{"items":[{"comment_id":3048369,"subsite_id":199121,"user_id":842867,"type":"comment_add","id":3048369,"hash":"5955ab19fc6df58e4cb6d3c5514ac352","date":1626688122,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/271339-nerabochie-usloviya-ili-ctoit-li-ekonomit-na-komforte-sotrudnikov?comment=3048369","text":"\u0421\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u043e\u0435, \u044d\u0442\u043e \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043e\u043f\u0435\u043d\u0441\u043f\u0435\u0439\u0441. \u0418 \u043f\u0440\u0438 22\u0421 \u0434\u0435\u0432\u0443\u0448\u043a\u0430\u043c \u0432 \u043f\u043b\u0430\u0442\u044c\u0438\u0446\u0435 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u043e, \u0430 \u043f\u0440\u0438 24\u0421 \u043f\u0430\u0440\u043d\u044f\u043c \u0432 \u0448\u0442\u0430\u043d\u0430\u0445 \u0438 \u0440\u0443\u0431\u0430\u0448\u043a\u0435 \u0436\u0430\u0440\u043a\u043e\u00a0



\u0418 \u0442\u0443\u0442 \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432\u043e\u0439\u043d\u0430.



\u0410 \u043d\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0434\u0438 \u0433\u043e\u0441\u043f\u043e\u0434\u044c \u0434\u0438\u0441\u0446\u0438\u043f\u043b\u0438\u043d\u0430 \u0447\u0443\u0442\u044c \u043e\u0442\u043a\u043b\u043e\u043d\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c. \u0420\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u043b \u043a\u0430\u043a-\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0444\u0438\u0440\u043c\u0435. \u041f\u043e \u043f\u0440\u0438\u0445\u043e\u0434\u0443, \u0442\u0438\u0448\u0438\u043d\u0430 \u043f\u043e\u043a\u043e\u0439, \u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435. \u0413\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0448\u0435\u043f\u043e\u0442\u043e\u043c. \u0427\u0435\u0440\u0435\u0437 \u0433\u043e\u0434, \u043e\u0442 \u0448\u0443\u043c\u0430 \u0431\u043e\u043b\u0442\u043e\u0432\u043d\u0438 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u0433 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0441\u043a\u043e\u043d\u0446\u0435\u043d\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0435.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":842867,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/842867-oleg-toplionkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3d1c80b2-23e9-5c9a-a118-6cb6d5c28e50\/","name":"Oleg Toplionkin","isVerified":false},"content":{"id":271339,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/271339-nerabochie-usloviya-ili-ctoit-li-ekonomit-na-komforte-sotrudnikov","title":"\u041d\u0435\u0420\u0430\u0431\u043e\u0447\u0438\u0435 \u0443\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u044f, \u0438\u043b\u0438 c\u0442\u043e\u0438\u0442 \u043b\u0438 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043c\u0444\u043e\u0440\u0442\u0435 \u0441\u043e\u0442\u0440\u0443\u0434\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432?"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048370,"subsite_id":199115,"user_id":10061,"type":"comment_add","id":3048370,"hash":"6b9d887aebd7b96833133fd1aaa6b320","date":1626688141,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271321-servis-arendy-elektrosamokatov-lite-zapustil-franshizu-dlya-rasshireniya-biznesa?comment=3048370","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u0432\u044b \u043f\u0440\u043e \u043f\u043b\u0430\u0442\u0443 \u0437\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043a\u0438 - \u0434\u0430, \u0432\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0432 \u043a\u0430\u0440\u0448\u0435\u0440\u0438\u043d\u0433\u0435 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0431\u044b\u043b\u043e. \u0418 \u0434\u043b\u044f \u043a\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0435\u0437\u0434\u043e\u043a \u043e\u043d\u0430 \u0441\u0443\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0430. \u041d\u043e \u0443\u0436\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":10061,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/10061-denis-kiselev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2ea13d22-3041-3592-605f-91242906d897\/","name":"Denis Kiselev","isVerified":false},"content":{"id":271321,"url":"https:\/\/vc.ru\/transport\/271321-servis-arendy-elektrosamokatov-lite-zapustil-franshizu-dlya-rasshireniya-biznesa","title":"\u0421\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0430\u0440\u0435\u043d\u0434\u044b \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0430\u043c\u043e\u043a\u0430\u0442\u043e\u0432 lite \u0437\u0430\u043f\u0443\u0441\u0442\u0438\u043b \u0444\u0440\u0430\u043d\u0448\u0438\u0437\u0443 \u0434\u043b\u044f \u0440\u0430\u0441\u0448\u0438\u0440\u0435\u043d\u0438\u044f \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048371,"subsite_id":199117,"user_id":353806,"type":"comment_add","id":3048371,"hash":"80bf1f94fbf41cc755838df50b165578","date":1626688141,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/271393-spros-na-kondicionery-v-2021-godu-stal-rekordnym-za-10-let-m-video-eldorado?comment=3048371","text":"\u0441\u0440\u043e\u043a \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u043a\u0438 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0435\u0435\u0432 \u0432 \u0420\u0424 - \u043e\u0442 \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u0438\u044f \u0440\u0435\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u043e \u0437\u0430\u043a\u0443\u043f\u043a\u0438 4 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u0430. \u0421\u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0436\u0430\u0440\u043a\u043e\u0435 \u043b\u0435\u0442\u043e \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u043e. \u0412\u0441\u0435 \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0438, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u043d\u043e\u0435 \u0441\u043e\u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0440\u0438\u0441\u043a\/\u043f\u0440\u0438\u0431\u044b\u043b\u044c. \u0412 \u0434\u0430\u043d\u043d\u043e\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043f\u043e\u0434 \u0440\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u043f\u043e\u0434\u0440\u0430\u0437\u0443\u043c\u0435\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u043e\u0435 \u043b\u0435\u0442\u043e \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0441\u043f\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430 \u0432\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0432 \u043e\u0441\u0435\u043d\u044c \u0441 \u043e\u0433\u0440\u043e\u043c\u043d\u044b\u043c \u0441\u0442\u043e\u043a\u043e\u043c \u0438 \u0437\u0430\u043c\u043e\u0440\u043e\u0437\u0438\u0442\u044c \u043e\u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u043a\u0443 \u0434\u043e \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0435\u0433\u043e \u0441\u0435\u0437\u043e\u043d\u0430. \u042d\u0442\u043e \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0435 \u0443\u0447\u0438\u0442\u044b\u0432\u0430\u044f \u0442\u0435\u0445 \u0444\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u043e\u0432, \u0447\u0442\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u0439\u043d\u0435\u0440\u0430 \u0438\u0437 \u043a\u0438\u0442\u0430\u044f \u043f\u043e\u0434\u043e\u0440\u043e\u0436\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u043d\u043e \u0432 5 \u0440\u0430\u0437 \u0438 \u043e\u0442\u0433\u0440\u0443\u0437\u043e\u0447\u043d\u044b\u0435 \u0446\u0435\u043d\u044b \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0434\u043e\u0432 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u043e\u043c\u0443 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0432 \u0441\u0440\u0435\u0434\u043d\u0435\u043c \u043d\u0430 20%. \u041a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438 \u0435\u0449\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0443\u0434\u0430\u0440\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u0430\u043c \u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u043e \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u043b\u043e, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0432 \u043c\u0430\u0435 \u0432\u0432\u0435\u043b\u043e \u043d\u043e\u0432\u0443\u044e \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u044e \u043d\u0430 \u0444\u0440\u0435\u043e\u043d 32, \u043d\u043e \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0430\u0431\u044b\u043b\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043a\u0446\u0438\u044e \u043f\u043e \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0435\u043d\u0438\u044e \u044d\u0442\u043e\u0439 \u043b\u0438\u0446\u0435\u043d\u0437\u0438\u0438. \u041a\u0430\u043a \u0440\u0435\u0437\u0443\u043b\u044c\u0442\u0430\u0442, \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0435 \u0435\u0445\u0430\u043b\u043e - \u0432\u0441\u0442\u0430\u043b\u043e \u043d\u0430 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446\u043e\u043a \u043d\u0430 \u0442\u0430\u043c\u043e\u0436\u043d\u0435 \u0441 \u0441\u043e\u043e\u0442\u0432\u0435\u0442\u0441\u0442\u0432\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u043f\u0435\u043d\u044f\u043c\u0438 \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0432\u044b\u0432\u043e\u0437. \u041f\u0440\u0438 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0435\u0441\u043f\u043e\u0441\u043e\u0431\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u0438\u044f \u043d\u0435 \u043e\u0441\u043e\u0431\u043e \u0432\u044b\u0440\u043e\u0441\u043b\u0430.\u00a0

