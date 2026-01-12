В Индии предложили обязать производителей смартфонов раскрывать их исходный код

А ещё — обеспечить проверку на вирусы и разрешить удалять предзагруженные приложения. Источник: ReutersВласти страны 11 января 2026 года предложили пакет из 83 стандартов в области информационной безопасности, которому должны следовать производители смартфонов, пишет Reuters.Среди них, например, ограничение на доступ к камерам и микрофону, когда телефон не используется; периодические уведомления о проверке того, какие разрешения пользователь дал приложениям; сканирование на вирусы; возможность удалять предзагруженные приложения.Одно из предложений — раскрывать исходный код операционных систем. Его будут проверять в государственных лабораториях, а производители смартфонов будут обязаны заранее предупреждать правительство Индии о крупных обновлениях перед их выпуском и раскрывать их содержимое.Отраслевая группа MAIT, представляющая интересы Apple, Samsung, Google и Xiaomi, сообщила, что большинство требований невозможно выполнить: например, раскрытие кода — из-за коммерческой тайны, ограничение доступа к камерам и микрофону — из-за отсутствия методов обнаружить, неактивен ли смартфон. Предзагруженные приложения удалить не получится — они «критически важная» часть операционной системы.#новости #индия