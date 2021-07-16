Xiaomi впервые вышла на второе место в мире по продажам смартфонов — Canalys Статьи редакции
И обогнала Apple.
- Во втором квартале 2021 года первое место в мировых поставках смартфонов заняла Samsung с долей в 19%, на втором месте Xiaomi с долей в 17%, на третьем Apple — 14%, говорится в отчёте Canalys, занимающейся исследованием рынка.
- Xiaomi впервые заняла второе место среди поставщиков смартфонов в мире, по сравнению с вторым кварталом 2022 года продажи выросли на 83%.
- В среднем смартфоны Xiaomi продаются примерно на 40% и 75% дешевле по сравнению с Samsung и Apple соотвественно, сказал руководитель исследований Canalys Бен Стэнтон. Основной приоритет для Xiaomi в 2021 году — рост продаж своих дорогих устройств.
- В отчёте говорится, что поставки компании выросли в Латинской Америке более чем на 300%, в Африке — на 150% и в Западной Европе — на 50%.
- Второй квартал — традиционно «самый тихий» период для Apple и Samsung, так как обе компании готовятся к запуску новых смартфонов в ближайшие месяцы, отмечает Bloomberg.
Хлаоми вышел вперёд за счёт хуавея. Захотят США прессануть Хлаоми и небудет у них второго места. Невидимая рука рынка.
так у них в сша доля рынка то копеечная, там все на айфонах сидят.
США прессанула хаувей так что они просто свернули телефонное направленииэе, хонор они продали. Санкции к хаувею запрещают с ним работать изготовителям чипов.
Естественно, у них телефоны от 100 зелёных и выше. Но качество? А главное поддержка обновлений — хуже. Стоит сравнить финансовые показатели, это куда наглядней будет
Норм телефоны за свои деньги. И качество лучше чем у дешёвых гнусмасов и тем более с обновлениями точно лучше. Когда я остался на три дня без гугл пея на самсунге, я очень был рад обновлению которое обновило сертификат.
Но ведь ксяоми же для бомжей, хоть и топ за свои деньги
Неработающие Лица без определённого места жительства в нашей стране фигурируют в сводках по авариям на автомобилях премиум класса и становятся жертвами ограблений с крупными суммами. Им Xiaomi по имиджу не подходит.
Купил я как то сяоми ми А2, через полгода он стал тормозить. Через год не возможно было пользоваться нормально. Сносил полностью все, не помогло. В итоге разбил его с радостью.
Друг отдал айфон 6, так он работает лучше в несколько раз)
Качество отличное. Я перешел с айфона и пользуюсь сяоми который купил за 15 тыс деревянных. Огонь вообще. Но я быстро к новому привыкаю. Есть недочеты - скорее прдирки - к китайскому ПО - но не к основному, а для смежных устройств, типа пылесоса и наушников. А по самому телефону все отлично.
Мне только не хватает беспроводной зарядки и водонепроницаемости, но платить за это тысячу долларов? У меня другие приоритетеы.
У Xiaomi с качеством всё нормально, а функционал и матчасть топовых моделей лучше, чем у яблочников, за меньшие деньги.
Комментарий удален
"сравнению с вторым кварталом 2022 года продажи выросли на 83%." Статья из будущего
сяоми конечно традиционно говенное для китайцев качество а-ля сопли с клеем, но для нищих обитателей бразильских фавел и российских гопников лучшего не надо. ребята нашли своего потребителя, ну вернее, перешли с китайских нищих крестьян на нищету зарубежную
Следующий пост должен быть кто сколько зарабатывает на продажах смартфонов😉
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