\u0413\u043e\u0432\u043e\u0440\u044e \u044d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a, \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439 \u0432 \u043a\u0440\u0443\u043f\u043d\u043e\u043c \u0434\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0431\u0443\u0442\u043e\u0440\u0435 \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043e\u0431\u043e\u0440\u0443\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353806,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/353806-andrey-perevalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/b8eeae4e-d527-1f0b-5e8f-f580f9e51d20\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u0430\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271393,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/271393-spros-na-kondicionery-v-2021-godu-stal-rekordnym-za-10-let-m-video-eldorado","title":"\u0421\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430 10 \u043b\u0435\u0442 \u2013 \u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e-\u042d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048372,"subsite_id":199124,"user_id":236033,"type":"comment_add","id":3048372,"hash":"2a15558f2b2aa37e635bdd8807e36532","date":1626688158,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271362-ozon-otkazalsya-prinimat-u-menya-vozvrat-neponravivshegosya-tovara?comment=3048372","text":"\u041d\u0430\u0434\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u0432\u0435\u0440\u043d\u0443\u0442\u044c \u043a\u0430\u043c\u043d\u0438 \u0432 \u043a\u043e\u0440\u043e\u0431\u043a\u0435 \u0438\u0437 \u043f\u043e\u0434 \u043d\u0430\u0443\u0448\u043d\u0438\u043a\u043e\u0432. \u041d\u0443 \u0438\u043b\u0438 \u0433\u0432\u043e\u0437\u0434\u0438 \u0445\u043e\u0442\u044f \u0431\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":236033,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/236033-vl-v","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a908c462-9c83-5219-8db3-ec2ca504a214\/","name":"\u0412\u043b \u0412","isVerified":false},"content":{"id":271362,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271362-ozon-otkazalsya-prinimat-u-menya-vozvrat-neponravivshegosya-tovara","title":"Ozon \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b\u0441\u044f \u043f\u0440\u0438\u043d\u0438\u043c\u0430\u0442\u044c \u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0432\u043e\u0437\u0432\u0440\u0430\u0442 \u043d\u0435\u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u0432\u0448\u0435\u0433\u043e\u0441\u044f \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048373,"subsite_id":199116,"user_id":760861,"type":"comment_add","id":3048373,"hash":"a3dc897d949f79a4888d3fb4f57da362","date":1626688176,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/271225-beyond-gg-servis-razvlekatelnogo-igrovogo-kontenta-i-monetizacii-igrovogo-vremeni?comment=3048373","text":"\u0414\u043b\u044f \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u044f \u043d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u0440\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0431\u044b\u0441\u0442\u0440\u0443\u044e \u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0430\u0446\u0438\u044e, \u043f\u0440\u0438\u0432\u044f\u0437\u0430\u0442\u044c \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0430\u043a\u043a\u0430\u0443\u043d\u0442 \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0435, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 Battle.net, \u0437\u0430\u0439\u0442\u0438 \u0432 \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b \u043d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \"CoD Warzone\" \u0438 \u0432\u044b\u0431\u0440\u0430\u0442\u044c \u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u0435\u0441\u043d\u044b\u0439 \u0432\u0430\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440 \u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438, \u043d\u0430\u0436\u0430\u0442\u044c \u043d\u0430 \"\u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c\" \u0438 \u0432\u0441\u0435, \u0438\u0434\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0438\u0433\u0440\u0430\u0442\u044c \u0432 \u0438\u0433\u0440\u0443 \u0438 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u044f\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e \u0443\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u043a\u0430\u0440\u0442\u043e\u0447\u043a\u0435 \u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438.

