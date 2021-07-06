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Техника
Маша Цепелева

«Яндекс» выпустил «умную» колонку «Станция Лайт» в шести цветах по цене 3990 рублей Статьи редакции

Версии в фиолетовом и бирюзовом цвете стали доступны для покупки, на остальные — с 22 июля начнётся предзаказ.

29 29 комментариев
3262 просмотров

«Яндекс» выпустил четвёртую «умную» колонку с голосовым помощником «Алисой» «Станция Лайт» за 3990 рублей, рассказали vc.ru. в компании.

Колонка представлена в шести цветах: фиолетовом, бирюзовом, красном, жёлтом, бежевом и розовом. В каждой — разный характер помощника.

«Станции Лайт» «Яндекс»

«Бирюзовая колонка для романтиков, и "Алиса" в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь Алиса более дерзкая. Розовая "Станция Лайт" для мечтателей, поэтому в ней Алиса верит в волшебство», — рассказал Сергей Мельник, руководитель направления умных устройств «Яндекса».

Например, если спросить «Алису»: «Что ты любишь?», ответы будут такими:

  • Фиолетовая: Люблю вечеринки, знакомства, не спать всю ночь и путешествия.

  • Бирюзовая: Люблю встречать рассветы и провожать закаты / Очень люблю рыжих котиков и поздние завтраки / Люблю звуки дождя, шумящей листвы и вашего голоса.
  • Красная: Возможно, по мне не заметно, но я люблю активный образ жизни. Моё хобби — интернет-сёрфинг. / Люблю пересматривать старые фильмы про роботов. Смеюсь до упаду.
  • Бежевая: Люблю, когда за окном дождь или снег, а мне здесь так тепло и уютно. / Люблю хорошую книжку, интересный фильм и добрых людей.
  • Розовая: Сахарную вату, белый снег, обниматься и кино про любовь. Правда, все, кроме кино - теоретически. / Я люблю всё сладкое: мороженое, вату, сны.
  • Желтая: Я люблю быть не такой как все. Люблю шахматы, шашки, шампиньоны. Это если мы говорим про букву "Ш". / Люблю солнце, песок, лето и желтые ботинки Жанны Агузаровой.

Мощность звука в «Станции Лайт» — 5 Вт, для сравнения в «Станции Мини» — 3 Вт. Колонка работает от сети, в ней есть четыре микрофона и Bluetooth, заряд через разъём Type-C. В колонке доступны все основные функции «Алисы».

«Станции Лайт» фиолетового и бирюзового цвета появились в продаже на «Яндекс.Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинке», на Ozon и Wildberries и в других магазинах. Предзаказ на колонки других цветов будет доступен с 22 июля.

  • «Яндекс» представил оригинальную «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 11 970 рублей. Компактная версия — «Станция Мини» — продаётся по цене от 4369 рублей.
  • Своя «умная» колонка есть также у Mail.ru Group — «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Без скидок устройство стоит 8990 рублей. «Капсула Мини» стоит 5490 рублей.

#новость #яндекс

29 29 комментариев
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12
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Азиатский Таксист

18

Алиса закажи такси!
Сейчас повышенный спрос, поездка 1400 рублей, деньги списала, машина едет.

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Evgeniy Onegin

Азиатский
26

Забыла, у вас же оформлена подписка Plus, значит стоимость поездки выйдет 1740 рублей. Деньги списала, машина уже подъезжает)))

Ответить

Азиатский Таксист

Evgeniy
11

Алиса отмени заказ!!
Заказ отменила, с вашей карты списано 250 рублей за отмену

Ответить

Evgeniy Onegin

Азиатск…
7

Это конечно все смешно, если бы не было так грустно)) Обычно у меня такси было по одному и тому же маршруту около 400 рублей. После подключения Плюса, стало около 600 рублей. После отключения Плюса стало снова около 400. Совпадение или нет, не знаю. Но обидно как-то) Думал буду копить баллы, с поездок, так как до подключения Плюса они копились очень охотно и быстро. Как только подключил, баллы стали копиться только за поездки "комфорт", а у нас что комфорт, что эконом тот же солярис или рио и смысла переплачивать нет от слова совсем))) 

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Азиатский

Evgeniy
5

Ваши баллы накапливались с разницы поездки, вот эти 200 рублей в баллы и переводили.
Это как кэшбек, только по русски.

Ответить

Азиатский

Evgeniy
1

Кэшбек по гойский

Ответить

Nikitinz

Азиатский
3
Ответить

Вебик Хороший

Азиатский
1

Самое смешное что через станцию реально можно заказать такси. Правда оплатить придётся только наличкой. Причём раньше можно было оплатить привязанной картой, но года два назад что-то сломалось)

Ответить

Game Topia

13

Если применить это к Яндексу, то получается что они любят ржать до упаду и шампиньоны. Примерно так я о них всегда и думал...

Ответить

Азиатский Таксист

Game
0

Да.

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lakoros

7

А почему просто нельзя сделать переключатель "характера" в приложении? Нужно обязательно разделять цвета и делать их "особенными" ?
- О у тебя жёлтая Алиса, это так много о тебе говорит...
- Нет, её купили под цвет чайника!

Ответить

Антон Штадлер

lakoros
0

Аналогичный вопрос. В мире научились подсвечивать фасады стадионов в нужный цвет, но колонка определенного цвета

Ответить

Биологический утюг

3

Розовые колонки в домах быстро покраснеют)

Ответить

volkov

2

Мини дороже чем Лайт? Хотя у Лайт звук сильнее?
Не правильно прочитал? :) или где логика)

Ответить

lakoros

volkov
1

Мини выглядит богаче, тканевые стенки, есть управление жестами и выход минидждек на внешнюю акустику. Звук надо сравнивать, мощнее ещё не значит лучше)

Ответить

Евгений Матвеев

volkov
0

Прогресс типо)

Ответить

Nikita Podgornyi

0

Фиолетовый очень стильный

Ответить

Nikita Podgornyi

Nikita
3

Да и вообще идея не плохая, сделать цветную серию в бюджетных колонках — для детей самое то

Ответить

Илья Волочков

Nikita
0

Там будет бесконечно играть трек "Фиолетовый" Елены Темниковой?
https://music.yandex.ru/album/4689008/track/37079539

Было бы прикольно.

Ответить

Andrei Smirnovsky

1

Deleted

Ответить

Большой жёлтый робот

0

Чем отличается от мини? 

Ответить

Николай Беликов

0

С аудиорекламой, надеюсь, которая музыку выключает?

Ответить

Daria Titova

0

Хорошенькие какие. Только не совсем понятно: кроме цвета и мощности звука ничем от «Станции Мини» не отличаются?

Ответить

Дмитрий Немов

0

Собери их всех.

Ответить

Sergey Bunevich

0

Выглядит как допиленный irbis А01

Ответить

Вадим Швальняк

0

Активный образ жизни = интернет серфинг... Расходимся.

Ответить

Dmitriy

–1

Тут представила?

https://yandex.ru/alice/station-light

Ответить

Viktor Kochnev

Dmitriy
0

https://yandex.ru/alice/station-lite

Ваша личная Яндекс.Станция Лайт
Новая умная колонка с Алисой — маленькая и необычная. Шесть цветов, шесть характеров. Выбирайте…
yandex.ru
Ответить

Dmitriy

Viktor
0

А сам Яндекс не знает

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