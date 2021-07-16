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Техника
Web N.O.

Xiaomi впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов — Canalys Статьи редакции

И обогнала Apple.

  • Во втором квартале 2021 года первое место в мировых поставках смартфонов заняла Samsung с долей в 19%, на втором месте Xiaomi с долей в 17%, на третьем Apple — 14%, говорится в отчёте Canalys, занимающейся исследованием рынка.
  • Xiaomi впервые заняла второе место среди поставщиков смартфонов в мире, по сравнению с вторым кварталом 2022 года продажи выросли на 83%.
  • В среднем смартфоны Xiaomi продаются примерно на 40% и 75% дешевле по сравнению с Samsung и Apple соотвественно, сказал руководитель исследований Canalys Бен Стэнтон. Основной приоритет для Xiaomi в 2021 году — рост продаж своих дорогих устройств.
  • В отчёте говорится, что поставки компании выросли в Латинской Америке более чем на 300%, в Африке — на 150% и в Западной Европе — на 50%.
  • Второй квартал — традиционно «самый тихий» период для Apple и Samsung, так как обе компании готовятся к запуску новых смартфонов в ближайшие месяцы, отмечает Bloomberg.
Canalys

#новость #xiaomi #apple #samsung

1545 просмотров
Материал дополнен редакцией
20 20 комментариев
3
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Канищев Максим

6

Хлаоми вышел вперёд за счёт хуавея. Захотят США прессануть Хлаоми и небудет у них второго места. Невидимая рука рынка.

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Galiya Khalikova

Канищев
2

так у них в сша доля рынка то копеечная, там все на айфонах сидят.

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Канищев Максим

Galiya
0

США прессанула хаувей так что они просто свернули телефонное направленииэе, хонор они продали. Санкции к хаувею запрещают с ним работать изготовителям чипов.

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Ростислав Юрьевич

4

Естественно, у них телефоны от 100 зелёных и выше. Но качество? А главное поддержка обновлений — хуже. Стоит сравнить финансовые показатели, это куда наглядней будет

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Канищев Максим

Ростислав
5

Норм телефоны за свои деньги. И качество лучше чем у дешёвых гнусмасов и тем более с обновлениями точно лучше. Когда я остался на три дня без гугл пея на самсунге, я очень был рад обновлению которое обновило сертификат. 

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MEGAtraXXXer666

Канищев
3

Но ведь ксяоми же для бомжей, хоть и топ за свои деньги

Ответить

Правильный

MEGAtra…
3

Неработающие Лица без определённого места жительства в нашей стране фигурируют в сводках  по авариям на автомобилях премиум класса и становятся жертвами ограблений с крупными суммами. Им  Xiaomi по имиджу не подходит.

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Стас Будда

Канищев
0

Купил я как то сяоми ми А2, через полгода он стал тормозить. Через год не возможно было пользоваться нормально. Сносил полностью все, не помогло. В итоге разбил его с радостью.
Друг отдал айфон 6, так он работает лучше в несколько раз)

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Ed Lee

Стас
0

Ну хлаоми топ за свои деньги. Чего вы еще ждали от него?

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Nikolay Shikalenko

Ростислав
2

Качество отличное. Я перешел с айфона и пользуюсь сяоми который купил за 15 тыс деревянных. Огонь вообще. Но я быстро к новому привыкаю. Есть недочеты - скорее прдирки - к китайскому ПО - но не к основному, а для смежных устройств, типа пылесоса и наушников. А по самому телефону все отлично.
Мне только не хватает беспроводной зарядки и водонепроницаемости, но платить за это тысячу долларов? У меня другие приоритетеы.

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Ed Lee

Nikolay
1
Ответить

Nikolai O

Ed
0

а что ему рассказывать? Все верно описал. Кому как, а у меня еще не живут больше 2-х лет телефоны. А такой не жалко, почти расходник. 

Ответить

Ed Lee

Nikolai
1

А что вы С ними делаете, что они по 2 года живут?

Ответить

Правильный Взгляд

Ростислав
1

У Xiaomi с качеством всё нормально, а функционал и матчасть топовых моделей лучше, чем у яблочников, за меньшие деньги. 

Ответить

Комментарий удален

Валерия Храмова

2

"сравнению с вторым кварталом 2022 года продажи выросли на 83%." Статья из будущего

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Константин Рогов

1

сяоми конечно традиционно говенное для китайцев качество а-ля сопли с клеем, но для нищих обитателей бразильских фавел и российских гопников лучшего не надо. ребята нашли своего потребителя, ну вернее, перешли с китайских нищих крестьян на нищету зарубежную

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Ruslan Umarkhanov

0

Следующий пост должен быть кто сколько зарабатывает на продажах смартфонов😉

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Nikolay Shikalenko

0
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Dmitry Yashin

0

Так рост в штуках или в деньгах?

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Black Jack

0

Только вчера купил себе Xiaomi Poco F2 Pro — oxpeнеть какой классный аппарат.

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