\u041c\u044b \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438 \u0441\u043e\u0431\u0438\u0440\u0430\u0435\u043c \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0435\u043d\u0438\u044e \u043c\u0438\u0441\u0441\u0438\u0438.

\u0412\u0430\u043c \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u0435\u0440\u0435\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0441\u043a\u0440\u0438\u043d\u0448\u043e\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u044b\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0441\u043a\u0430\u0447\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0433\u0440\u0443\u0436\u0430\u0442\u044c.\u00a0

\u0427\u0435\u043b\u043b\u0435\u043d\u0434\u0436\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u0432 \u0430\u0432\u0442\u043e\u043c\u0430\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c \u0440\u0435\u0436\u0438\u043c\u0435, \u043c\u044b \u043a\u0440\u0443\u0433\u043b\u043e\u0441\u0443\u0442\u043e\u0447\u043d\u043e \u0442\u0440\u0435\u043a\u0430\u0435\u043c \u0432\u0430\u0448\u0438 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u043e \u0438\u0433\u0440\u0435, \u043f\u043e \u044d\u0442\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0443\u0447\u0430\u0441\u0442\u0438\u0435 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u043d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e.

\u041c\u044b \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c \u043a\u0430\u043a \u0432\u044b \u043e\u0442\u044b\u0433\u0440\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0435\u0434\u044b\u0434\u0443\u0449\u0438\u0439 \u043c\u0430\u0442\u0447, \u0438 \u0437\u043d\u0430\u0435\u043c \u0432\u0441\u0435 \u0432\u0430\u0448\u0438 \u043b\u0443\u0447\u0448\u0438\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0447\u0438.\u00a0



