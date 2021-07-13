Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Техника
Nazigul Jusupova

Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12 Статьи редакции

В России будет стоить 9490 рублей.

Аккумулятор доступен на сайте компании для предзаказа. Устройство представлено в белом цвете.

Производитель рекомендует использовать адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт или выше и кабель USB-C Lightning. Устройство может работать ещё быстрее, когда он дополнительно подключён к зарядному устройству повышенной мощности — 27 Вт или больше, как у MacBook.

Также, подключив кабель Lightning, можно получить зарядную станцию для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт для другого устройства.

Apple

Статус заряда можно отслеживать на экране блокировки. Беспроводной аккумулятор Apple стоит $99, что дороже аналогов сторонних производителей Anker и Mophie на 5000 мА·ч, которые стоят $45-50. На сайте Apple в России устройство есть и стоит 9 490 рублей, но доставка пока недоступна.

#apple #новости

4440 просмотров
54 54 комментария
13
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","apple"], "comments": 54, "likes": 13, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 269561, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 13 Jul 2021 21:29:38 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
54 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

andoto

14

Цена в 2 раза больше потому что длительность жизни аккумулятора в 2 раза меньше?)

Ответить

Михаил

andoto
11

У тебя просто нет денег.

Ответить

Илья Шишкунов

Михаил
7

У кого есть лишние деньги, пусть первый кинет в меня ими 

Ответить

Никитка Мурашов

Илья
0

А потом в меня

Ответить

Славянский

Никитка
5

За мной больше не занимать.

Ответить

andoto

Михаил
1

да

Ответить

Славянский хичхакер

andoto
10

Чичяс сектанты Эпла скажут, что просто вы нищий.

Ответить

Andre Macareno

andoto
2

Справедливости ради, я пока других магнитящихся к корпусу пауэрбанков на рынке не видел
То есть его, в отличие от просто банок с чи-зарядкой, держать в руке не надо, как я понимаю

Так что тут имеют право просить деняк за уникальное решение

Ответить

Константин Шукалов

Andre
1

Они есть оптом на Alibaba. Я их видел, когда делал ресерч под свой OEM бренд ) Так что их появление - вопрос времени.

Ответить

Yarro S

Констан…
0

Все литиевые аккумуляторы - одинаковые?

Ответить

Илья Шишкунов

Констан…
0

Хреново ресерчили, Алибаба это не маркетинговое пространство СНГ, да и вообще Европы, так что можно сказать, что продукта нет 

Ответить

Илья Шишкунов

7

Также, подключив кабель Lightning можно использовать аккумулятор мощностью 15 Вт для беспроводной зарядки другого устройства

подключив кабель

беспроводной

Извините за мат, но что за бред, нахер? 
Кого они пытаются обмануть? Беспроводной называется зарядка (Внимание читатели с задних рядов!) Без проводов! 

Ответить

Антон Антонов

Илья
8

Что непонятного, беспроводные технологии активируются при подключении провода.

Ответить

Илья Шишкунов

Антон
0

Свобода это рабство, война это мир и прочие по американской кальке Замятина

Ответить

Окружающий

Илья
3

Оруэлл был британцем

Ответить

Илья Шишкунов

Окружаю…
0

Да без разницы особой, ну да ладно

Ответить

Илья Шишкунов

Илья
1

Нет чтобы написать - вот да, сделали крутой дизайн для банки, да, есть поддержка более высоких токов для наших устройств, да, нужен фирменный кабель для пары приколов, нет, пока не планируем догнать и обогнать ваши там Один Плюсы и прочие Сюами по мощности заряда, так как не хотим вам аккумуляторы выжигать, зато дизайн крутой 

Ответить

Yarro S

Илья
0

Что за параметр такой «мощность заряда»?

Ответить

Илья Шишкунов

Yarro
0

Мощность зарядного устройства, с которым может быть совместим аккумулятор, т.е скорость его зарядки от источника и скорость передачи энергии другому устройству, не термин конечно, скорее любительское обозначение 
Китайцы любят этим хвалиться и корейцы, типо моментально заряжают батареи, и даже не портят из особо, верится с трудом конечно 

Ответить

Black Jack

6

Ёмкость аккумулятора настолько мала, что опять засекречена?

Ответить

Напряженный супер_стар

Black
0

Статическая погрешность, видимо

Ответить

Black Jack

Напряженный
0

По ходу, это something wonderful в лучших традициях «горбатых» чехлов, емкость которых была меньше телефона.

