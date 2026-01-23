Популярное
Владельцы производителя фотокамер Leica рассматривают продажу контроля в компании за €1 млрд — Bloomberg

Среди возможных претендентов источники называют бывшую Sequoia Capital China и Altor Equity Partners.

Источник: Leica
Источник: Leica
  • ACM Projektentwicklung Андреаса Кауфманна и американская инвесткомпания Blackstone ведут переговоры с консультантами, рассказали знакомые с вопросом источники Bloomberg. По их словам, среди возможных претендентов на бизнес — HSG (бывшая Sequoia Capital China) и Altor Equity Partners.
  • Владельцы рассматривают продажу контрольного пакета в Leica Camera AG, который в результате сделки могут оценить в €1 млрд, пишет агентство. Обсуждения пока находятся на ранней стадии и могут не привести к сделке, добавили собеседники. В Altor, Blackstone, HSG и Leica Camera отказались от комментариев.
  • Презентация первой серийной версии фотоаппарата Leica I прошла в 1925 году. Сейчас бренд выпускает фотокамеры, бинокли, проекторы, часы и другое.
  • В 1996 году компания отделилась от бизнеса по производству микроскопов и измерительных приборов и вышла на биржу, писало Reuters. В 2000 году долю приобрела Hermes, а затем продала её семье Кауфманн. В 2011 году 44% выкупила Blackstone.
  • За финансовый год, который завершился в марте 2025 года, выручка Leica выросла на 7,6% год к году и составила около €596 млн.

