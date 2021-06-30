hh.ru запустил чаты между работодателями и соискателями в формате мессенджера

На hh.ru появился новый функционал — чаты между соискателями и работодателями. Теперь кандидаты и рекрутеры могут общаться в привычном интерфейсе мессенджера, а диалоговое окно открывается сразу после отклика на вакансию с сопроводительным письмом. Новый функционал hh.ru доступен на мобильной и десктопной версии сайта и позволяет быть на связи,…