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Техника
Таня Боброва

Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО Статьи редакции

В 2021 году поисковиком по умолчанию выбран «Яндекс», на 2022 год правительство может выбрать другой.

Производители смогут выбрать один из трёх вариантов:

  • Российский поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки.
  • Окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства.
  • Окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров.

Требования по использованию российского поисковика предлагается распространить на «отдельные виды технически сложных товаров», говорится в документе. Речь идёт об устройствах, выпущенных после 1 июля 2021 года.

В 2021 году поисковиком по умолчанию выбран «Яндекс». В Минцифры уточнили ТАСС, что правительство начнёт выбирать поисковую систему на 2022 год с 1 августа. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на другую, добавили в ведомстве.

  • Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России Владимир Путин вступил в силу с 1 апреля. По нему производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров со Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.
  • В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки. Его будут обновлять ежегодно.

#новость #законороссийскомпо

1569 просмотров
60 60 комментариев
4
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Monica Wright

26

Ну и зачем мне этот назойливый Яндекс?
Мне нужна строка поиска, а не новости шоу бизнеса

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Sergei Timofeyev

Monica
26

После просмотра рекламы вы сможете продолжить поиск

Ответить

Monica Wright

Sergei
4

Поиск без рекламы- купи подписку(((

Ответить

умный человек

Monica
2

мда, хорошо что в гугле нет рекламы

Ответить

умный человек

умный
–1

лiл

Ответить

Станислав Назаров

Sergei
1

Скоро это будет попап во весь экран. И его невозможно пропустить) 

Ответить

Николай Замотаев

Станисл…
3

А не проще перешивать телефон/устройство на международную прошивку сразу?

Ответить

Станислав

Николай
0

Только после просмотра рекламы от Яндекса)
А если по факту, то судя по популярности Яндекс браузера - люди довольны. 

Ответить

Hoken PWNZ

Станисл…
3

По факту "и так сойдет". В массе своей люди не знают разницы между софтинами и пользуются тем, что есть и так

Ответить

Николай Замотаев

Станисл…
0

Ну видимо я не релевантен, у меня firefox стоит. Если бы можно было - поставил бы десктопный вариант, в нём с плагинами проще.

Ответить

Станислав

Николай
0

Ну как говорил Соловьев... 

———
 Я шучу если что. 

Ответить

Константин

Станисл…
0

На самом деле, лично я проводил небольшое исследование, когда работал в Яндексе, и Яндекс.Браузер по производительности оказался лучше всех (тогда я его вообще впервые установил и был даже немного шокирован).

Поэтому сам браузер-то хорош, другое дело, что гугловская инфраструктура многим нравится больше.

Ответить

умный человек

Николай
0

О да, нужно раздувать из мухи слона, сразу бежать перепрошивать

Типа тебя заставят установить яндекс без возможности скипануть))

Ответить

Николай Замотаев

умный
1

https://vc.ru/tech/227796-samsung-nachala-predustanavlivat-na-smartfony-neudalyaemye-prilozheniya-yandeksa

Samsung начала предустанавливать на смартфоны…
Требование закона распространяется только на новые устройства, но компания выпустила обновление и…
vc.ru
Ответить

умный человек

Николай
0

не только заголовки читать нужно

Ответить

Николай

умный
1

но там же:
"Федеральная антимонопольная служба заявила, что закон о защите прав потребителей не обязывает производителей устройств обеспечить возможность удаления предустановленных приложений."

А проще всего для производителя - забить приложения в региональную прошивку и не заморачиваться.

Ответить

умный человек

Николай
0

хаха
а я вот прочитал пост по твоей ссылке, и там жёлтым подсвечено
Обновлено в 9:20 Samsung недавно запросил от разработчиков адаптированные версии приложений. Их успели прислать не все, но когда их пришлют, в памяти появятся приложения не только «Яндекса», сообщил vc.ru источник на рынке. Также он пояснил, приложения «Яндекса» — это иконки для загрузки полной версии, которые не занимают много места в памяти смартфона.

Сам то видел?

Ответить

умный

умный
0

Rouddy, можешь возвращать плюсы))

Ответить

Евгений Бв

Станисл…
0

Блокировщики для этого создали с 2003 года)

Ответить

Станислав

Евгений
0

Яндекс научился их обходить. 

Ответить

Чувствительный клуб

Sergei
1

Вы сможете продолжить поиск рекламы*

Ответить

Евгений Бв

Sergei
0

Заблочьте рекламу на телефоне, делов то. На ПК вообще можно все вырезать блокировшиками, кроме поиска

Ответить

Alexandr Simonov

Sergei
0

… в Яндекс дзене. Наслаждайтесь!

Ответить

ilia

Monica
0

А в чем проблема поменять если будет как написано - при первых запусках устройства и браузера предложат поменять?

Ответить

Aleks Fox

ilia
0

будут судить по статье - измена Родине ))

Ответить

Вася Пражкин

8

 Правительство определило правила выбора поисковиков

Название должно начинаться на Я и заканчиваться на С, а главный офис - в Нидерландах.

Ответить

умный человек

Вася
1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%C2%BB

Штаб-квартира «Яндекса»
Штаб-квартира Яндекса — представляет собой 7-этажное здание в Москве по адресу улица Льва…
ru.wikipedia.org
Ответить

Octave Parango

умный
0

Если быть точнее, что имеется в виду 

Ответить

Raimond Vladimirov

7

Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО

Правило N1: Всегда будь верен товарищу майору!
Правило N2: Никогда не забывай правило номер 1!

