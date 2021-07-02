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Техника
TJ

Microsoft сменила «синий экран смерти» на чёрный в Windows 11 Статьи редакции

Это первое изменение экрана сообщения о системной ошибке с 2016 года.

Смена цвета с синего на чёрный — единственное изменение в облике сообщения о системном сбое Windows. Предположительно, Microsoft сделала это, чтобы гамма BSOD соответствовала новым экранам входа в систему и выключения компьютера — в Windows 11 они также окрашены в чёрный цвет. Об этом пишет The Verge.

Новый BSOD чёрного цвета в Windows 11 Изображение The Verge

Это первое изменение BSOD с 2016 года, когда в его составе появился квадратик QR-кода. Впервые «синий экран смерти» появился в 1990 году в Windows 3.0, чтобы помочь пользователям и администраторам установить причину системного сбоя. BSOD содержит код ошибки и служебные данные, а с выходом Windows 8 в 2012 году к ним добавился грустный смайл.

#новость #windows #microsoft

751 просмотров
14 14 комментариев
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14 комментариев
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Анна K

6

Синий казался дружелюбнее, мол «ещё не всё потеряно, дружок».

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MEGAtraXXXer666

Анна
7

Ну кроме данных 🙂

Ответить

MEGAtraXXXer666

5

Ура! Проблемы решены!

Ответить

Aleksei Tiukaev

4

Все ещё BSOD

Ответить

Большой жёлтый робот

3

Bsod lives matter

Ответить

Даниил Слесарчук

3

Это расизм, зрада или перемога?

Ответить

Алекс

2

лучше бы оставили кастомизацию, а то всратые обновления, неотключаемые функции... индусы криворукие какие то

Ответить

A V

1

Надо было сразу на радужный менять, чтобы всем было понятно кто они такие есть 😆

Ответить

MEGAtraXXXer666

A
0

А кто они такие есть?

Ответить

Артемий Володин

0

Это не грустный смайл, а перевернутый и погнутый скейтборд.

Ответить

Юлия

0

Ушла эпоха(

Ответить

Анатолий Щербина

0

И сам текст в режим чернильницы переходит (как на электронных книжках).

Ответить

Antsiforov Stanislav

0

Впервые «синий экран смерти» появился в 1990 году в Windows 3.0, чтобы стать мемом до того как мемы появились.

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Andrei Mesherjakov

0

Кто-нибудь может сказать зачем они изменили? И вправду, как тут писали, синий по оптимистичнее выглядел. Они изменили чтобы просто что-нибудь изменить? Или проводили опрос, исследования?

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