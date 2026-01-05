Популярное
Таня Боброва
Техника

LG представила «беспроводной» OLED-телевизор с толщиной корпуса 9 мм

Цену пока не раскрыли.

Источник: Ty Pendlebury / Cnet
  • Компания покажет устройство LG OLED evo W6 на выставке CES, которая пройдёт с 6 по 9 января 2026 года. Толщина корпуса — 9 мм. Настенное крепление позволяет установить телевизор вплотную к стене.
  • В комплекте идёт приставка Zero Connect Box для подключения кабелей, которую можно разместить на расстоянии до десяти метров от телевизора. Но сам экран всё равно нужно подключить к розетке, уточняет Cnet.
  • Устройство поддерживает технологию Hyper Radiant Color, которая позволила улучшить общую цветопередачу и передачу чёрного цвета, и Brightness Booster Ultra — по словам компании, она обеспечивает уровень яркости до 3,9 раза выше, чем «у обычных OLED-телевизоров». Также, как утверждает LG, телевизор получил сертификацию Reflection Free Premium от Intertek.
  • Диагональ экрана — 77 или 83 дюйма, пишет Cnet. W6 будет поддерживать частоту обновления до 165 Гц и разрешение 4K. Цены и информацию о старте продаж компания не раскрыла.
  • The Verge напоминает, что первый Wallpaper TV компания представила в 2017 году. Толщина корпуса тогда составила 2,57 мм.

#новости #lg

18
71 комментарий