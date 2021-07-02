Microsoft сменила «синий экран смерти» на чёрный в Windows 11 Статьи редакции
Это первое изменение экрана сообщения о системной ошибке с 2016 года.
Смена цвета с синего на чёрный — единственное изменение в облике сообщения о системном сбое Windows. Предположительно, Microsoft сделала это, чтобы гамма BSOD соответствовала новым экранам входа в систему и выключения компьютера — в Windows 11 они также окрашены в чёрный цвет. Об этом пишет The Verge.
Это первое изменение BSOD с 2016 года, когда в его составе появился квадратик QR-кода. Впервые «синий экран смерти» появился в 1990 году в Windows 3.0, чтобы помочь пользователям и администраторам установить причину системного сбоя. BSOD содержит код ошибки и служебные данные, а с выходом Windows 8 в 2012 году к ним добавился грустный смайл.
Синий казался дружелюбнее, мол «ещё не всё потеряно, дружок».
лучше бы оставили кастомизацию, а то всратые обновления, неотключаемые функции... индусы криворукие какие то
Надо было сразу на радужный менять, чтобы всем было понятно кто они такие есть 😆
Впервые «синий экран смерти» появился в 1990 году в Windows 3.0, чтобы стать мемом до того как мемы появились.
Кто-нибудь может сказать зачем они изменили? И вправду, как тут писали, синий по оптимистичнее выглядел. Они изменили чтобы просто что-нибудь изменить? Или проводили опрос, исследования?
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