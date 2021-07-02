Это первое изменение экрана сообщения о системной ошибке с 2016 года.

Смена цвета с синего на чёрный — единственное изменение в облике сообщения о системном сбое Windows. Предположительно, Microsoft сделала это, чтобы гамма BSOD соответствовала новым экранам входа в систему и выключения компьютера — в Windows 11 они также окрашены в чёрный цвет. Об этом пишет The Verge.

Новый BSOD чёрного цвета в Windows 11 Изображение The Verge

Это первое изменение BSOD с 2016 года, когда в его составе появился квадратик QR-кода. Впервые «синий экран смерти» появился в 1990 году в Windows 3.0, чтобы помочь пользователям и администраторам установить причину системного сбоя. BSOD содержит код ошибки и служебные данные, а с выходом Windows 8 в 2012 году к ним добавился грустный смайл.