Ответить

Канищев Максим

5

Яндекс поиск итак ахуевший, а после этого будет ахуевший в квадрате.

Ответить

Федор Чеботарев

Канищев
0

я хз где он ахуевший, поиск по картинкам топ, обычный, по локальным запросам – тоже.

Ответить

Канищев Максим

Федор
1

Выдача яндекса это один рекламный шлак по сравнению с тем же гуглом

Ответить

Федор Чеботарев

Канищев
3

ну, так, и чего тут не так? при неопределённом запросе (купить/как пользоваться/инструкция), в гугле сухая выдача с одинаковыми ссылками, в яндксе же предлагают и ролики глянуть, и товары посмотреть с ссылками на магазы (причем в топе те же, что в гугле).
даже на примере этого запроса видно, что у яши выдача полезнее

кстати, у тебя походу стоит эдблок, потому что у меня пол экрана выдачи гугла занимают рекламные предложения в листалке

Ответить

умный человек

Канищев
–2

охуенный

Ответить

Fabiola Gentle

4

Удалить Яндекс- будет самым популярным запросом в Гугл

Ответить

Hoken PWNZ

Fabiola
0

4пда трафика получит, закачаешься

Ответить

Юрий Карпов

Hoken
0

Он живой, все норм? Переехал куда-то?

Ответить

Hoken PWNZ

Юрий
1

Живее всех живых. Регулярно прошивки на ведра ищу

Ответить

Юрий Карпов

Hoken
0

Ок. Пасиб. Просто для интереса. Не часто там бываю, но слышал про конфликт с Канделаки.  Я рад :) 

Ответить

Юрий Юрий

Fabiola
0

Зря они потеряют аудиторию однозначно: люди найдут выходы, чтобы все это обойти, а они вместо того чтобы конкретно развиваться будут вкладываться в разработку по закручиванию гаек, грустно это все :)

Ответить

Юрий Юрий

Юрий
0

За пару лет наши поисковики просядут, это точно, те кто активно сейчас использует поисковики они же потребители Маркетов и т.д. Единственная конкурентная компания в этом направлении наверное будет деградировать :(

Ответить

Вл В

0

Я бы SPUTNIK поставил, благо он уже сдох.

Ответить

Вася Пражкин

Вл
3

Надо было обязать ставить Спутник тем, кто привился Спутником ). Типа - чувак, ты уже один раз поверил Спутнику, продолжай..

Ответить

Hoken PWNZ

Вася
1

Отличная идея. Прямо в мозг через чип. Будет с голосом ассистент, как Джарвис у айрон мена

Ответить

Вася Пражкин

Hoken
1

У нас будет с голосом Соловьева или Киселева - на выбор )

Ответить

Никита Корниенко

1

аська, серьёзно? 

Ответить

Михаил Анюков

0

ну тож самое было на андроидах лет сто, теперь и на яблоке, понятно

Ответить

YouTube Streamer Junky

0

А мне Яндекс нравится 

Ответить

xxx xxx

0

Если б правительство так душевно заботилось о населении страны, а не благополучии  яндексов из офшоров со всего света, но россиян только нахлобучивают во всех позах. 

Ответить

Иванка Сегодина

0

Предустановленные программы имеют невероятное преимущество перед остальным софтом. Крайне большое количество владельцев устройств просто не хотят заморачиваться и используют что есть.
*яндекс будет просто в потрясающем выигрыше, да и не факт, что его поменяют через год-два или пять.

Apple and Google crowd out the competition with…
On iOS, Apple Calculator is bigger than YouTube.
www.theverge.com
Ответить

Ренат Зайдуллин

Иванка
0

В гораздо большем выигрыше был Гугл все предыдущие годы, так как он просто был по умолчанию, а чтобы поменять его не было окон с вариантами, а нужно самостоятельно лезть в настройки 

Ответить

Путачок

0

Следующим шагом будет отказ в выдаче сертификата Ростеста, при выборе второго или третьего варианта по надуманным причинам

Ответить

Сергей

0

Полагаю, что правило простое. На 9 смартфонов из 10 ставим отечественный поисковик, на 1 из 10 иностранный. Это честно и справедливо, наверняка считает Песков и его команда 

Ответить

Aleks Fox

0

Советские деды опять что то там решили в чем не разбираются абсолютно. Яндекс то российский но зарегистрирован в Голландии бл.. и так у них все. 

Ответить

Александр Шестаков

0

Там https://vc.ru/services/194346-pravitelstvo-utverdilo-spisok-servisov-dlya-obyazatelnoy-predustanovki-na-smartfony-kompyutery-i-televizory в списке необходим к предуастнвке программ есть "Applist.ru", при этом сайта нет, а просто домен припаркован и всё.
Как так то?)

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lim pa

0

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Christofor

0

Яндекс раньше, будем назойливо устанавливаться со всеми пиратскими программами скаченными с торрентов.

Яндекс сейчас, будем назойливо устанавливаться.

Ответить

Ekaterina Plug

0

Может я что то и пропустила, но кто голландскому Яндексу будет конкуренцию составлять..? Кого они там кроме него выбирать будут? Или ладно, из какого «списка российских поисковиков» они Яндекс уже выбрали??? О_о

Ответить

Трейдер мамкин

0

Вы не понимаете, просто акционеры Яндекса сидят в думе, но самое смешное что даже это уже не помогает

Ответить

Константин Арманкуцев

0

Все думали, что он пошутил. А он не шутил...

P. S. Мне лично гугл поиск нравится больше, но с точки зрения политики это действительно правильный ход, чтобы у америкосов жопа подгорела.

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