\u0412\u0441\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0449\u0435 \u0447\u0435\u043c \u0432\u044b \u0434\u0443\u043c\u0430\u0435\u0442\u0435\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":760861,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/760861-beyond-esports","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6e0900bb-8bcd-57bd-bf44-21afb1fbe577\/","name":"Beyond Esports","isVerified":false},"content":{"id":271225,"url":"https:\/\/vc.ru\/tribuna\/271225-beyond-gg-servis-razvlekatelnogo-igrovogo-kontenta-i-monetizacii-igrovogo-vremeni","title":"Beyond.GG \u2014 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441 \u0440\u0430\u0437\u0432\u043b\u0435\u043a\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0438 \u043c\u043e\u043d\u0435\u0442\u0438\u0437\u0430\u0446\u0438\u0438 \u0438\u0433\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048374,"subsite_id":199113,"user_id":692933,"type":"comment_add","id":3048374,"hash":"64e0f99c4fdaa089e9552a62b8d8341d","date":1626688194,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/271415-smeh-nad-soboy-kak-instrument-zavoevaniya-auditorii?comment=3048374","text":"\u0423 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0441 \u044d\u0442\u0438\u043c \u0432\u0441\u0435 \u043f\u043b\u043e\u0445\u043e. \u0410 \u0435\u0441\u0442\u044c \"\u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u0438\u0435\" \u0438 \"\u043f\u043b\u043e\u0445\u0438\u0435\" \u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440\u044b \u0441\u0430\u043c\u043e\u0438\u0440\u043e\u043d\u0438\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":692933,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/692933-ivan-lisin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/14fe8f44-0390-5c05-b407-55fd78fbff1a\/","name":"Ivan Lisin","isVerified":false},"content":{"id":271415,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/271415-smeh-nad-soboy-kak-instrument-zavoevaniya-auditorii","title":"\u0421\u043c\u0435\u0445 \u043d\u0430\u0434 \u0441\u043e\u0431\u043e\u0439 \u043a\u0430\u043a \u0438\u043d\u0441\u0442\u0440\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442 \u0437\u0430\u0432\u043e\u0435\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u0430\u0443\u0434\u0438\u0442\u043e\u0440\u0438\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048376,"subsite_id":199117,"user_id":649540,"type":"comment_add","id":3048376,"hash":"275d23467d8c455e6a9b408ec11cd781","date":1626688203,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/271355-10-stran-ispolzovali-shpionskuyu-programmu-pegasus-ot-izrailskoy-nso-group-dlya-slezhki-za-zhurnalistami-i-pravozashchitnikami?comment=3048376","text":"\u0430) \u041c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435\u0441\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0447\u0438\u0432\u044b\u0435 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u044b \u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044f\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u044b\u043c\u0438 \u0438\u0437\u0433\u043e\u044f\u043c\u0438 \u0435\u0449\u0435 \u043d\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0435 \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b?

\u0431) \u041f\u0438\u0448\u0443\u0442 \u0447\u0442\u043e 50 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d, \u0430 \u043f\u0440\u044f\u043c\u044b\u043c \u0442\u0435\u043a\u0441\u0442\u043e\u043c \u043d\u0430\u0437\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u043d\u0435\u0441\u043a\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":649540,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/649540-renat-zaydullin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7fa83032-8afd-561a-824d-aa918092748b\/","name":"\u0420\u0435\u043d\u0430\u0442 \u0417\u0430\u0439\u0434\u0443\u043b\u043b\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":271355,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/271355-10-stran-ispolzovali-shpionskuyu-programmu-pegasus-ot-izrailskoy-nso-group-dlya-slezhki-za-zhurnalistami-i-pravozashchitnikami","title":"10 \u0441\u0442\u0440\u0430\u043d \u0438\u0441\u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u0448\u043f\u0438\u043e\u043d\u0441\u043a\u0443\u044e \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0443 Pegasus \u043e\u0442 \u0438\u0437\u0440\u0430\u0438\u043b\u044c\u0441\u043a\u043e\u0439 NSO Group \u0434\u043b\u044f \u0441\u043b\u0435\u0436\u043a\u0438 \u0437\u0430 \u0436\u0443\u0440\u043d\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442\u0430\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0437\u0430\u0449\u0438\u0442\u043d\u0438\u043a\u0430\u043c\u0438"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048377,"subsite_id":199123,"user_id":95194,"type":"comment_add","id":3048377,"hash":"8217bbc5ed3d5ea21780304382586a27","date":1626688238,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271245-kak-ya-pokupal-i-prodaval-na-grabr-chast-1-puteshestvennik?comment=3048377","text":"\u0410 \u043a\u0442\u043e \u0434\u0430\u0435\u0442 \u0433\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u0438? \u041d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043d\u0438\u0433\u0434\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u0440\u0435\u043a\u0432\u0438\u0437\u0438\u0442\u043e\u0432, \u043d\u0438\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u043e\u0432, \u0434\u0430\u0436\u0435 \u0431\u0430\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e email.



\u0412 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0447\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f \u043e \u0444\u043e\u0440\u043c\u0435 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0442\u043d\u043e\u0439 \u0441\u0432\u044f\u0437\u0438, \u043d\u043e \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0435 \u043d\u0435\u0442 \u043d\u0438\u0433\u0434\u0435, \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u043a\u0430\u043a \u0434\u0430\u043b\u0435\u043a\u043e \u0432 \u043a\u043e\u043d\u0446\u0435 privacy policy \u0438 terms of use (\u043e\u0431\u0430 \u0434\u043e\u043a\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430, \u043a\u0441\u0442\u0430\u0442\u0438, \u0433\u0440\u0443\u0431\u043e \u043d\u0430\u0440\u0443\u0448\u0430\u044e\u0442 GDPR).



