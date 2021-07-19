10 стран использовали шпионскую программу Pegasus от израильской NSO Group для слежки за журналистами и правозащитниками Статьи редакции
В базе данных — больше 180 журналистов со всего мира.
Власти нескольких стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов. Об этом сообщили 17 иностранных СМИ (The Washington Post, The Guardian, Haaretz и другие) в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International.
Израильская компания NSO Group, разрабатывающая шпионское ПО, создала программу Pegasus — она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. По словам компании, программа нужна для борьбы с преступностью.
Программа использует уязвимости нулевого дня, а после взлома можно следить за местоположением, скачивать любую информацию, записывать разговоры и активировать микрофон.
Расследование основывается на базе данных сервиса — она состоит из 50 тысяч телефонных номеров, самые старые записи в которой датируются 2016 годом.
Журналисты идентифицировали владельцев больше 1000 номеров из 50 стран — анализ Amnesty International показал, что как минимум 23 телефона журналистов были заражены Pegasus, а на ещё 14 сохранились признаки попытки взлома.
В список попали более 180 журналистов со всего мира — корреспондентов и руководителей в Financial Times, CNN, The New York Times, The Economist, Associated Press, Reuters и других изданиях. Также в списке активисты, правозащитники, предприниматели, политики и чиновники и даже несколько глав государств.
Среди тех, кто использовали программу, журналисты отмечают главу Венгрии Виктора Орбана и правительство Саудовской Аравии. В числе других клиентов — Азербайджан, Казахстан, Индия, Израиль, Бахрейн, Мексика, Марокко, Руанда и ОАЭ.
Например, в списке есть номера родственников Джамаля Хашогги, которого убили в посольстве Турции, а также мексиканского журналиста Сесилио Пинеда Бирто, который в прямом эфире заявил о связи властей с наркокартелем, а затем был убит.
Журналисты готовят серию материалов о тех, за кем шпионили с помощью Pegasus.
Где тут стандартные ко-ко-ко "закрытый аппстор делает айос невероятно безопасной, джобс гений"?
ЗЫ Только свободный доступ под капот позволяет легко находить и диагностировать подобные ситуации, но эпол как обычно лучше знает, что нужно пастве хомячков, а они и рады.
А я то что?
The latest advances in NSO’s technology enable it to penetrate phones with “zero-click” attacks, meaning a user does not even need to click on a malicious link for their phone to be infected.
Guarnieri has identified evidence NSO has been exploiting vulnerabilities associated with iMessage, which comes installed on all iPhones, and has been able to penetrate even the most up-to-date iPhone running the latest version of iOS.
Не вижу тут ни слова про версию.
В полной версии статьи написано iphone & android
https://www.bbc.com/news/technology-57881364
Может к врачу? В статье вообще ни слова про iOS
Разве что вам. В оригинальной статье в основном про iOS и говориться.
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/07/forensic-methodology-report-how-to-catch-nso-groups-pegasus/
1. Для этого они там и даны, что бы вы по ним прошлись и почитали.
2. Зачем вы комментирует "статью на VC", при этом унижая остальных, если сами ее даже не осилил полностью?
1. Может тогда и статью не стоит постить? Сразу пойти читать оригиналы?
2. Кого я унизил? Можно пруф? Если что, статья о том, что 10 стран следили за журналистами с помощью шпионского ПО, а не про Android/iOs. И я ответил челу, у которого от зависти жопа загорелась: "но эпол как обычно лучше знает, что нужно пастве хомячков, а они и рады."
Кого я унизил? Можно пруф?
Может к врачу? В статье вообще ни слова про iOS
И я ответил челу, у которого от зависти жопа загорелась
Какой воспитанный фанат Apple, угу
Локальную дырку, а не когда тебе присылают сообщение и сразу поимели.
Вообще, приводить аргумент, что в опенсорсе находят дырки (а в закрытом видимо не находят, потому что никто не видит, да?), а значит он ничем не лучше закрытых исходников, - это какой-то особый выверт извращенного мозга.
Основная разница, что в опенсорсе _любой_ может посмотреть и найти, а в закрытом не любой и куда сложнее.
Как тут можно топить против открытости - непостижимо.
Напомнило старую шутку про ЛЮБОЙ МОЖЕТ
Локальную дырку, а не когда тебе присылают сообщение и сразу поимели.
Это я так понимаю про Android?
достаточно было кликнуть на ссылку, чтобы атакующие удалённо провели джейлбрейк и все данные попали к ним. Приложение использовало три уязвимости 0-day, которые Apple исправила в экстренном обновлении iOS 9.3.5 — оно вышло спустя десять дней после публикации отчёта.
Т.е. на iOS апдейт вышел через 10 дней, а Android каждый юзер сам должен написать себе апдейт 😂
Основная разница, что в опенсорсе _любой_ может посмотреть и найти, а в закрытом не любой и куда сложнее.
Столько смотрят, что бывает годами баги не видят. И в чём смысл так "смотреть"?
Это ванильные фантазии журналистов. А нагнули любимку это вот: https://www.gizchina.com/2020/11/02/malware-found-in-the-google-play-store-has-infected-millions-of-devices/
Ко-ко-ко "только свободный доступ под капот позволяет легко находить и диагностировать подобные ситуации" 😂
А где же демократические страны в списке, или они не следят за журналистами?
Казахстан в списке вообще-то...
Казахстан демократическая страна? А как же авторитарный режим назарбаева?
Это идёт в разрез с мэйнстримной повесточкой. Потому, демократических стран в списке нет — нельзя портить ореол непогрешимости.
а) Может там несговорчивые журналисты становятся безработными изгоями еще на старте карьеры?
б) Пишут что 50 стран, а прямым текстом назвали только несколько
А что там про Россию интересно... неужели наши не пользовались сием чудом?
В России у каждого провайдера по коробке от ФСБ. Короче говоря своя система.
Предполагаю что сама контора имеет в штате хакиров на привязи которые такое могут разработать такое ПО для слежки.
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В базе данных — больше 180 журналистов со всего мира.
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