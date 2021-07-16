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Техника
TJ

NASA вернула в строй телескоп «Хаббл» после крупнейшего сбоя из-за деградации микросхем памяти Статьи редакции

Инженеры переключили телескоп на резервное питание — это позволило вернуть над ним полное управление.

Специалисты NASA успешно запустили резервный компьютер телескопа и сейчас проверяют стабильность оборудования. Далее инженеры заново откалибруют научные инструменты телескопа, после чего «Хаббл» можно будет вернуть к нормальной исследовательской работе. Об этом NASA сообщила на своём официальном сайте.

Орбитальный телескоп «Хаббл» и космический шаттл «Дискавери» Nasa

Прошедший сбой стал самым крупным в истории «Хаббла» и вполне мог стать фатальным, приведя телескоп в полную неработоспособность — он превратился бы в неуправляемый космический мусор. Чтобы вернуть «Хаббл» в строй, инженерам NASA пришлось выполнить сложную поэтапную процедуру переключения на резервный компьютер, которая растянулась на несколько дней.

Сначала инженеры активировали резервный блок управления питанием, чтобы «разбудить» остальные резервные блоки. На втором этапе они включили резервные блоки управления и форматирования научных данных, после чего остался завершающий шаг — перевод всех блоков на альтернативные соединения. В итоге телескоп перешёл на полностью исправную резервную схему, которая включает в себя все функции — питание, управление и сбор данных.

«Хаббл» вышел из строя 13 июня из-за деградации микросхем памяти основного управляющего компьютера. Все попытки перезагрузить компьютер без задействования полной резервной схемы раз за разом заканчивались неудачей. Телескоп работает на орбите уже 31 год, его оборудование выпущено в 80-90-х годах, при этом починить его прямо в космосе, как бывало раньше, теперь невозможно из-за закрытия программы «Шаттл».

#новости #nasa

726 просмотров
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Анатолий Щербина

3

Интересно, раз телескопу ~30 лет, то это означает, что его компоненты устарели. А что будет ещё через 20 лет? Будут ли его как-то модернизировать?

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Vladislav Ross

Анатолий
8

Никак его не модернизировать, Шаттлы больше не летают. Но осенью запустят новый телескоп Джеймс Вебб.

Ответить

Анатолий Щербина

Vladislav
0

Где-то видел эту инфу 👍

Ответить

Александр Якунин

Анатолий
1

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Джеймс_Уэбб_(телескоп)

Ответить

Преподобный месяц

Анатолий
0

Работает и ладно )

Ответить

Преподобный месяц

2

Вот это профессионализм :)

Ответить

Александр Якунин

Преподобный
0

Профессионализм когда фильтр на зеркала ставили из за дефекта,а это предсмертные судороги

Ответить

Преподобный месяц

Александр
0

Есть предположение, что вы "не очень" в дальние перспективы.
PS. Я тоже

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Илья Попов

Преподобный
0

Всегда завидую с белой завистью - и мне хочется быть супер профессионалом.

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Andy Bezbozhny

0

Почему NASA женского рода?

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