\u0417\u0430\u0442\u043e \u0432 \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0447\u043d\u043e\u043c \u0440\u0430\u0437\u0434\u0435\u043b\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c \u0441\u0441\u044b\u043b\u043a\u0430 \u043d\u0430 \u0444\u043e\u0440\u0443\u043c. \u041a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442 :)



PS: \u041d\u0430 \u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0432\u043e\u043e\u0431\u0449\u0435 \u043a\u0443\u0447\u0430 \u0441\u0441\u044b\u043b\u043e\u043a \u0431\u0438\u0442\u044b\u0445, \u043a \u0441\u043b\u043e\u0432\u0443.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":95194,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/95194-dmitriy-tenetovich","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e2f3ebd9-8695-b287-e3ea-0b947f1c3160\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0422\u0435\u043d\u0435\u0442\u043e\u0432\u0438\u0447","isVerified":false},"content":{"id":271245,"url":"https:\/\/vc.ru\/life\/271245-kak-ya-pokupal-i-prodaval-na-grabr-chast-1-puteshestvennik","title":"\u041a\u0430\u043a \u044f \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u043b \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u0432\u0430\u043b \u043d\u0430 Grabr. \u0427\u0430\u0441\u0442\u044c 1. \u041f\u0443\u0442\u0435\u0448\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u0438\u043a"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048379,"subsite_id":199118,"user_id":50686,"type":"comment_add","id":3048379,"hash":"8b5d80ee886a13fa785fde6e03a8e1eb","date":1626688269,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/271264-komanda-dzheffa-bezosa-nachala-14-chasovuyu-podgotovku-k-kosmicheskomu-poletu?comment=3048379","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d\u0438 \u043d\u0438\u0447\u0435\u0433\u043e \u043d\u0435 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043a\u0440\u043e\u043c\u0435 \u0438\u0437\u0434\u0435\u0440\u0436\u0435\u043a, \u0437\u0430\u0447\u0435\u043c \u0442\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0443 \u043d\u0438\u0445 \u043f\u043e\u043a\u0443\u043f\u0430\u044e\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":50686,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/50686-denis-demidov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4920bf68-a5e5-b2e3-3d50-33d5119ef847\/","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0414\u0435\u043c\u0438\u0434\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271264,"url":"https:\/\/vc.ru\/future\/271264-komanda-dzheffa-bezosa-nachala-14-chasovuyu-podgotovku-k-kosmicheskomu-poletu","title":"\u041a\u043e\u043c\u0430\u043d\u0434\u0430 \u0414\u0436\u0435\u0444\u0444\u0430 \u0411\u0435\u0437\u043e\u0441\u0430 \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b\u0430 14-\u0447\u0430\u0441\u043e\u0432\u0443\u044e \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u043a\u0443 \u043a \u043a\u043e\u0441\u043c\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u043c\u0443 \u043f\u043e\u043b\u0451\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048380,"subsite_id":199117,"user_id":59807,"type":"comment_add","id":3048380,"hash":"c173d1ec8ffeea476f8495585bb80c72","date":1626688270,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/271393-spros-na-kondicionery-v-2021-godu-stal-rekordnym-za-10-let-m-video-eldorado?comment=3048380","text":">\u043f\u0440\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u043f\u0440\u0443\u0442\u044c\u0441\u044f

\u0433\u0440\u0435\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0438 \u0433\u0440\u0435\u044e\u0442\u044c\u0441\u044f","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":59807,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/59807-bearstrikesback","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1cbaa301-4df5-91f5-5b7c-56575715f813\/","name":"BearStrikesBack","isVerified":false},"content":{"id":271393,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/271393-spros-na-kondicionery-v-2021-godu-stal-rekordnym-za-10-let-m-video-eldorado","title":"\u0421\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430 10 \u043b\u0435\u0442 \u2013 \u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e-\u042d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048381,"subsite_id":199124,"user_id":2812,"type":"comment_add","id":3048381,"hash":"00ffefeb50ec4bb7e7c03377eaa0d476","date":1626688282,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku?comment=3048381","text":"\u041d\u0435 \u043e\u0434\u0438\u043d, \u0447\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438, \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0437\u0434\u0435\u0441\u044c \u0443\u0436\u0435 \u0434\u0435\u0441\u044f\u0442\u043e\u043a-\u0434\u0440\u0443\u0433\u043e\u0439 \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435\u0432.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2812,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/2812-anton-kuchumov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6d439b59-a5ca-58c5-939d-cf925ed81cdb\/","name":"Anton Kuchumov","isVerified":false},"content":{"id":271161,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043d\u0430 \u00ab\u041f\u043b\u044e\u0441\u00bb \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048382,"subsite_id":199124,"user_id":606239,"type":"comment_add","id":3048382,"hash":"63faf59d37fadff8b0c3be4bb2f93052","date":1626688305,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3048382","text":"\u041d\u0443 \u043d\u0435\u043d\u0430\u0432\u0438\u0434\u0435\u0442\u044c \u0418\u0418 \u043f\u043e\u043a\u0430 \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0432\u043d\u0435 \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0430.

