

N N

Амбиент
4

С тактовой частотой 100МГц

Ответить

N N

Амбиент
0

Они производятся на Тайване, разработка на основе западных технологий, разрабатывали и тестировали на западном оборудовании. Технология 28нм, которая была актуальна 10 лет назад. 

Ответить

Папа Римский

Амбиент
0

За работу на данных девайсах полагается доплата за вредность в 2-кратном размере, т.к. нервные клетки не восстанавливаются.

Ответить

Поэтический Макс

2

 может остаться без отечественных решений соответствующего класса

Звучит, как-будто эти решения были

Ответить

Mike Espoo

Поэтический
1

 Самый прикол, что многие действительно считают, что мы производим, что-то помимо нефти и газа.

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Вася Пражкин

2

 процессоры должны быть отечественного производства

Тут мне захотелось завыть на луну вголосину..

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Andrey Vladimirsky

2

Интересно, это означает, что бизнес теперь можно на мусорку выкинуть?)

Ответить

Paavo Ulmanis

1

Чем хуже, тем лучше.

Ответить

evilnw

1

Наверно, просто не занесли кому надо. Слово другие "производители" не используют оборудование Хуавей и Ко, на котором переклеены шилдики.

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Evgeny Evgeny

0

Ахахахах, да в РОССИИ ВЕЛИКОЙ кроме нефти и газа ничего нету. Чего удивляться то...КАК Первый день, живете. РОССИЯ <<<<

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Bublikov Anton

0

Это ж теперь придётся в производство вкладываться. Переклеивать шильдики всё сложней, что творится-то

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2
Техника
Nazigul Jusupova
ТПП отменила российское происхождение нескольких систем хранения данных компании Yadro Статьи редакции

Компанию могут исключить из реестра отечественной радиоэлектронной продукции и она не сможет выставляться на госзакупках.

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