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Техника
Маша Цепелева

Спрос на кондиционеры в 2021 году стал рекордным за 10 лет – «М.Видео-Эльдорадо» Статьи редакции

Продажи вентиляторов выросли в два раза по сравнению с 2020 годом.

  • С начала лета оборот на розничном рынке кондиционеров в России составил около 250 тысяч штук и более 5 млрд рублей. Это больше, чем за летние месяцы последних 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование группы «М.Видео-Эльдорадо».
  • Продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Продажи в июле — в пять-шесть раз выше средних недельных показателей мая-июня. Продажи вентиляторов в два раза выше, чем летом 2020 года.

  • 95% кондиционеров на рынке — сплит-системы из наружного и внутреннего блоков. 5% — напольные мобильные кондиционеры.

  • Продажи вентиляторов выросли в 14 раз год к году на Ozon, в семь раз — на Wildberries, в три раза настенных и в четыре раза потолочных — на AliЕxpress, рассказали компании vc.ru.
Он придумал кондиционер: история Уиллиса…
Спасал от жары с 1902 года, его бренд Carrier работает до сих пор.
vc.ru

#новость

1574 просмотров
33 33 комментария
4
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Андрей Николаев

13

Удивили. А аномальной зимой в -40, наверное, будет рекордный спрос на обогреватели.

Ответить

S V

Андрей
11

Да, помню умную статью от озона, как их ии при закупках товара сделал вывод на основе огромных массивов данных, что на санки максимальный спрос - зимой. 

Ответить

Sergei Timofeyev

S
3

А как же "готовь сани летом"?

Ответить

Поджог Сараев

Sergei
4

То для умных

Ответить

Андрей Николаев

S
2

ага, новости ради новости)

Ответить

Никита Корниенко

Андрей
0

Так батареи то есть

Ответить

Кирилл Карпенко

6

Как и стоимость работ по установке, стоимость установки=стоимости кондиционера, ставить в сезон - большая переплата

Ответить

А. С.

Кирилл
0

Установка в мвидео беда.
Взяли кондиционер в 2018 году за 30к, 8к обошлась установка.
В квитанции заявлен "вакумизатор" на деле они просто продули трубку спустив фреон. Трубки на улице оставили короткими, так что вода могла попадать на кондиционер.
Иногда задумываюсь, может надо было их прогнать.
Если буду ставить ещё раз, буду обращаться в конторы которые на этом специализируются.

Ответить

Кирилл Карпенко

А.
3

Да, в таких ситуациях, лучше доверить установку профи, и желательно, чтобы его контакт дошёл до Вас по сарафанному радио, так как, если правильно произведена установка, то кондиционер проработает «вечно», его не нужно дозаправлять.

Ответить

Pavel Fedotov

5

Все этих их дивизии маркетологов и закупщиков все равно оказались неготовы к спросу. Сколько они недополучили от неготовности к ажиотажу остаётся только гадать. Но тупость на лицо

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Bulat Ziganshin

Pavel
2

в 7 раз увеличили продажи - это значит оказались не готовы?

Ответить

Pavel Fedotov

Bulat
2

Если потенциал 30 раз, то да, не готовы. В М-Видео Европолис привозят 4 (четыре) вентилятора в день. Это из-за готовности? 😉

Ответить

Александр Привалов

Bulat
0

Неделю назад вынужденно искал вентиллятор в пик спроса: всё было распродано в 0, обещали привезти через неделю-две. Что мешало заранее привезти побольше - неизвестно. Зато были скидки на обогреватели, когда им самое место на складе, удалённом на неделю. Плюнул на "гипермаркеты", купил в итоге в мелком магазинчике. 

Ответить

Андрей Перевалов

Pavel
2

срок поставки кондеев в РФ - от момента принятия решения о закупки 4 месяца. Спрогнозировать жаркое лето невозможно. Все заказывают столько техники, чтобы было разумное соотношение риск/прибыль. В данном случае под риском подразумевается холодное лето и перспектива войти в осень с огромным стоком и заморозить оборотку до следующего сезона. Это еще не учитывая тех факторов, что контейнера из китая подорожали примерно в 5 раз и отгрузочные цены китайских заводов увеличились к прошлому году в среднем на 20%. Кстати еще государство всем поставщикам классно помогло, когда в мае ввело новую лицензию на фреон 32, но только забыло заранее прописать инструкцию по получению этой лицензии. Как результат, оборудование, которое ехало - встало на месяцок на таможне с соответствующими пенями за невывоз. При этом платежеспособность населения не особо выросла. 
Говорю это как человек, работающий в крупном дистрибуторе климатического оборудования

Ответить

EvoMedia

2

Купил кондиционер в ситилинке с установкой в середине июня, установка была на 10 июля
Сейчас перенесли на 23 июля
А ведь ничего не поделаешь

Ответить

S V

EvoMedia
3

Так могут и осенью установить, когда уже обогреватель понадобится. Хотя кондиционер может и на обогрев работать.

Ответить

Sergei Timofeyev

S
1

Если это DC-инвертер.

Ответить

AZP

Sergei
2

Обычный тоже, но в меньшем диапазоне температур.

Ответить

EvoMedia

S
0

Так скорее всего и будет

Ответить

Евгений Матвеев

EvoMedia
1

Мы на юге ставим за 5 дней сейчас, а вот в мвидео днс и т.д очереди месяцы и люди все равно туда пруться и пруться)

Ответить

BearStrikesBack

Евгений
0

пруться и пруться

греються и греються

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Сергей Мазур

EvoMedia
0

к новому году точно будет)

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Народный завод

2

Ждем на VC статью от их пиарщиков про успешный успех и как им удалось в кризис принять правильные решения чтобы заработать. Погода, конечно, не при чем.

Припоминаю статью от производителя настолок с пафосным посылом "во время кризиса мы не закрылись, а выросли на 100500%". И там про то, как они продали кучу настолок во время карантина, когда люди сидели дома и умирали от скуки

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Артём Тюменцев

0

Жаль, что на акциях м-видео это никак не отразилось)

Ответить

Bulat Ziganshin

Артём
3

а как это должно был отразиться? акции устраивают когда не могут продать товар )))

Ответить

Артём Тюменцев

Bulat
0

Я про биржу)

Ответить

Bulat Ziganshin

Артём
3

думаю, это мелочь в их обороте

Ответить

Ярослав

1

" рекордным за 10 лет " так 10 лет назад была такая же жара , а то и похлеще .

Ответить

Никита Корниенко

0

Хмммм, интересно, а разве за 10 лет не было такой жары, тем более хуже?

Ответить

NihlistNif .

Никита
1

В 2010м наверное, и то, из-за пожаров в центральных регионах. А так вообще нет, рекорды бьются.

Ответить

Никита Корниенко

NihlistNif
1

Да, вроде в 2010 даже жарче было. 

Ответить

Dmitriy Mamaev

0

Еще есть смысл у Авито спросить, насколько там выросло количество предложений по вентиляторам и кондеям, особенно мобильным. Последние уходили за несколько минут после после публикации)

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Pavel Fedotov

Dmitriy
0

Реальных кондиционеров там больше не стало, а вот мошенники оперативно отреагировали. Впрочем, авито тоже не спит и банит их десятками 😁

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