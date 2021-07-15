В странах «первой волны» он поступит в продажу в декабре 2021-го.

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Страница устройства с подробностями о нём появилась в Steam. Пока что можно лишь зарезервировать Deck для покупки, чтобы получить уведомление, когда оно поступит в продажу.

Информация о том, что Valve работает над подобным устройствам, появилась в сети за полтора месяца до официального релиза. Сначала упоминания о портативном ПК нашли в базе данных Steam, а позже информацию подтвердили источники СМИ.

Steam Deck Valve

Общие подробности об устройстве

Стоимость портативного компьютера составит от $399 (около 30 тысяч рублей). Региональные цены на данный момент неизвестны.

В Valve обещают, что на Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam — достаточно лишь войти в аккаунт.

С устройства также можно будет пользоваться остальными функциями, привязанными к учётной записи — например, списком друзей, чатами, магазином и облачными сохранениями.

Deck работает на специально адаптированной версии SteamOS 3.0 и включает слой совместимости Proton — за счёт него «играм, скорее всего, не потребуется портирование».

На компьютер позволят устанавливать Windows и стороннее ПО.

В системе специально переработали оверлей и различные меню для удобства управления на небольшом экране.

Технические характеристики

В продажу поступит три модели, идентичные во всём, кроме объёма накопителя: 64 ГБ (eMMC), 256 или 512 ГБ (NVMe SSD). Кроме того, в каждой будет слот для карты microSD.

Устройство оснащено гибридным процессором AMD, в котором используются микроархитектуры Zen 2 и RDNA 2. Центральный процессор работает на частоте 2,4-3,5 Ггц, а графический — на частоте 1,0-1,6 Ггц.

16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.

В Deck будет семидюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280x800, яркостью 400 нт, а также частотой обновления 60 Гц.

Компьютер оснащён портом USB-C и аудиоразъёмом на 3,5 мм, также поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение.

Приблизительный вес устройства — 669 грамм, а размеры — 298 на 117 на 49 мм.

Отдельно в продажу поступит док-станция с портами для периферийных устройств и подключения к ТВ, а также интернету по кабелю. Подробностями о ней обещают поделиться позже.

Схема портов на док-станции Steam Deck Valve

Стоимость и детали о покупке

Цены на три модели Steam Deck с разными накопителями будут отличаться примерно на $120:

64 ГБ — $399

256 ГБ — $529

512 ГБ — $649

В декабре 2021-го продажи начнутся в США, Канаде, Великобритании и странах ЕС. Позже список регионов планируют расширять, но раньше 2022 года в других странах Deck не появится.

На данный момент Valve предлагает лишь зарезервировать портативный ПК для жителей стран «первой волны» — для этого нужно внести специальный депозит в пять долларов. Для борьбы с перекупщиками действует специальная система, которая до 17 июля не позволит оставить собственную заявку пользователям, не покупавшим ничего в Steam за июнь 2021-го.