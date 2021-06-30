ТПП отменила российское происхождение нескольких систем хранения данных компании Yadro Статьи редакции
Компанию могут исключить из реестра отечественной радиоэлектронной продукции и она не сможет выставляться на госзакупках.
- «Торгово-промышленная палата» (ТПП) отменила документы, подтверждающие российское происхождение систем хранения данных «Татлин», «Татлин-Ю» и «Татлин-М», пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ТПП в Консорциум отечественных разработчиков «РосСХД».
- Если ТПП не признала продукцию российской, Минпромторг исключает продукцию из реестра отечественной радиоэлектронной продукции. Продукция, не включённая в реестр, не может участвовать в госзакупках.
- ТПП аннулировала акт на основании письма «РосСХД», где Yadro обвинили в том, что под видом российской продукции компания предлагает заказчикам системы, работающие на процессорах американской IBM.
- Согласно постановлению правительства, используемые в системе хранения данных процессоры должны быть отечественного производства. С 1 января 2021 года только система с отечественными центральными процессорами считается российской.
- ТПП пояснила в письме, что аннулировала акты о российском происхождении систем Yadro, так как при экспертизе была допущена «техническая ошибка». В Минпромторге ответили, что проводят анализ корректности выдачи заключения.
- Эксперты, опрошенные «Ведомостями», считают, что исключение продуктов Yadro из реестра повлияет на рынок систем хранения данных. Гендиректор АНО «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева считает, что корпоративный сектор может остаться без отечественных решений соответствующего класса.
под видом российской продукции компания предлагает заказчикам системы, работающие на процессорах американской IBM
Что за глупости?! Этого просто не может быть. Я вот кейс принёс с документами. Изучите пожалуйста.
Потому и исключили, что в вашем кейсе крайне недостаточно документов. У нас за решение подобных вопросов нужно приносить документов в два раза больше да и вообще документооборот у нас безна... простите, электронный.
Только Байкал и Эльбрус, только хардкор!
За работу на данных девайсах полагается доплата за вредность в 2-кратном размере, т.к. нервные клетки не восстанавливаются.
Самый прикол, что многие действительно считают, что мы производим, что-то помимо нефти и газа.
процессоры должны быть отечественного производства
Тут мне захотелось завыть на луну вголосину..
Интересно, это означает, что бизнес теперь можно на мусорку выкинуть?)
Наверно, просто не занесли кому надо. Слово другие "производители" не используют оборудование Хуавей и Ко, на котором переклеены шилдики.
Ахахахах, да в РОССИИ ВЕЛИКОЙ кроме нефти и газа ничего нету. Чего удивляться то...КАК Первый день, живете. РОССИЯ <<<<
Это ж теперь придётся в производство вкладываться. Переклеивать шильдики всё сложней, что творится-то
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Компанию могут исключить из реестра отечественной радиоэлектронной продукции и она не сможет выставляться на госзакупках.
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