Ответить

Backspace

Black
0

Умные люди всё посчитали, пользователю эта информация избыточна ©

Ответить

Руслан

Black
0

В 15 раз больше!

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Бгыггы рили? 20 баксов и алиэкспресс 

Ответить

Anton K

БАБКА
12

Ты не понимаешь, там 30 инженеров на протяжении нескольких лет рассчитывали идеальный радиус скругления углов. Чтобы поклонники бренда могли закатить глаза от счастья едва взяв в руки. Почти по себестоимости отдают.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Anton
3

Блин у меня дома куча эппловой техники но я чота ипал такую внешнюю батарейку.
Вместо закатывания глаз лучше закатить губу а то раскаталась 

Ответить

Славянский

БАБКА
1

Пользуетесь?

Ума не приложу, зачем валяется их планшет. Ещё более непонятно, на кой его вообще брал. Что за гипножаба обработала, тоже не помню - трут, гады, память походу.

Ответить

Egor Tulupov

0

Xiaomi ещё лет 5 назад перешагнула данные характеристики. Apple деградирует?

Ответить

Roman Shar

Egor
7

Судя по выручке - нет

Ответить

Антон Антонов

Roman
8

Судя по выручке деградируют пользователи. ))

Не в обиду сам их техникой пользуюсь.

Ответить

Алексей Королёв

Антон
1

Ты как бы на два стула сел. Так не работает)

Ответить

Антон Антонов

Алексей
2

Ну это в духе, здравствуйте, меня зовут Антон, я пользователь эпл и я деградирую! А все остальные такие, привет Антон ))

Ответить

Алексей Королёв

Egor
2

А скок живет аккум у твоею салями? Годик? Ну то-то и оно.

Ответить

Tv Box

Алексей
2

И тормозить начинает через пару прошивок

Ответить

Страстной будильник

Алексей
0

А че всмвсле.
Ми микс 2, 3-й год идёт. По ощущениям, заряжается до 90% (хоть и написано 100%), но все также прекрасно держит заряд.
Поко Х3 нфс, купленный год назад, из-за хорошей цены и весьма громкого звука. Спустя год, автономность на высшем уровне.

С другой стороны: Лежащий в хлебнице Айфон 3Джи, забытый на 2 недели, показал себя в виде 4% и я ещё умудрился зайти в сафари, где он и умер.

Так шо, сяоми делает вещи

Ответить

Антон Антонов

Алексей
0

Мне на работе подарили в 18ом до сих пор нормльно бегает. Не фанат этой марки и не чего сам не покупал, но блин факт, работает же.

Ответить

ur spam

Алексей
0

И ты тут такой с пруфами...
И с продолжительностью жизни ещё не продающегося девайса...

Ответить

Lenochka Magomedova

Egor
1

Деградирует ЦА эппл, чем они, вполне закономерно, пользуются))

Ответить

Noname

Egor
0

Уже лет 10

Ответить

Alexander Ivanov

2

Ждем через пару лет "встроенный внешний аккумулятор" в топовых моделях линейки.

Ответить

Антон Антонов

Alexander
0

Помниться был инкредибл уже не помню от кого, хтц кажется с выпирающим. Вот что-то типо того будет. Только выдвигающийся.

Ответить

Саид Гаджиев

1

1$ ~ 100₽, отличный курс

Ответить

Напряженный супер_стар

Саид
1

НДС и немного страховка на волатильность курса 

Ответить

Славянский хичхакер

Саид
0

Есть какие-либо сумнения в светлом будущем?

Ответить

Михаил Мусофранов

1

Мракобесы! Сделайте уже нормальный акб на телефон

Ответить

Sergey L.

0

Ваще нафиг не нужен, у меня такого размера энерджайзер служит верой и правдой 2 года за 650₽ из мвидео . Это тем кто болен именно брендом эпл

Ответить

Славянский хичхакер

Sergey
1

Может эпломания это вид коллекционирования? Ну, как собрать всех покемонов там или вкладыши от турбо. Многое бы обьяснило, если так.