\u0410 \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u043e \u0432 \u043c\u043e\u0435\u043c \u0441\u043b\u0443\u0447\u0430\u0435 \u043c\u043e\u044e \u0437\u0430\u044f\u0432\u043a\u0443 \u0437\u0430\u0440\u0443\u0431\u0438\u043b\u0430 \u0421\u0411. \u0425\u0437 \u0447\u0435\u043c \u0438\u043c \u043c\u043e\u044f \u0440\u043e\u0436\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043e\u043d\u0440\u0430\u0432\u0438\u043b\u0430\u0441\u044c. \u041c\u043d\u0435 \u0442\u0430\u043a \u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440 \u0441\u043a\u0430\u0437\u0430\u043b. \u0410 \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b, \u0432\u0438\u0434\u0438\u043c\u043e, \u0443\u0436\u0435 \u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u043b\u0438\u0441\u044c \u043d\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":606239,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/606239-ray-smith","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a1ea4a6-022e-4f0f-55dd-a28faa77d661\/","name":"Ray Smith","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048383,"subsite_id":199124,"user_id":2812,"type":"comment_add","id":3048383,"hash":"0287aff5771c3e5aa21e3adf2bec08e3","date":1626688349,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku?comment=3048383","text":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442, \u0431\u043e\u0442\u043e\u0444\u0435\u0440\u043c\u0435 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430. \u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u041c\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u043d \u043d\u0430\u043a\u0440\u0443\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0441\u0432\u0435\u0436\u0435\u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u043b\u044b\u0431\u043a\u0443. \u0418 \u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0442\u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2812,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/2812-anton-kuchumov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6d439b59-a5ca-58c5-939d-cf925ed81cdb\/","name":"Anton Kuchumov","isVerified":false},"content":{"id":271161,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043d\u0430 \u00ab\u041f\u043b\u044e\u0441\u00bb \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048384,"subsite_id":199124,"user_id":127536,"type":"comment_add","id":3048384,"hash":"92b1e2e7f84f3514d53df263595630dd","date":1626688369,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff?comment=3048384","text":"AI matters!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":127536,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/127536-bulat-ziganshin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37850c89-cdef-7a26-07dd-2fedbd130b1c\/","name":"Bulat Ziganshin","isVerified":false},"content":{"id":271062,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271062-otkazano-v-vydache-kreditnoy-karty-all-airlines-tinkoff","title":"\u041e\u0442\u043a\u0430\u0437\u0430\u043d\u043e \u0432 \u0432\u044b\u0434\u0430\u0447\u0435 \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u043d\u043e\u0439 \u043a\u0430\u0440\u0442\u044b All Airlines \u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048386,"subsite_id":199117,"user_id":111547,"type":"comment_add","id":3048386,"hash":"6c4e6f043dac1dc1f995bf189f2d9566","date":1626688401,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/271393-spros-na-kondicionery-v-2021-godu-stal-rekordnym-za-10-let-m-video-eldorado?comment=3048386","text":"\u041d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e \u043d\u0430\u0437\u0430\u0434 \u0432\u044b\u043d\u0443\u0436\u0434\u0435\u043d\u043d\u043e \u0438\u0441\u043a\u0430\u043b \u0432\u0435\u043d\u0442\u0438\u043b\u043b\u044f\u0442\u043e\u0440 \u0432 \u043f\u0438\u043a \u0441\u043f\u0440\u043e\u0441\u0430: \u0432\u0441\u0451 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0440\u0430\u0441\u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043d\u043e \u0432 0, \u043e\u0431\u0435\u0449\u0430\u043b\u0438 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0437\u0442\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e-\u0434\u0432\u0435. \u0427\u0442\u043e \u043c\u0435\u0448\u0430\u043b\u043e \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0437\u0442\u0438 \u043f\u043e\u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435 - \u043d\u0435\u0438\u0437\u0432\u0435\u0441\u0442\u043d\u043e. \u0417\u0430\u0442\u043e \u0431\u044b\u043b\u0438 \u0441\u043a\u0438\u0434\u043a\u0438 \u043d\u0430 \u043e\u0431\u043e\u0433\u0440\u0435\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0438, \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u0438\u043c \u0441\u0430\u043c\u043e\u0435 \u043c\u0435\u0441\u0442\u043e \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435, \u0443\u0434\u0430\u043b\u0451\u043d\u043d\u043e\u043c \u043d\u0430 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u044e. \u041f\u043b\u044e\u043d\u0443\u043b \u043d\u0430 \"\u0433\u0438\u043f\u0435\u0440\u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u044b\", \u043a\u0443\u043f\u0438\u043b \u0432 \u0438\u0442\u043e\u0433\u0435 \u0432 \u043c\u0435\u043b\u043a\u043e\u043c \u043c\u0430\u0433\u0430\u0437\u0438\u043d\u0447\u0438\u043a\u0435.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":111547,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/111547-aleksandr-privalov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c8ddc78a-ecbd-f337-6026-8b6f90dc6277\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u041f\u0440\u0438\u0432\u0430\u043b\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271393,"url":"https:\/\/vc.ru\/tech\/271393-spros-na-kondicionery-v-2021-godu-stal-rekordnym-za-10-let-m-video-eldorado","title":"\u0421\u043f\u0440\u043e\u0441 \u043d\u0430 \u043a\u043e\u043d\u0434\u0438\u0446\u0438\u043e\u043d\u0435\u0440\u044b \u0432 2021 \u0433\u043e\u0434\u0443 \u0441\u0442\u0430\u043b \u0440\u0435\u043a\u043e\u0440\u0434\u043d\u044b\u043c \u0437\u0430 10 \u043b\u0435\u0442 \u2013 \u00ab\u041c.\u0412\u0438\u0434\u0435\u043e-\u042d\u043b\u044c\u0434\u043e\u0440\u0430\u0434\u043e\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048387,"subsite_id":199121,"user_id":454820,"type":"comment_add","id":3048387,"hash":"169dad0321a8e0c59f44927e88f3a7f3","date":1626688404,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/271155-dolzhen-li-kopirayter-byt-gramotnym-ili-putevoditel-po-pishushchim-professiyam?comment=3048387","text":"\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435\u0440 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u044c \u043a\u043e\u043d\u043a\u0440\u0435\u0442\u043d\u0443\u044e \u0437\u0430\u0434\u0430\u0447\u0443 - \u0432\u044b\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0434\u0443\u043a\u0442 \u043d\u0430 ProductHunt, \u043d\u0430\u043f\u0440\u0438\u043c\u0435\u0440, \u0441\u043e \u0432\u0441\u0435\u043c\u0438 \u0432\u044b\u0442\u0435\u043a\u0430\u044e\u0449\u0438\u043c\u0438 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0433\u043e\u0442\u043e\u0432\u0438\u0442\u044c \u0434\u043b\u044f \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0432\u0441\u0435 \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440\u0438\u0430\u043b\u044b - \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435\u0440 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0437\u0430 2 \u043d\u0435\u0434\u0435\u043b\u0438 \u0437\u0430\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0442\u044c 1000$ \u0447\u0438\u0441\u0442\u044b\u043c\u0438.

