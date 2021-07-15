Valve представила портативную мини-консоль для игр Steam Deck по цене от $399 Статьи редакции
В странах «первой волны» он поступит в продажу в декабре 2021-го.
Страница устройства с подробностями о нём появилась в Steam. Пока что можно лишь зарезервировать Deck для покупки, чтобы получить уведомление, когда оно поступит в продажу.
Информация о том, что Valve работает над подобным устройствам, появилась в сети за полтора месяца до официального релиза. Сначала упоминания о портативном ПК нашли в базе данных Steam, а позже информацию подтвердили источники СМИ.
Общие подробности об устройстве
- Стоимость портативного компьютера составит от $399 (около 30 тысяч рублей). Региональные цены на данный момент неизвестны.
- В Valve обещают, что на Deck будут доступны все игры из библиотеки Steam — достаточно лишь войти в аккаунт.
- С устройства также можно будет пользоваться остальными функциями, привязанными к учётной записи — например, списком друзей, чатами, магазином и облачными сохранениями.
- Deck работает на специально адаптированной версии SteamOS 3.0 и включает слой совместимости Proton — за счёт него «играм, скорее всего, не потребуется портирование».
- На компьютер позволят устанавливать Windows и стороннее ПО.
- В системе специально переработали оверлей и различные меню для удобства управления на небольшом экране.
Технические характеристики
- В продажу поступит три модели, идентичные во всём, кроме объёма накопителя: 64 ГБ (eMMC), 256 или 512 ГБ (NVMe SSD). Кроме того, в каждой будет слот для карты microSD.
- Устройство оснащено гибридным процессором AMD, в котором используются микроархитектуры Zen 2 и RDNA 2. Центральный процессор работает на частоте 2,4-3,5 Ггц, а графический — на частоте 1,0-1,6 Ггц.
- 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5.
- В Deck будет семидюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1280x800, яркостью 400 нт, а также частотой обновления 60 Гц.
- Компьютер оснащён портом USB-C и аудиоразъёмом на 3,5 мм, также поддерживает Bluetooth 5.0 и Wi-Fi подключение.
- Приблизительный вес устройства — 669 грамм, а размеры — 298 на 117 на 49 мм.
- Отдельно в продажу поступит док-станция с портами для периферийных устройств и подключения к ТВ, а также интернету по кабелю. Подробностями о ней обещают поделиться позже.
Стоимость и детали о покупке
Цены на три модели Steam Deck с разными накопителями будут отличаться примерно на $120:
- 64 ГБ — $399
- 256 ГБ — $529
- 512 ГБ — $649
В декабре 2021-го продажи начнутся в США, Канаде, Великобритании и странах ЕС. Позже список регионов планируют расширять, но раньше 2022 года в других странах Deck не появится.
На данный момент Valve предлагает лишь зарезервировать портативный ПК для жителей стран «первой волны» — для этого нужно внести специальный депозит в пять долларов. Для борьбы с перекупщиками действует специальная система, которая до 17 июля не позволит оставить собственную заявку пользователям, не покупавшим ничего в Steam за июнь 2021-го.
Гейб крайне крутой пример того почему капитализм работает, настоящий идол для всей игровой индустрии.
Святой Абдужаббор
Вот только в производстве девайсов пока провал за провалом
хз, провал пока только это стим машина. Ибо не совсем понятно, на кой она нужна
А вот стим пад бесподобен и божественен.
Да, мне стим пад тоже нравится, но если бы он нравился так же всем, то его выпуск не прекратили бы.
О самом важном умалчивают - время работы от заряда. Все подобные конкуренты показали что живут ААА играх они не больше часа. А это очень и очень мало.
Более чем странное решение - выпускать девайс, в то время как практически все переходят на облака и подписки.
ага
Падажжжи
Это не про облачный сервис
Это они предлагают в нее игры устанавливать?
Смешно
Свидетель облачного говногейминга? Пока эти облачные сервера не будут в каждом подъезде стоять - ни о какой комфортной игре и речи быть не может. Инпут лаг никто не отменял.
Такие девайсы разрабатываются с планированием на 5 лет вперёд минимум. Облачный гейминг уже очень хорош, в Европе пинг минимальный 10-15мс. В ближайшие годы с приходом 5г и старлинка можно будет из любой деревни с приемлемой задержкой поиграть.
Все игры из библиотеки которые портированы на линкус?
1280x800. подключаем к домашнему телевизору и наслаждаемся картинкой как фанат нинтенды.
Надеюсь похоронят свич с их ценами на игры. Интересно, что с качеством материалом и сборки ...
Ну не знаю, внешне выглядит крайне неудобно. Что мешало скопировать виту или нинтенду? Надо щупать конечно, но на первый взгляд - неудобно.
Цена тоже кусачая. За эту цену уже всякие gpdwin и аналоги давно есть с виндой на борту вместо извращений поверх линукса, в чем профит?
Вот если бы был заточен под Cloud Gaming, была бы пушка. Жду подобный продукт от Google Stadia.
Эмм?
Стим лидер в облачном гейминге, там есть облачный гейминг в классическом смысле, запуск на своём ПК, запуск в облаке на чужом ПК при игре с другом, не хватает разве что геймпасса и Xcloud, ходят слухи, что будет это доступно в Стиме.
Этого нет в статье и характеристиках девайса. Если это и подразумевается под «запуском любой игры», то круто же.
Google Stadia — полный провал. Если гугл не сумели нормально сделать, то Valve сможет?
Как бы наоборот. Если это будет не про облако, то это убийца свича (особенно на фоне анонса свид лед вместо свич про) потенциальный и может выстрелить.
А ждать что-то от стадии я бы на Вашем месте перестал, она стабильно захлопывается.
Да, уже смотрю на сайте. Пока что очень даже хочется) Свитч обходился мне слишком дорого из-за игр, прошивать не хотелось а это очень удобно будет.
Жаль что пока что нет у валв прецентентов хорошего железа, но думаю легко смогут с нынешними технологиями просто переплюнуть свичь по мощности, а большего то мне и не надо)
Два порта USB - для клавиатуры и мыши ?
Док станция может быть любая, не обязательно их. Так что хоть 6 себе USB A делай.
Крестьянский космос
Геймапада ващет скорей.Держать эту дуру и управлять с неё кмк мягко говоря не удобно
Сколько, интересно, будет держать батарейка? Я все же не понимаю, как мобильное железо потянет GTA V или RDR 2.
Встроенный аккумулятор Steam Deck на 40 Вт/ч обеспечит несколько часов игры в большинстве случаев. А при использовании для трансляций игр, небольших 2D-игр или поиска в браузере время использования заряда может достигать 7-8 часов.
А какая разница, если играть в рдр2 на девайсе размером с мобильный - полный треш? Вон стардью валли - самое то, да.
Хочу! Думаю не 400 баксов она будет у нас стоить. Плюс перекупы как с PS5 одолеют.
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