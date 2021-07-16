Intel ведёт переговоры о покупке производителя чипов GlobalFoundries за $30 млрд — WSJ Статьи редакции
Покупка может стать самым крупнейшим приобретением Intel.
- Переговоры пока не завершились, а GlobalFoundries может приступить к запланированному IPO вместо продажи, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
- GlobalFoundries принадлежит Mubadala Investment Company, инвестфонду правительства Объединенных Арабских Эмиратов. Как отмечает издание, GlobalFoundries скорее всего не участвует в обсуждениях сама — пресс-секретарь компании заявила, что она не ведёт переговоров с Intel.
- GlobalFoundries была создана в 2008 году на базе подразделения AMD по производству процессоров. AMD остаётся крупным клиентом GlobalFoundries — у них заключена многолетняя сделка на поставку компонентов чипов примерно на $1,6 млрд до 2024 года. Это может осложнить сделку с Intel.
- По данным тайваньской исследовательской фирмы TrendForce, GlobalFoundries занимает около 7% доли рынка по выручке.
- Покупка GlobalFoundries может стать самым крупным приобретением в истории Intel — до сих пор им была покупка Altera за $15,4 млрд в 2015 году.
- Другие разработчики также покупают производителей микросхем: например, Nvidiа заплатила $40 млрд за Arm, а AMD решила купить Xilinx за $35 млрд.
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