\u0415\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0435 \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442, \u0442\u043e \u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f \u00ab\u0447\u0442\u043e \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u0443\u043c\u0435\u0442\u044c \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435\u0440, \u0447\u0442\u043e \u043d\u0435 \u0434\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d\u00bb. \u0421\u0440\u0430\u0437\u0443 \u0441\u043f\u0435\u0446\u0438\u0430\u043b\u0438\u0441\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0432\u0440\u0430\u0449\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u0432 \u0437\u0432\u0435\u043d\u043e, \u043d\u0430 \u0422\u0417 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c\u0443 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u043f\u043e\u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u043a\u0443\u0447\u0443 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u0438, \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u043e\u043b\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c, \u0434\u0443\u043c\u0430\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043d\u0435\u0433\u043e. \u041d\u0435 \u043d\u0443\u0436\u043d\u043e \u0443\u0434\u0438\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f, \u0447\u0442\u043e \u0437\u0430\u043a\u0430\u0437\u0447\u0438\u043a \u0437\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0443\u044e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0443 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442 \u043c\u0430\u043b\u043e.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":454820,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/454820-dmitriy-bashkirov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/37443886-2041-5bf4-89ee-e5200805f79d\/","name":"\u0414\u043c\u0438\u0442\u0440\u0438\u0439 \u0411\u0430\u0448\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":271155,"url":"https:\/\/vc.ru\/hr\/271155-dolzhen-li-kopirayter-byt-gramotnym-ili-putevoditel-po-pishushchim-professiyam","title":"\u0414\u043e\u043b\u0436\u0435\u043d \u043b\u0438 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435\u0440 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0433\u0440\u0430\u043c\u043e\u0442\u043d\u044b\u043c, \u0438\u043b\u0438 \u041f\u0443\u0442\u0435\u0432\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c \u043f\u043e \u00ab\u043f\u0438\u0448\u0443\u0449\u0438\u043c\u00bb \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u0438\u044f\u043c"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048388,"subsite_id":200396,"user_id":16243,"type":"comment_add","id":3048388,"hash":"2caaef663d0a5972722160115643cd3c","date":1626688417,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/270599-podderzhka-kotoraya-pomogaet-kak-sozdat-idealnyy-servis?comment=3048388","text":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u0432\u0435\u0440\u0441\u0438\u044f, \u0447\u0442\u043e \u043b\u0443\u0447\u0448\u0430\u044f \u043f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430 - \u044d\u0442\u043e \u0442\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u0439 \u043d\u0435\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":16243,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/16243-uwxan","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1de95522-3f0f-5aa9-b2dd-d81ccafe2078\/","name":"Uwxan","isVerified":false},"content":{"id":270599,"url":"https:\/\/vc.ru\/services\/270599-podderzhka-kotoraya-pomogaet-kak-sozdat-idealnyy-servis","title":"\u041f\u043e\u0434\u0434\u0435\u0440\u0436\u043a\u0430, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0430\u044f \u043f\u043e\u043c\u043e\u0433\u0430\u0435\u0442 \u2015 \u043a\u0430\u043a \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0435\u0440\u0432\u0438\u0441"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048389,"subsite_id":199124,"user_id":2812,"type":"comment_add","id":3048389,"hash":"fd89bddb2caa732bf29b387c06ab99be","date":1626688419,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku?comment=3048389","text":"\u0417\u043d\u0430\u043d\u0438\u0435 \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u043b\u043e\u0433\u0438\u043d\u0430 \u0443\u0436\u0435 \u0445\u043e\u0442\u044c \u0447\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0434\u0430\u0441\u0442.\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2812,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/2812-anton-kuchumov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6d439b59-a5ca-58c5-939d-cf925ed81cdb\/","name":"Anton Kuchumov","isVerified":false},"content":{"id":271161,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043d\u0430 \u00ab\u041f\u043b\u044e\u0441\u00bb \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048390,"subsite_id":199124,"user_id":2812,"type":"comment_add","id":3048390,"hash":"bfc0cfdec1f20ade5284b20c0b4eb909","date":1626688450,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku?comment=3048390","text":"\u041f\u0440\u0438\u0432\u0435\u0442, \u0431\u043e\u0442\u043e\u0444\u0435\u0440\u043c\u0435 \u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u0430. \u041f\u043e\u043f\u044b\u0442\u043a\u0438 \u0432\u0430\u0448\u0438\u0445 \u0436\u0430\u043b\u043a\u0438\u0445 \u0421\u041c\u041c\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0438\u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0435\u0433\u0430\u0442\u0438\u0432\u043d\u044b\u0439 \u0444\u043e\u043d \u043d\u0430\u043a\u0440\u0443\u0447\u0438\u0432\u0430\u044f \u043a\u043e\u043c\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430\u0440\u0438\u0438 \u043e\u0442 \u0441\u0432\u0435\u0436\u0435\u0437\u0430\u0440\u0435\u0433\u0438\u0441\u0442\u0440\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e\u043b\u044c\u0437\u043e\u0432\u0430\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0432\u044b\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u043b\u044b\u0431\u043a\u0443. \u0418 \u043b\u0438\u0448\u044c \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0436\u0434\u0430\u044e\u0442 \u043f\u0440\u0430\u0432\u043e\u0442\u0443 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0430 \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438!","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":2812,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/2812-anton-kuchumov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6d439b59-a5ca-58c5-939d-cf925ed81cdb\/","name":"Anton Kuchumov","isVerified":false},"content":{"id":271161,"url":"https:\/\/vc.ru\/claim\/271161-yandeks-sam-podpisal-na-plyus-i-otkazyvaetsya-otmenyat-podpisku","title":"\u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u00bb \u0441\u0430\u043c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b \u043d\u0430 \u00ab\u041f\u043b\u044e\u0441\u00bb \u0438 \u043e\u0442\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442\u043c\u0435\u043d\u044f\u0442\u044c \u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":3048391,"subsite_id":199113,"user_id":692933,"type":"comment_add","id":3048391,"hash":"9482c962d7f0d34017abbff673f4ff1e","date":1626688460,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/267354-kto-i-kak-sklikivaet-vash-reklamnyy-byudzhet-11-mehanik-klikfroda?comment=3048391","text":"\u0414\u0430 \u043f\u043e\u0444\u0438\u0433.\u00a0

