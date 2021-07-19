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Техника
Евгения Евсеева

10 стран использовали шпионскую программу Pegasus от израильской NSO Group для слежки за журналистами и правозащитниками Статьи редакции

В базе данных — больше 180 журналистов со всего мира.

43 43 комментария
2681 просмотров

Власти нескольких стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов. Об этом сообщили 17 иностранных СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz и другие) в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International.

Израильская компания NSO Group, разрабатывающая шпионское ПО, создала программу Pegasus — она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. По словам компании, программа нужна для борьбы с преступностью.

Программа использует уязвимости нулевого дня, а после взлома можно следить за местоположением, скачивать любую информацию, записывать разговоры и активировать микрофон.

Расследование основывается на базе данных сервиса — она состоит из 50 тысяч телефонных номеров, самые старые записи в которой датируются 2016 годом.

Журналисты идентифицировали владельцев больше 1000 номеров из 50 стран — анализ Amnesty International показал, что как минимум 23 телефона журналистов были заражены Pegasus, а на ещё 14 сохранились признаки попытки взлома.

В список попали более 180 журналистов со всего мира — корреспондентов и руководителей в Financial Times, CNN, The New York Times, The Economist, Associated Press, Reuters и других изданиях. Также в списке активисты, правозащитники, предприниматели, политики и чиновники и даже несколько глав государств.

Среди тех, кто использовали программу, журналисты отмечают главу Венгрии Виктора Орбана и правительство Саудовской Аравии. В числе других клиентов — Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда и ОАЭ.

Например, в списке есть номера родственников Джамаля Хашогги, которого убили в посольстве Турции, а также мексиканского журналиста Сесилио Пинеда Бирто, который в прямом эфире заявил о связи властей с наркокартелем, а затем был убит.

Журналисты готовят серию материалов о тех, за кем шпионили с помощью Pegasus.

#новость #взломы #nsogroup

43 43 комментария
17
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43 комментария
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Kinolog

18

Где тут стандартные ко-ко-ко "закрытый аппстор делает айос невероятно безопасной, джобс гений"?

ЗЫ Только свободный доступ под капот позволяет легко находить и диагностировать подобные ситуации, но эпол как обычно лучше знает, что нужно пастве хомячков, а они и рады.

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Kinolog
3

Может к врачу? В статье вообще ни слова про iOS 😂

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Kinolog

Get
7

В оригинальной статье как раз написано, что простое входящее сообщение в imessage превращает телефон в шпионский девайс прямо на последней 14.6.

Ога.

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Kinolog
0

Нет такого в оригинале, не мечтайте 😂

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Kinolog

Get
0

Да что ты?

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Kinolog
–1

А я то что?

The latest advances in NSO’s technology enable it to penetrate phones with “zero-click” attacks, meaning a user does not even need to click on a malicious link for their phone to be infected.

Guarnieri has identified evidence NSO has been exploiting vulnerabilities associated with iMessage, which comes installed on all iPhones, and has been able to penetrate even the most up-to-date iPhone running the latest version of iOS.

Не вижу тут ни слова про версию.

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Kinolog

Get
1

Most recently, a successful “zero-click” attack has been observed
exploiting multiple zero-days to attack a fully patched iPhone 12
running iOS 14.6 in July 2021.

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Kinolog
0

Линк то можно? Или как?

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Kinolog

Get
0

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/

go ahead

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Kinolog
0

Главное быстро редактить комменты 🤦🏻‍♂️

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John Fima

Get
3

В полной версии статьи написано iphone & android
https://www.bbc.com/news/technology-57881364

Pegasus: Spyware sold to governments 'targets…
Israeli tech firm NSO denies media reports that its software has been sold to authoritarian regimes.
www.bbc.com
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Old Car Raffle

Get
0

Может к врачу? В статье вообще ни слова про iOS

Разве что вам. В оригинальной статье в основном про iOS и говориться.

https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/

Forensic Methodology Report: How to catch NSO…
NSO Group claims that its Pegasus spyware is only used to “investigate terrorism and crime” and…
www.amnesty.org
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Get Money

Old
–2

1. В статье пачка разных ссылок. 
2. Комментарии тут идут к статье на VC.

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Old Car Raffle

Get
0

1. Для этого они там и даны, что бы вы по ним прошлись и почитали.
2. Зачем вы комментирует "статью на VC", при этом унижая остальных, если сами ее даже не осилил полностью?

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Get Money

Old
–1

1. Может тогда и статью не стоит постить? Сразу пойти читать оригиналы?
2. Кого я унизил? Можно пруф? Если что, статья о том, что 10 стран следили за журналистами с помощью шпионского ПО, а не про Android/iOs. И я ответил челу, у которого от зависти жопа загорелась: "но эпол как обычно лучше знает, что нужно пастве хомячков, а они и рады."

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Old Car Raffle

Get
–1

Кого я унизил? Можно пруф?