Ответить

brusnyakalla5 allabrusn

0

Статус заряда можно отслеживать на экране блокировки. Беспроводной аккумулятор Apple стоит $99, что дороже аналогов сторонних производителей Anker и Mophie на 5000 мА·ч, которые стоят $45-50 . по чуть чуть но деньги плавки в нужном потоке

Ответить

Yarro S

brusnyakalla5
0

А сколько аналоги циклов держат? Аналоги от андроидов херятся на первом году, по ощущениям 

Ответить

Кирилл Карпенко

0

Эта вещь найдёт свой рынок

Ответить

Prind Dine

0
!!++&gt;&gt;!@【!PARTIDO/VER!】Boca Juniors vs…
!!++&gt;&gt;!@【!PARTIDO/VER!】Boca Juniors vs. Atlético Mineiro En Vivo +&gt;[DIRECTO-TV]Boca…
dwarikas.com
[Transmisión][ESPN 2 En Directo] Partido de boca…
[Transmisión][ESPN 2 En Directo] Partido de boca Mineiro libertadores en vivo gratis…
dwarikas.com
Ответить

serg qweqwe

0

Это будет стандартом для айфона 13

Ответить

Aleksandr Azh

0

Вроде все классно, но не оставляет ощущение что опять наебали.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 54 комментария
Офлайн
Маша Цепелева
Застройщик в Нью-Йорке замаскировал строительные леса под сад с лимонными деревьями и сделал стройку местом для селфи Статьи редакции

Над проектом работала компания-разработчик аттракционов для Disney, а специальный аромат места создали парфюмеры Cadillac.

nycharlene
69 69 комментариев
29
Финансы
Nazigul Jusupova
Mighty Buildings с основателями из России привлекла ещё $22 млн на создание доступных домов, напечатанных на 3D-принтере Статьи редакции

Это вторые инвестиции стартапа за полгода — в феврале он привлёк $40 млн.

41 41 комментарий
9
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
GenerationS
#20вопросов Оксане Селендеевой, основателю детской школы программирования CODDY

Сегодня CODDY — это международная школа программирования и дизайна для детей с филиалами не только в России, но и за рубежом. За плечами, без преувеличения, лидера в своем направлении не только череда взлетов, но и падения, которые только закалили и сделали сильнее.

0 Обсудить
1
X5Tech
Как обогнать конкурентов с помощью технологий и не дать технологиям обогнать себя

Десять инсайтов с конференции X5Tech Future Night.

6 6 комментариев
3
БКС Мир инвестиций
5 вредных советов от «экспертов по инвестициям»

Бум частных инвестиций начался не так давно, и начинающие инвесторы еще не в полной мере научились отличать полезные советы по инвестициям от мифов и заблуждений, которыми наполнено информационное пространство.

0 Обсудить
3
Маркетинг
Артем Винограденко
Как выйти из операционки в отделе продаж, заменить всех менеджеров на роботов, и каждый месяц системно выполнять план

Организационная структура системного отдела продаж, который всегда выполняет план без участия собственника, и пошаговая инструкция по замене сотрудников отдела продаж на роботов.

12 12 комментариев
10
Открытие Брокер
Почему компания Kodak перестала быть великой

«Дилемма инноватора» и «подрывные технологии»

0 Обсудить
0
Halyk Bank
Чем заняться до посадки на рейс: подборка сервисов от Halyk Travel

В среднем мы проводим в аэропорту не менее двух часов, существенную часть времени — в ожидании вылета. Составили подборку из практичных сайтов и приложений, которые помогут провести его с пользой.

6 6 комментариев
3
Техника
Nazigul Jusupova
Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12 Статьи редакции

В России будет стоить 9490 рублей.

54 54 комментария
13
Дизайн
Брувель Юлия
Играл джаз и был недоволен собой: ​история типографа Эда Бенгуиата, который создал шрифты для Ford и The New York Times Статьи редакции

Дизайнер участвовал во Второй мировой войне, играл на барабанах, был на грани банкротства и за карьеру создал и «возродил» более 600 шрифтов.

Типограф Эд Бенгуиат, 2020 год Type Directors Club
3 3 комментария
20
Маркетинг
Богдан Ефремов
Как на самом деле работает РСЯ в Яндекс.Директ. Советы по настройке любой ниши

Как известно, Яндекс.Директ имеет два основных рекламных формата: реклама на Поиске и реклама в «Рекламной системе Яндекс». Если в случае с Поиском все более менее понимают, как он устроен, то с РСЯ дело обстоит сложнее. Сегодня расскажу, как работают сети в Яндекс, как их нужно настраивать и укажу на типичные ошибки при настройке.

2 2 комментария
4
Больше статей
null