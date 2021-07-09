Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО Статьи редакции
В 2021 году поисковиком по умолчанию выбран «Яндекс», на 2022 год правительство может выбрать другой.
Производители смогут выбрать один из трёх вариантов:
- Российский поисковик устанавливается по умолчанию в предустановленном браузере с возможностью поменять настройки.
- Окно выбора с предложением нескольких поисковиков появляется при первом запуске устройства.
- Окно выбора появляется при первом запуске предустановленных браузеров.
Требования по использованию российского поисковика предлагается распространить на «отдельные виды технически сложных товаров», говорится в документе. Речь идёт об устройствах, выпущенных после 1 июля 2021 года.
В 2021 году поисковиком по умолчанию выбран «Яндекс». В Минцифры уточнили ТАСС, что правительство начнёт выбирать поисковую систему на 2022 год с 1 августа. При этом пользователь в любой момент сможет сменить поисковую систему на другую, добавили в ведомстве.
- Закон о предустановке российский приложений на устройства перед продажей в России Владимир Путин вступил в силу с 1 апреля. По нему производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и телевизоров со Smart TV должны предлагать покупателям в России приложения российских разработчиков.
- В декабре 2020 года правительство утвердило список приложений для предустановки. Его будут обновлять ежегодно.
Ну и зачем мне этот назойливый Яндекс?
Мне нужна строка поиска, а не новости шоу бизнеса
После просмотра рекламы вы сможете продолжить поиск
Поиск без рекламы- купи подписку(((
мда, хорошо что в гугле нет рекламы
Скоро это будет попап во весь экран. И его невозможно пропустить)
А не проще перешивать телефон/устройство на международную прошивку сразу?
По факту "и так сойдет". В массе своей люди не знают разницы между софтинами и пользуются тем, что есть и так
Ну видимо я не релевантен, у меня firefox стоит. Если бы можно было - поставил бы десктопный вариант, в нём с плагинами проще.
На самом деле, лично я проводил небольшое исследование, когда работал в Яндексе, и Яндекс.Браузер по производительности оказался лучше всех (тогда я его вообще впервые установил и был даже немного шокирован).
Поэтому сам браузер-то хорош, другое дело, что гугловская инфраструктура многим нравится больше.
О да, нужно раздувать из мухи слона, сразу бежать перепрошивать
Типа тебя заставят установить яндекс без возможности скипануть))
не только заголовки читать нужно
но там же:
"Федеральная антимонопольная служба заявила, что закон о защите прав потребителей не обязывает производителей устройств обеспечить возможность удаления предустановленных приложений."
А проще всего для производителя - забить приложения в региональную прошивку и не заморачиваться.
хаха
а я вот прочитал пост по твоей ссылке, и там жёлтым подсвечено
Обновлено в 9:20 Samsung недавно запросил от разработчиков адаптированные версии приложений. Их успели прислать не все, но когда их пришлют, в памяти появятся приложения не только «Яндекса», сообщил vc.ru источник на рынке. Также он пояснил, приложения «Яндекса» — это иконки для загрузки полной версии, которые не занимают много места в памяти смартфона.
Сам то видел?
Блокировщики для этого создали с 2003 года)
Заблочьте рекламу на телефоне, делов то. На ПК вообще можно все вырезать блокировшиками, кроме поиска
Правительство определило правила выбора поисковиков
Название должно начинаться на Я и заканчиваться на С, а главный офис - в Нидерландах.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%C2%AB%D0%AF%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%C2%BB
Правительство определило правила выбора поисковиков на новых устройствах по закону о российском ПО
Правило N1: Всегда будь верен товарищу майору!
Правило N2: Никогда не забывай правило номер 1!
Яндекс поиск итак ахуевший, а после этого будет ахуевший в квадрате.
я хз где он ахуевший, поиск по картинкам топ, обычный, по локальным запросам – тоже.
Выдача яндекса это один рекламный шлак по сравнению с тем же гуглом
ну, так, и чего тут не так? при неопределённом запросе (купить/как пользоваться/инструкция), в гугле сухая выдача с одинаковыми ссылками, в яндксе же предлагают и ролики глянуть, и товары посмотреть с ссылками на магазы (причем в топе те же, что в гугле).
