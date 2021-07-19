Спрос на кондиционеры в 2021 году стал рекордным за 10 лет – «М.Видео-Эльдорадо» Статьи редакции
Продажи вентиляторов выросли в два раза по сравнению с 2020 годом.
- С начала лета оборот на розничном рынке кондиционеров в России составил около 250 тысяч штук и более 5 млрд рублей. Это больше, чем за летние месяцы последних 10 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование группы «М.Видео-Эльдорадо».
- Продажи кондиционеров выросли в 1,5 раза по сравнению с тем же периодом 2020 года. Продажи в июле — в пять-шесть раз выше средних недельных показателей мая-июня. Продажи вентиляторов в два раза выше, чем летом 2020 года.
95% кондиционеров на рынке — сплит-системы из наружного и внутреннего блоков. 5% — напольные мобильные кондиционеры.
- Продажи вентиляторов выросли в 14 раз год к году на Ozon, в семь раз — на Wildberries, в три раза настенных и в четыре раза потолочных — на AliЕxpress, рассказали компании vc.ru.
Удивили. А аномальной зимой в -40, наверное, будет рекордный спрос на обогреватели.
А как же "готовь сани летом"?
Как и стоимость работ по установке, стоимость установки=стоимости кондиционера, ставить в сезон - большая переплата
Установка в мвидео беда.
Взяли кондиционер в 2018 году за 30к, 8к обошлась установка.
В квитанции заявлен "вакумизатор" на деле они просто продули трубку спустив фреон. Трубки на улице оставили короткими, так что вода могла попадать на кондиционер.
Иногда задумываюсь, может надо было их прогнать.
Если буду ставить ещё раз, буду обращаться в конторы которые на этом специализируются.
Да, в таких ситуациях, лучше доверить установку профи, и желательно, чтобы его контакт дошёл до Вас по сарафанному радио, так как, если правильно произведена установка, то кондиционер проработает «вечно», его не нужно дозаправлять.
Все этих их дивизии маркетологов и закупщиков все равно оказались неготовы к спросу. Сколько они недополучили от неготовности к ажиотажу остаётся только гадать. Но тупость на лицо
в 7 раз увеличили продажи - это значит оказались не готовы?
Если потенциал 30 раз, то да, не готовы. В М-Видео Европолис привозят 4 (четыре) вентилятора в день. Это из-за готовности? 😉
Неделю назад вынужденно искал вентиллятор в пик спроса: всё было распродано в 0, обещали привезти через неделю-две. Что мешало заранее привезти побольше - неизвестно. Зато были скидки на обогреватели, когда им самое место на складе, удалённом на неделю. Плюнул на "гипермаркеты", купил в итоге в мелком магазинчике.
срок поставки кондеев в РФ - от момента принятия решения о закупки 4 месяца. Спрогнозировать жаркое лето невозможно. Все заказывают столько техники, чтобы было разумное соотношение риск/прибыль. В данном случае под риском подразумевается холодное лето и перспектива войти в осень с огромным стоком и заморозить оборотку до следующего сезона. Это еще не учитывая тех факторов, что контейнера из китая подорожали примерно в 5 раз и отгрузочные цены китайских заводов увеличились к прошлому году в среднем на 20%. Кстати еще государство всем поставщикам классно помогло, когда в мае ввело новую лицензию на фреон 32, но только забыло заранее прописать инструкцию по получению этой лицензии. Как результат, оборудование, которое ехало - встало на месяцок на таможне с соответствующими пенями за невывоз. При этом платежеспособность населения не особо выросла.
Говорю это как человек, работающий в крупном дистрибуторе климатического оборудования
Купил кондиционер в ситилинке с установкой в середине июня, установка была на 10 июля
Сейчас перенесли на 23 июля
А ведь ничего не поделаешь
Мы на юге ставим за 5 дней сейчас, а вот в мвидео днс и т.д очереди месяцы и люди все равно туда пруться и пруться)
Ждем на VC статью от их пиарщиков про успешный успех и как им удалось в кризис принять правильные решения чтобы заработать. Погода, конечно, не при чем.
Припоминаю статью от производителя настолок с пафосным посылом "во время кризиса мы не закрылись, а выросли на 100500%". И там про то, как они продали кучу настолок во время карантина, когда люди сидели дома и умирали от скуки
Жаль, что на акциях м-видео это никак не отразилось)
а как это должно был отразиться? акции устраивают когда не могут продать товар )))
Я про биржу)
Хмммм, интересно, а разве за 10 лет не было такой жары, тем более хуже?
В 2010м наверное, и то, из-за пожаров в центральных регионах. А так вообще нет, рекорды бьются.
Еще есть смысл у Авито спросить, насколько там выросло количество предложений по вентиляторам и кондеям, особенно мобильным. Последние уходили за несколько минут после после публикации)
Реальных кондиционеров там больше не стало, а вот мошенники оперативно отреагировали. Впрочем, авито тоже не спит и банит их десятками 😁
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