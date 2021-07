Власти нескольких стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов. Об этом сообщили 17 иностранных СМИ ( The Washington Post , The Guardian , Haaretz и другие) в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International.

В список попали более 180 журналистов со всего мира — корреспондентов и руководителей в Financial Times, CNN, The New York Times, The Economist, Associated Press, Reuters и других изданиях. Также в списке активисты, правозащитники, предприниматели, политики и чиновники и даже несколько глав государств.