даже на примере этого запроса видно, что у яши выдача полезнее
кстати, у тебя походу стоит эдблок, потому что у меня пол экрана выдачи гугла занимают рекламные предложения в листалке
Удалить Яндекс- будет самым популярным запросом в Гугл
4пда трафика получит, закачаешься
Он живой, все норм? Переехал куда-то?
Живее всех живых. Регулярно прошивки на ведра ищу
Ок. Пасиб. Просто для интереса. Не часто там бываю, но слышал про конфликт с Канделаки. Я рад :)
Я бы SPUTNIK поставил, благо он уже сдох.
Надо было обязать ставить Спутник тем, кто привился Спутником ). Типа - чувак, ты уже один раз поверил Спутнику, продолжай..
Отличная идея. Прямо в мозг через чип. Будет с голосом ассистент, как Джарвис у айрон мена
Если б правительство так душевно заботилось о населении страны, а не благополучии яндексов из офшоров со всего света, но россиян только нахлобучивают во всех позах.
Предустановленные программы имеют невероятное преимущество перед остальным софтом. Крайне большое количество владельцев устройств просто не хотят заморачиваться и используют что есть.
*яндекс будет просто в потрясающем выигрыше, да и не факт, что его поменяют через год-два или пять.
В гораздо большем выигрыше был Гугл все предыдущие годы, так как он просто был по умолчанию, а чтобы поменять его не было окон с вариантами, а нужно самостоятельно лезть в настройки
Следующим шагом будет отказ в выдаче сертификата Ростеста, при выборе второго или третьего варианта по надуманным причинам
Полагаю, что правило простое. На 9 смартфонов из 10 ставим отечественный поисковик, на 1 из 10 иностранный. Это честно и справедливо, наверняка считает Песков и его команда
Советские деды опять что то там решили в чем не разбираются абсолютно. Яндекс то российский но зарегистрирован в Голландии бл.. и так у них все.
Там https://vc.ru/services/194346-pravitelstvo-utverdilo-spisok-servisov-dlya-obyazatelnoy-predustanovki-na-smartfony-kompyutery-i-televizory в списке необходим к предуастнвке программ есть "Applist.ru", при этом сайта нет, а просто домен припаркован и всё.
Как так то?)
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
corbi jukto prem
Яндекс раньше, будем назойливо устанавливаться со всеми пиратскими программами скаченными с торрентов.
Яндекс сейчас, будем назойливо устанавливаться.
Может я что то и пропустила, но кто голландскому Яндексу будет конкуренцию составлять..? Кого они там кроме него выбирать будут? Или ладно, из какого «списка российских поисковиков» они Яндекс уже выбрали??? О_о
Вы не понимаете, просто акционеры Яндекса сидят в думе, но самое смешное что даже это уже не помогает
Все думали, что он пошутил. А он не шутил...
P. S. Мне лично гугл поиск нравится больше, но с точки зрения политики это действительно правильный ход, чтобы у америкосов жопа подгорела.
Почему интернет портится со временем и как решают проблему учёные и технологи, в пересказе колонки профессора права Джонатана Зиттрейна.
Теперь воспользоваться интеграцией могут аккаунты Instagram с 1000 подписчиков.
Есть и графический редактор Paint.
Всем привет! Расскажу вам про yet another Telegram-бота для чтения книг.
Онлайн-обучение развивается в России почти 10 лет. Но школы игнорировали цифровые технологии, пока в прошлом году пандемия не столкнула их лбами.
Они стали популярны, так как городские жители ностальгируют по природе и не доверяют продуктам в магазине.
Нарушил закон, поссорился с друзьями и чуть не лишился основного бизнеса.
Согласно данным опроса, пользователи хотели бы больше знать о кибербезопасности.
Согласно указу, власти усилят контроль над сделками по слиянию и поглощению и ограничат недобросовестную конкуренцию.
В последнее время вы наверняка слышали про бурный рост маркетплейсов и Яндекс.Маркета или даже принимали участие в обсуждениях. Мы решили сделать серию статей, которые помогут разобраться, как устроен маркетплейс. Прочитайте до конца — вы больше не перепутаете FBS с DBS и точно определитесь, какая модель работы на Маркете подойдет для вашего…