\u041f\u0440\u0435\u0434\u043f\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u044e \u0444\u043e\u043a\u0443\u0441\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0441\u0432\u043e\u0435 \u0432\u043d\u0438\u043c\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043d\u0430 \u0443\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0438\u043d\u0433\u0430 -> \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u044b, \u043d\u0435\u0436\u0435\u043b\u0438 \u0431\u043e\u0440\u043e\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u043a\u043b\u0438\u043a \u0444\u0440\u043e\u0434\u043e\u043c, \u0438\u0431\u043e \u0432\u044b\u0445\u043b\u043e\u043f \u043d\u0435\u043e\u0447\u0435\u0432\u0438\u0434\u043d\u044b\u0439","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":692933,"url":"https:\/\/vc.ru\/u\/692933-ivan-lisin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/14fe8f44-0390-5c05-b407-55fd78fbff1a\/","name":"Ivan Lisin","isVerified":false},"content":{"id":267354,"url":"https:\/\/vc.ru\/marketing\/267354-kto-i-kak-sklikivaet-vash-reklamnyy-byudzhet-11-mehanik-klikfroda","title":"\u041a\u0442\u043e \u0438 \u043a\u0430\u043a \u0441\u043a\u043b\u0438\u043a\u0438\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0432\u0430\u0448 \u0440\u0435\u043a\u043b\u0430\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0431\u044e\u0434\u0436\u0435\u0442: 11 \u043c\u0435\u0445\u0430\u043d\u0438\u043a \u043a\u043b\u0438\u043a\u0444\u0440\u043e\u0434\u0430"},"isAnonymous":false}]}