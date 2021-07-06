«Яндекс» выпустил «умную» колонку «Станция Лайт» в шести цветах по цене 3990 рублей Статьи редакции
Версии в фиолетовом и бирюзовом цвете стали доступны для покупки, на остальные — с 22 июля начнётся предзаказ.
«Яндекс» выпустил четвёртую «умную» колонку с голосовым помощником «Алисой» «Станция Лайт» за 3990 рублей, рассказали vc.ru. в компании.
Колонка представлена в шести цветах: фиолетовом, бирюзовом, красном, жёлтом, бежевом и розовом. В каждой — разный характер помощника.
«Бирюзовая колонка для романтиков, и "Алиса" в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь Алиса более дерзкая. Розовая "Станция Лайт" для мечтателей, поэтому в ней Алиса верит в волшебство», — рассказал Сергей Мельник, руководитель направления умных устройств «Яндекса».
Например, если спросить «Алису»: «Что ты любишь?», ответы будут такими:
Фиолетовая: Люблю вечеринки, знакомства, не спать всю ночь и путешествия.
- Бирюзовая: Люблю встречать рассветы и провожать закаты / Очень люблю рыжих котиков и поздние завтраки / Люблю звуки дождя, шумящей листвы и вашего голоса.
- Красная: Возможно, по мне не заметно, но я люблю активный образ жизни. Моё хобби — интернет-сёрфинг. / Люблю пересматривать старые фильмы про роботов. Смеюсь до упаду.
- Бежевая: Люблю, когда за окном дождь или снег, а мне здесь так тепло и уютно. / Люблю хорошую книжку, интересный фильм и добрых людей.
- Розовая: Сахарную вату, белый снег, обниматься и кино про любовь. Правда, все, кроме кино - теоретически. / Я люблю всё сладкое: мороженое, вату, сны.
- Желтая: Я люблю быть не такой как все. Люблю шахматы, шашки, шампиньоны. Это если мы говорим про букву "Ш". / Люблю солнце, песок, лето и желтые ботинки Жанны Агузаровой.
Мощность звука в «Станции Лайт» — 5 Вт, для сравнения в «Станции Мини» — 3 Вт. Колонка работает от сети, в ней есть четыре микрофона и Bluetooth, заряд через разъём Type-C. В колонке доступны все основные функции «Алисы».
«Станции Лайт» фиолетового и бирюзового цвета появились в продаже на «Яндекс.Маркете», в «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, «Ситилинке», на Ozon и Wildberries и в других магазинах. Предзаказ на колонки других цветов будет доступен с 22 июля.
- «Яндекс» представил оригинальную «Яндекс.Станцию» в июле 2018 года. Сейчас она стоит 11 970 рублей. Компактная версия — «Станция Мини» — продаётся по цене от 4369 рублей.
- Своя «умная» колонка есть также у Mail.ru Group — «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Без скидок устройство стоит 8990 рублей. «Капсула Мини» стоит 5490 рублей.
Алиса закажи такси!
Сейчас повышенный спрос, поездка 1400 рублей, деньги списала, машина едет.
Забыла, у вас же оформлена подписка Plus, значит стоимость поездки выйдет 1740 рублей. Деньги списала, машина уже подъезжает)))
Алиса отмени заказ!!
Заказ отменила, с вашей карты списано 250 рублей за отмену
Это конечно все смешно, если бы не было так грустно)) Обычно у меня такси было по одному и тому же маршруту около 400 рублей. После подключения Плюса, стало около 600 рублей. После отключения Плюса стало снова около 400. Совпадение или нет, не знаю. Но обидно как-то) Думал буду копить баллы, с поездок, так как до подключения Плюса они копились очень охотно и быстро. Как только подключил, баллы стали копиться только за поездки "комфорт", а у нас что комфорт, что эконом тот же солярис или рио и смысла переплачивать нет от слова совсем)))
Самое смешное что через станцию реально можно заказать такси. Правда оплатить придётся только наличкой. Причём раньше можно было оплатить привязанной картой, но года два назад что-то сломалось)
Если применить это к Яндексу, то получается что они любят ржать до упаду и шампиньоны. Примерно так я о них всегда и думал...
А почему просто нельзя сделать переключатель "характера" в приложении? Нужно обязательно разделять цвета и делать их "особенными" ?
- О у тебя жёлтая Алиса, это так много о тебе говорит...
- Нет, её купили под цвет чайника!
Аналогичный вопрос. В мире научились подсвечивать фасады стадионов в нужный цвет, но колонка определенного цвета
Мини дороже чем Лайт? Хотя у Лайт звук сильнее?
Не правильно прочитал? :) или где логика)
Фиолетовый очень стильный
Да и вообще идея не плохая, сделать цветную серию в бюджетных колонках — для детей самое то
Там будет бесконечно играть трек "Фиолетовый" Елены Темниковой?
https://music.yandex.ru/album/4689008/track/37079539
Было бы прикольно.
Хорошенькие какие. Только не совсем понятно: кроме цвета и мощности звука ничем от «Станции Мини» не отличаются?
Тут представила?
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