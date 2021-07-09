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Техника
Маша Цепелева

От Nokia N73 к Honor 10 Lite: МТС показал в видео, как менялась популярность моделей телефонов в его сети с 2008 года Статьи редакции

Nokia была лидером два года, Apple — восемь лет.

Аналитики МТС проанализировали, какие телефоны были зарегистрированы в сети с 2008 по 2021 год в городах-миллионниках. Данные были обезличены, сообщили vc.ru в компании.

МТС
  • С 2008 по 2010 год самыми популярными были смартфоны производства Nokia, модели N73, N70 и N95, 5800 и 5530.
  • Первый iPhone попал в топ в 2009 году, в 2011 году iPhone 4 занял первое место среди абонентов.
  • Устройства Apple были лидерами до 2019 года, когда уступили место Honor 10 Lite.
  • В 2021 году количество устройств Apple, Samsung, Xiaomi и Honor среди абонентов поделилась примерно поровну. На первом месте — Honor 10 Lite.

#мтс #смартфоны

618 просмотров
4 4 комментария
3
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4 комментария
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artur.rashkovitch

1

эти 2 бренда будут легендой))

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Антон Семенов

0

Странно что после этого айфон считался редким

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designer fake

Антон
1

у кого считался? средний обыватель айфон берет по дефолту

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cHittt

0

еще самсунг наверное скоро будет

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