Может к врачу? В статье вообще ни слова про iOS

И я ответил челу, у которого от зависти жопа загорелась

Какой воспитанный фанат Apple, угу

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Get Money

Old
0

1. Может Вам тоже к врачу? Все же в этой статье ни слова про iOS и вообще не об этом. Если везде мерещится Apple, значит действительно надо к врачу.

2. Мой комментарий это ответ на оскорбление. Но ждать от хейтеров последовательности или разумности бессмысленно 😂

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One Geek

Kinolog
3

Тут посоны недавно нашли дыру в ядре Линуха, которая жила годами. Другие льют апдейты с бэкдорами. А вы используете опенсорс и безопасность в одном комментарии. Ну как бы...

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Kinolog

One
7

Локальную дырку, а не когда тебе присылают сообщение и сразу поимели.

Вообще, приводить аргумент, что в опенсорсе находят дырки (а в закрытом видимо не находят, потому что никто не видит, да?), а значит он ничем не лучше закрытых исходников, - это какой-то особый выверт извращенного мозга.

Основная разница, что в опенсорсе _любой_ может посмотреть и найти, а в закрытом не любой и куда сложнее.
Как тут можно топить против открытости - непостижимо.

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Павел Евграфович

Kinolog
4

Напомнило старую шутку про ЛЮБОЙ МОЖЕТ

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Kinolog

Павел
0

А про клоузд сорс запости квадрат Малевича.

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Get Money

Kinolog
2

Локальную дырку, а не когда тебе присылают сообщение и сразу поимели.

Это я так понимаю про Android? 

достаточно было кликнуть на ссылку, чтобы атакующие удалённо провели джейлбрейк и все данные попали к ним. Приложение использовало три уязвимости 0-day, которые Apple исправила в экстренном обновлении iOS 9.3.5 — оно вышло спустя десять дней после публикации отчёта.

Т.е. на iOS апдейт вышел через 10 дней, а Android каждый юзер сам должен написать себе апдейт 😂

Основная разница, что в опенсорсе _любой_ может посмотреть и найти, а в закрытом не любой и куда сложнее.

Столько смотрят, что бывает годами баги не видят. И в чём смысл так "смотреть"?

Ответить

Kinolog

Get
0

В том, что видно больше.

Ответить

Kinolog

Get
0

Most recently, a successful “zero-click” attack has been observed
exploiting multiple zero-days to attack a fully patched iPhone 12
running iOS 14.6 in July 2021.

Ain't that a bitch, когда любимку нагнули?

Ответить

Get Money

Kinolog
0

Это ванильные фантазии журналистов. А нагнули любимку это вот: https://www.gizchina.com/2020/11/02/malware-found-in-the-google-play-store-has-infected-millions-of-devices/

Ко-ко-ко "только свободный доступ под капот позволяет легко находить и диагностировать подобные ситуации" 😂

Ответить

One Geek

Kinolog
0

Bounty hunter?

Ответить

Канищев Максим

5

А где же демократические страны в списке, или они не следят за журналистами?

Ответить

Станислав Назаров

Канищев
4

Казахстан в списке вообще-то...

Ответить

Канищев Максим

Станислав
0

Казахстан демократическая страна? А как же авторитарный режим назарбаева?

Ответить

Дмитрий Печеркин

Канищев
1

Так то это сарказм был выше

Ответить

Valery Oficerov

Канищев
1

Это идёт в разрез с мэйнстримной повесточкой. Потому, демократических стран в списке нет — нельзя портить ореол непогрешимости.

Ответить

One Geek

Канищев
1

Они могут позволить себе не покупать готовое, а готовить самим.

Ответить

Ренат Зайдуллин

Канищев
0

а) Может там несговорчивые журналисты становятся безработными изгоями еще на старте карьеры?
б) Пишут что 50 стран, а прямым текстом назвали только несколько

Ответить

Большой жёлтый робот

3

Сначала cellebrite, теперь это... Израиль, прекрати, что ты делаешь

Ответить

Кирилл Отт

0

А что там про Россию интересно... неужели наши не пользовались сием чудом?

Ответить

Dmitry Kashin

Кирилл
5

Наверняка пользуются чудами от мэилру

Ответить

Канищев Максим

Кирилл
5

В России у каждого провайдера по коробке от ФСБ. Короче говоря своя система.

Ответить

Konstantin Prohorov

Канищев
0

Предполагаю что сама контора имеет в штате хакиров на привязи которые такое могут разработать такое ПО для слежки.

Ответить

Old Car Raffle

Кирилл
0

Россия закупается у Cellebrite

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Eugene Pastukhov

Кирилл
–1

Крипторектальный термоанализ на нашем рынке стал очень популярным и вытеснил все решения интеллектуального взлома.

Ответить

Неплохой ГОСТ

0

Самое время ввести санкции против России.

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Bublikov Anton

–1

Когда уже Путин за всё ответит?!

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Алина Игоревна

0

Шпионские войны выходят на существенно новый уровень. Прям "Миссия невыполнима" какая-то.

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