Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12 Статьи редакции
В России будет стоить 9490 рублей.
Аккумулятор доступен на сайте компании для предзаказа. Устройство представлено в белом цвете.
Производитель рекомендует использовать адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт или выше и кабель USB-C Lightning. Устройство может работать ещё быстрее, когда он дополнительно подключён к зарядному устройству повышенной мощности — 27 Вт или больше, как у MacBook.
Также, подключив кабель Lightning, можно получить зарядную станцию для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт для другого устройства.
Статус заряда можно отслеживать на экране блокировки. Беспроводной аккумулятор Apple стоит $99, что дороже аналогов сторонних производителей Anker и Mophie на 5000 мА·ч, которые стоят $45-50. На сайте Apple в России устройство есть и стоит 9 490 рублей, но доставка пока недоступна.
Цена в 2 раза больше потому что длительность жизни аккумулятора в 2 раза меньше?)
У кого есть лишние деньги, пусть первый кинет в меня ими
А потом в меня
Справедливости ради, я пока других магнитящихся к корпусу пауэрбанков на рынке не видел
То есть его, в отличие от просто банок с чи-зарядкой, держать в руке не надо, как я понимаю
Так что тут имеют право просить деняк за уникальное решение
Они есть оптом на Alibaba. Я их видел, когда делал ресерч под свой OEM бренд ) Так что их появление - вопрос времени.
Хреново ресерчили, Алибаба это не маркетинговое пространство СНГ, да и вообще Европы, так что можно сказать, что продукта нет
Также, подключив кабель Lightning можно использовать аккумулятор мощностью 15 Вт для беспроводной зарядки другого устройства
подключив кабель
беспроводной
Извините за мат, но что за бред, нахер?
Кого они пытаются обмануть? Беспроводной называется зарядка (Внимание читатели с задних рядов!) Без проводов!
Что непонятного, беспроводные технологии активируются при подключении провода.
Свобода это рабство, война это мир и прочие по американской кальке Замятина
Окружающий
Оруэлл был британцем
Нет чтобы написать - вот да, сделали крутой дизайн для банки, да, есть поддержка более высоких токов для наших устройств, да, нужен фирменный кабель для пары приколов, нет, пока не планируем догнать и обогнать ваши там Один Плюсы и прочие Сюами по мощности заряда, так как не хотим вам аккумуляторы выжигать, зато дизайн крутой
Мощность зарядного устройства, с которым может быть совместим аккумулятор, т.е скорость его зарядки от источника и скорость передачи энергии другому устройству, не термин конечно, скорее любительское обозначение
Китайцы любят этим хвалиться и корейцы, типо моментально заряжают батареи, и даже не портят из особо, верится с трудом конечно
Ёмкость аккумулятора настолько мала, что опять засекречена?
Напряженный супер_стар
Статическая погрешность, видимо
По ходу, это something wonderful в лучших традициях «горбатых» чехлов, емкость которых была меньше телефона.
Бгыггы рили? 20 баксов и алиэкспресс
Блин у меня дома куча эппловой техники но я чота ипал такую внешнюю батарейку.
Вместо закатывания глаз лучше закатить губу а то раскаталась
Славянский
Пользуетесь?
Ума не приложу, зачем валяется их планшет. Ещё более непонятно, на кой его вообще брал. Что за гипножаба обработала, тоже не помню - трут, гады, память походу.
Xiaomi ещё лет 5 назад перешагнула данные характеристики. Apple деградирует?
Судя по выручке - нет
Судя по выручке деградируют пользователи. ))
Не в обиду сам их техникой пользуюсь.
Ты как бы на два стула сел. Так не работает)
Ну это в духе, здравствуйте, меня зовут Антон, я пользователь эпл и я деградирую! А все остальные такие, привет Антон ))
А скок живет аккум у твоею салями? Годик? Ну то-то и оно.
Страстной будильник
А че всмвсле.
Ми микс 2, 3-й год идёт. По ощущениям, заряжается до 90% (хоть и написано 100%), но все также прекрасно держит заряд.
Поко Х3 нфс, купленный год назад, из-за хорошей цены и весьма громкого звука. Спустя год, автономность на высшем уровне.
С другой стороны: Лежащий в хлебнице Айфон 3Джи, забытый на 2 недели, показал себя в виде 4% и я ещё умудрился зайти в сафари, где он и умер.
Так шо, сяоми делает вещи
Мне на работе подарили в 18ом до сих пор нормльно бегает. Не фанат этой марки и не чего сам не покупал, но блин факт, работает же.
Ждем через пару лет "встроенный внешний аккумулятор" в топовых моделях линейки.
Помниться был инкредибл уже не помню от кого, хтц кажется с выпирающим. Вот что-то типо того будет. Только выдвигающийся.
1$ ~ 100₽, отличный курс
Ваще нафиг не нужен, у меня такого размера энерджайзер служит верой и правдой 2 года за 650₽ из мвидео . Это тем кто болен именно брендом эпл
Славянский хичхакер
Может эпломания это вид коллекционирования? Ну, как собрать всех покемонов там или вкладыши от турбо. Многое бы обьяснило, если так.
Статус заряда можно отслеживать на экране блокировки. Беспроводной аккумулятор Apple стоит $99, что дороже аналогов сторонних производителей Anker и Mophie на 5000 мА·ч, которые стоят $45-50 . по чуть чуть но деньги плавки в нужном потоке
А сколько аналоги циклов держат? Аналоги от андроидов херятся на первом году, по ощущениям
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В России будет стоить 9490 рублей.
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