Рубрика развивается при поддержке HP logo intel logo Advertisement
Техника
Евгения Евсеева

Intel ведёт переговоры о покупке производителя чипов GlobalFoundries за $30 млрд — WSJ Статьи редакции

Покупка может стать самым крупнейшим приобретением Intel.

  • Переговоры пока не завершились, а GlobalFoundries может приступить к запланированному IPO вместо продажи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
  • GlobalFoundries принадлежит Mubadala Investment Company, инвестфонду правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Как отмечает издание, GlobalFoundries скорее всего не участвует в обсуждениях сама — пресс-секретарь компании заявила, что она не ведёт переговоров с Intel.
  • GlobalFoundries была создана в 2008 году на базе подразделения AMD по производству процессоров. AMD остаётся крупным клиентом GlobalFoundries — у них заключена многолетняя сделка на поставку компонентов чипов примерно на $1,6 млрд до 2024 года. Это может осложнить сделку с Intel.
  • По данным тайваньской исследовательской фирмы TrendForce, GlobalFoundries занимает около 7% доли рынка по выручке.
  • Покупка GlobalFoundries может стать самым крупным приобретением в истории Intel — до сих пор им была покупка Altera за $15,4 млрд в 2015 году.
  • Другие разработчики также покупают производителей микросхем: например, Nvidiа заплатила $40 млрд за Arm, а AMD решила купить Xilinx за $35 млрд.

#новость #intel #amd #globalfoundries

190 просмотров
1 1 комментарий
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["globalfoundries","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","intel","amd"], "comments": 1, "likes": 0, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 270513, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 16 Jul 2021 08:08:43 +0300", "is_special": false }
Процессор Intel® Core™ i7
15-ed1001ur
HP ENVY x360
Идеален с любой
стороны
Подробнее
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Denis Kiselev

0

Что кризис с чипами животворящий делает!)

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Медиа
TJ
Издание «Проект» признали «нежелательным» в России, главреда и сотрудников внесли в список «иноагентов» Статьи редакции

Журналисты делали расследования про Путина, Кадырова и многих других чиновников.

140 140 комментариев
72
Личный опыт
Slava Smirnov
Как провалить ИИ-стартап

Я расскажу про свой опыт неудавшейся компании с продуктом на нейронках и чему мы научились. Будет наша история, а так же про машинное обучение и экономику, погнали.

1 1 комментарий
10
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Крипто
Полина Лааксо
Создатель Dogecoin: «Криптовалюты взяли худшее от капитализма — коррупцию, мошенничество, неравенство» Статьи редакции

Джексон Палмер с 2015 года воздерживался от обсуждения криптовалют, а теперь раскритиковал их и объяснил, почему больше не вернётся к ним.

Сооснователь Dogecoin Джексон Палмер Дэвид Пол Моррис для Bloomberg News
57 57 комментариев
80
Техника
DTF
Valve представила портативную мини-консоль для игр Steam Deck по цене от $399 Статьи редакции

В странах «первой волны» он поступит в продажу в декабре 2021-го.

102 102 комментария
17
Почта России
Почта упростила донорам регистрацию в Национальном регистре костного мозга

Совместный проект Национального РДКМ, Почты России и Русфонда откроет новый этап в развитии донорства костного мозга в России. Раньше, чтобы войти в регистр доноров, необходимо было сдать кровь на типирование (исследование для определения генотипа). Теперь достаточно взять мазок с внутренней стороны щеки и отправить его в регистр по почте…

0 Обсудить
–1
GoTech Innovation
Отвечаем на самые горячие вопросы о программе B2C Future Solutions «Лаборатории Касперского»

31 июля завершается первый этап скаутинга компаний с B2C-решениями в области финансовых технологий, гейминга и умных домов/IoT стадии Growth. Это отличная возможность получить доступ к инфраструктуре и клиентской базе «Лаборатории Касперского» (более 400 млн пользователей), а также запустить совместный продукт с разделением выручки. «Лаборатория…

0 Обсудить
0
APIBank
Как меняется деловой ландшафт с появлением категории самозанятых

Алексей Петров, сооснователь и CEO APIBank, и Николай Петелин, сооснователь «Точки» и автор «Красной книги бизнеса», обсудили, как развивается сегмент самозанятых, кто на нем зарабатывает и есть ли будущее у ИП.

Алексей Петров, сооснователь и CEO платформы APIBank
0 Обсудить
2
Открытие Брокер
В США представят проект закона, призванный легализовать марихуану на федеральном уровне

Среди прочего, законопроект предполагает направить часть налоговых поступлений от продажи марихуаны общинам меньшинств и предоставить FDA надзор за регулированием каннабиса.

2 2 комментария
1
Приёмная
Kh Мkh
«Тинькофф» безосновательно заблокировал мою дебетовую карту

В один прекрасный день я решила открыть дебетовую карту «Тинькофф». Открыла карту через приложение, назначила время встречи с представителем для подписания договора. Возможности приложения были ограничены, но при вводе номера и серии паспорта я смогла полноценно пользоваться всеми операциями.

136 136 комментариев
55
Финансы
Nazigul Jusupova
Состояние сооснователя Revolut Николая Сторонского выросло до $7,1 млрд и сравнялось с состоянием Олега Тинькова Статьи редакции

При оценке самого финтех-сервиса в $33 млрд.

106 106 комментариев
29
Приёмная
Bosfor 80
«Мегафон» без каких-либо уведомлений отключил городской номер, которым мы пользовались двадцать лет

В начале 2000-х подключился к «Мегафону» («Соник Дуо»), заплатив немалую сумму в кассу этого сотового оператора за подключение прямого московского «золотого» номера.

25 25 комментариев
19
Больше статей
null