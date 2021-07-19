В базе данных — больше 180 журналистов со всего мира.

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Власти нескольких стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов. Об этом сообщили 17 иностранных СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz и другие) в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International.

Израильская компания NSO Group, разрабатывающая шпионское ПО, создала программу Pegasus — она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. По словам компании, программа нужна для борьбы с преступностью.

Программа использует уязвимости нулевого дня, а после взлома можно следить за местоположением, скачивать любую информацию, записывать разговоры и активировать микрофон.

Расследование основывается на базе данных сервиса — она состоит из 50 тысяч телефонных номеров, самые старые записи в которой датируются 2016 годом.

Журналисты идентифицировали владельцев больше 1000 номеров из 50 стран — анализ Amnesty International показал, что как минимум 23 телефона журналистов были заражены Pegasus, а на ещё 14 сохранились признаки попытки взлома.

В список попали более 180 журналистов со всего мира — корреспондентов и руководителей в Financial Times, CNN, The New York Times, The Economist, Associated Press, Reuters и других изданиях. Также в списке активисты, правозащитники, предприниматели, политики и чиновники и даже несколько глав государств.

Среди тех, кто использовали программу, журналисты отмечают главу Венгрии Виктора Орбана и правительство Саудовской Аравии. В числе других клиентов — Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда и ОАЭ.

Например, в списке есть номера родственников Джамаля Хашогги, которого убили в посольстве Турции, а также мексиканского журналиста Сесилио Пинеда Бирто, который в прямом эфире заявил о связи властей с наркокартелем, а затем был убит.