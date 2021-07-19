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Техника
Nazigul Jusupova

Облачный сервис Amazon закрыл аккаунты израильской NSO Group после обвинений о её причастности к слежке за журналистами Статьи редакции

NSO Group пользовалась сервисом Amazon CloudFront для передачи контента.

35 35 комментариев
2348 просмотров

Компания закрыла также инфраструктуру, связанную с израильским разработчиком шпионского ПО NSO Group, сообщает Vice со ссылкой на Amazon.

Организация Citizen Lab в своём экспертном обзоре результатов Amnesty писала, что «NSO Group широко использовала Amazon, включая CloudFront, в 2021 году».

CloudFront — это сеть доставки контента, которая позволяла NSO быстрее доставлять контент пользователям.

По данным Amnesty, переход на CloudFront в некоторой степени защищал NSO от исследователей, которые пытались разобрать работу системы компании. «Использование облачных сервисов защищает NSO Group от некоторых методов сканирования», - говорится в отчете Amnesty.

Как пишет Vice, раньше Amazon не раскрывала, что NSO пользуется её сервисами и не отвечала на запросы, когда в мае 2020 года журналисты издания обнаружили, что NSO использовала инфраструктуру Amazon для взлома.

  • 19 июля 17 иностранных СМИ в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International заявили, что власти 10 стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов.
  • Компания создала программу Pegasus — она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. В список попали более 180 журналистов со всего мира. Среди тех, кто использовали программу, журналисты отмечают власти Венгрии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Израиля, Мексики, ОАЭ и других стран.

#новости #amazon #nsogroup

35 35 комментариев
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35 комментариев
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Александр Якунин

11

Демократично.

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Philip Poteryahin

Александр
–4

Хуекротично. Надо было расшарить доступы считаете?

Ответить

Александр Якунин

Philip
18

Вот оператор отключит тебе интернет за то что ты тролишь будешь по другому говорить.

Власть корпорации, хуже чем коммунизм

Ответить

Peter Rezikov

Алексан…
1

Ой ну конечно хуже, давайте сравним любой «стремящийся» к коммунизму режим и то что есть сейчас с властью корпораций. Второй будет в разы лучше почти по всем пунктам 

Ответить

Александр Якунин

Peter
0

Я бы послушал ваши доводы, сравните?

Ответить

Борис Моренко

Алексан…
0

Власть корпорации, хуже чем коммунизм

Толи похвалил коммунизм, толи унизил))

Ответить

klsdjfklj

Philip
6

Обвинить можно кого угодно и в чем угодно. Где расследование? Где решение суда?

Ответить

Igor Filippov

klsdjfk…
0

В западных либеральных демократиях сейчас другие порядки.

Ответить

Jay Green

Igor
0

Только это уже не либеральная демократия а высшая форма капитализма - фашизм 

Ответить

John Fima

klsdjfk…
0

Parler тоже быстро заблокировали...

Ответить

Хороший

Александр
0

Ага :) представьте, что было бы в коментах случись такое в России.

Ответить

Руслан Ніколаєнко

–16

хм, а если там геи-инвалиды в основателях компании, как быть тогда?

Ответить

Артём Кучиев

Руслан
0

Тогда будут блокировать тебя

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Артём
–21

сорри бро, там уже твоя семья впереди

Ответить

Алексей Штейн

–3
Ответить

Алексей Штейн

Алексей
8

Я сам еврей, мне можно. Без минусов ))

Ответить

Илья Шишкунов

Алексей
3

@Shlomo Goldenberg 
Его в синагоге видели? 

Ответить

Alex Davidov

Илья
2

Чел, ты серьезно считаешь, что мы все в мире ходим в одну и ту же синагогу?

Ответить

H Jenkins

Alex
7

Ты еще скажи что и общаться телепатически не можете.

Ответить

Alex Davidov

H
6

Уже можем - только благодаря вакцине и 5g

Ответить

Илья Шишкунов

Alex
3

Кто "мы"? 
Может у тебя и перстня масонского нет?  Выписан из мирового правительства получается 

Ответить

Александр Якунин

Илья
0

Перстынь это для баек ценителей и фанатов. Его кто угодно купить может.

Фартук каменщика.

Ответить

Alex Davidov

Илья
0

Перстень?) ха три раза))
настоящему члену ложи нужен не перстень))

Ответить

Shlomo

Илья
1

В московской тусовке почти все так или иначе пересекались. Хотя как ни странно, я будучи атеистом, знаю религиозную тусовку из меоц, но почти не знаю никого из молодёжи из гилеля

Ответить

Igor Filippov

Алексей
0

Или можно всем, или никому.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Алексей
2

Мне тоже )

Ответить

Прочий Мика

БАБКА
2

Раз пошла такая пьянка...

Ответить

Илья Шишкунов

1

По жопе санкциям за любую работу на аппарат насилия государственный? 
Я не против, но боюсь, что тогда крупные компании могут в очередь к суду становится заранее 

Ответить

Vadym Babaiev

1

Амазон пытается обелиться после скандалов с памперсами и чаевыми? Может ещё Викиликс захостят?

Ответить

Канищев Максим

0

Amazon прямо не знали чем данная компания занимается. 

Ответить

Дэни Трэхо

0
Ответить

Дмитрий Беленов

0

Ну закрыл и закрыл

Ответить

Степан Фадеев

0

Не то что Я защищаю эту израильскую конторку, но на сколько законно так блочить на основании статей в СМИ?

Ответить

Michael Shultz

–1

А ва продолжайте хранить ваши данные в облаке.

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Харухи

–5
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