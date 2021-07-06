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Техника
Маша Цепелева

Стартап Nothing сооснователя бренда OnePlus Карла Пея показал свои первые наушники за $99 Статьи редакции

Официальный релиз назначен на 27 июля.

  • Nothing Ear будут стоить $99, €99 или £99 в зависимости от страны продажи, рассказал TechCrunch Карл Пей. В наушниках будет три микрофона с шумоподавлением.
  • Наушники появятся в продаже в Великобритании, Индии, Европе и Северной Америке после их официального анонса 27 июля.
  • Шумоподавление позволяет Nothing Ear конкурировать с AirPods Pro за $249, считает Карл Пей. Но на рынке есть и другие устройства с такой функцией по средним ценам, например, Soundcore Liberty Air 2 Pro стоит $130, второе поколение Amazon Echo Buds — от $120, приводит данные The Verge.
  • Карл Пей покинул OnePlus осенью 2020 года. В начале 2021 года представил стартап Nothing, который разрабатывает беспроводные наушники и «умную» технику для дома. В феврале Nothing привлёк $15 млн от Alphabet.
Наушники Nothing Ear Nothing

#новость #nothing

2081 просмотров
19 19 комментариев
3
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Ruslan Saidov

25

В России будет стоить 99 руб

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Владимир Толстиков

Ruslan
5
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Sergey Vidyakin

Владимир
1

аж олдскулы свело...

Ответить

Роман Зубов

Ruslan
1

😂

Ответить

Vladimir Rumyantsev

Ruslan
1

Best!🤣

Ответить

Дмитрий Зверев

Ruslan
0

В фикс-прайсе

Ответить

Юрий Белкин

Ruslan
0

На Алике 20 руб

Ответить

Вторичный татарин

1

Первое внешнее впечатление - отсылка к битсам

Ответить

irmr

Вторичный
2

А если развернуть, то отсылка к хую)))0)

Ответить

Alexander Ivanov

1

А в чем новость? В любом маркетплейсе сотни разных беспроводных наушников за любые деньги.

Ответить

Denis Novikov

Alexander
0

Пожалуйста, подскажите модели с шумоподавлением за такие деньги

Ответить

Alexander Ivanov

Denis
0

Вас в Яндексе забанили?

https://market.yandex.ru/catalog--naushniki-i-bluetooth-garnitury/18041766/list?cpa=0&hid=90555&priceto=8000&glfilter=4910551%3A12104695%2C14257587&glfilter=4910554%3A1&onstock=1&local-offers-first=0

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Denis Novikov

Alexand…
1

Нет, просто я ленивый

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Дарья Печерских

1

А название то какое кричащее! Типо, с самого начала открестились, мол: "Ничего от нас не ожидайте")

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Leo Sol

0

Конкурентное их преимущество - только цена?
А как же качество...

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Юрий Белкин

0

Выглядит как будто это самодельные наушники из подручных средств. 

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Павел

0

Никто ещё ничего не показал. На фото весенний дизайн-концепт.

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Обычный Филипп

0

Круто! Если до России дойдут реально за $99, будет здорово. Ябкупил.

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Roman Novikov

0

$99, €99 или £99 в зависимости от страны продажи

Как удобно

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