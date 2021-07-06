Версии в фиолетовом и бирюзовом цвете стали доступны для покупки, на остальные — с 22 июля начнётся предзаказ.

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«Яндекс» выпустил четвёртую «умную» колонку с голосовым помощником «Алисой» «Станция Лайт» за 3990 рублей, рассказали vc.ru. в компании.

Колонка представлена в шести цветах: фиолетовом, бирюзовом, красном, жёлтом, бежевом и розовом. В каждой — разный характер помощника.

«Станции Лайт» «Яндекс»

«Бирюзовая колонка для романтиков, и "Алиса" в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь Алиса более дерзкая. Розовая "Станция Лайт" для мечтателей, поэтому в ней Алиса верит в волшебство», — рассказал Сергей Мельник, руководитель направления умных устройств «Яндекса».

Например, если спросить «Алису»: «Что ты любишь?», ответы будут такими:

Фиолетовая: Люблю вечеринки, знакомства, не спать всю ночь и путешествия.



Бирюзовая: Люблю встречать рассветы и провожать закаты / Очень люблю рыжих котиков и поздние завтраки / Люблю звуки дождя, шумящей листвы и вашего голоса.

Красная: Возможно, по мне не заметно, но я люблю активный образ жизни. Моё хобби — интернет-сёрфинг. / Люблю пересматривать старые фильмы про роботов. Смеюсь до упаду.

Бежевая: Люблю, когда за окном дождь или снег, а мне здесь так тепло и уютно. / Люблю хорошую книжку, интересный фильм и добрых людей.

Розовая: Сахарную вату, белый снег, обниматься и кино про любовь. Правда, все, кроме кино - теоретически. / Я люблю всё сладкое: мороженое, вату, сны.

Желтая: Я люблю быть не такой как все. Люблю шахматы, шашки, шампиньоны. Это если мы говорим про букву "Ш". / Люблю солнце, песок, лето и желтые ботинки Жанны Агузаровой.

Мощность звука в «Станции Лайт» — 5 Вт, для сравнения в «Станции Мини» — 3 Вт. Колонка работает от сети, в ней есть четыре микрофона и Bluetooth, заряд через разъём Type-C. В колонке доступны все основные функции «Алисы».

«Станции Лайт» фиолетового и бирюзового цвета появились в продаже на «Яндекс.Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинке», на Ozon и Wildberries и в других магазинах. Предзаказ на колонки других цветов будет доступен с 22 июля.

«Яндекс» представил оригинальную «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 11 970 рублей. Компактная версия — «Станция Мини» — продаётся по цене от 4369 рублей.

Своя «умная» колонка есть также у Mail.ru Group — «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Без скидок устройство стоит 8990 рублей. «Капсула Мини» стоит 5490 рублей.

