Стартап Nothing сооснователя бренда OnePlus Карла Пея показал свои первые наушники за $99 Статьи редакции
Официальный релиз назначен на 27 июля.
- Nothing Ear будут стоить $99, €99 или £99 в зависимости от страны продажи, рассказал TechCrunch Карл Пей. В наушниках будет три микрофона с шумоподавлением.
- Наушники появятся в продаже в Великобритании, Индии, Европе и Северной Америке после их официального анонса 27 июля.
- Шумоподавление позволяет Nothing Ear конкурировать с AirPods Pro за $249, считает Карл Пей. Но на рынке есть и другие устройства с такой функцией по средним ценам, например, Soundcore Liberty Air 2 Pro стоит $130, второе поколение Amazon Echo Buds — от $120, приводит данные The Verge.
- Карл Пей покинул OnePlus осенью 2020 года. В начале 2021 года представил стартап Nothing, который разрабатывает беспроводные наушники и «умную» технику для дома. В феврале Nothing привлёк $15 млн от Alphabet.
В России будет стоить 99 руб
А в чем новость? В любом маркетплейсе сотни разных беспроводных наушников за любые деньги.
Пожалуйста, подскажите модели с шумоподавлением за такие деньги
А название то какое кричащее! Типо, с самого начала открестились, мол: "Ничего от нас не ожидайте")
Люди стали счастливее, работали либо так же, либо лучше, а стресса и выгорания стало меньше.
Это может повредить прогнозируемой выручке компании
В сегодняшней подборке — два новых кейса от команды Evrone. А ещё немного спойлеров к осенней конференции RubyRussia, на которой начался приём заявок на выступления.
Яндекс Маркет часто теряет товары — это факт! В нашем случае потеряно товаров на 253 тысячи рублей. Но товары теряет любой маркетплейс, другой вопрос, что к примеру Ozon это компенсирует.
18 лет назад я приехал в США, принял решение остаться там жить и спустя время основал американскую компанию Home Alliance, которая предоставляет услуги по ремонту бытовой техники на дому. Я расскажу о том, как иммигранту построить бизнес в США
Почему корректные данные могут быть неэффективны и как это исправить на уровне менеджмента аналитики? Делимся лайфхаками и поучительными анти-кейсами.
Версии в фиолетовом и бирюзовом цвете стали доступны для покупки, на остальные — с 22 июля начнётся предзаказ.
Модульбанк запустил специальный пакет сервисов для строителей, который учитывает специфику строительного бизнеса.
Я, клиент Альфабанка Мария Владимировна Б., 01.07.2021 столкнулась с крайне неприятным фактом мошенничества по кредитным продуктам банка.
Когда графические процессоры (GPU) только появились, никто и не думал, что со временем их станут так широко применять. Сегодня их применяют при исследовании КТ-снимков, производстве мультфильмов и поиске новых лекарств.