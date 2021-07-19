Правило пяти часов. Почему, чтобы добиться успеха, нужно учиться 5 часов в неделю

Барак Обама читает ровно по часу ежедневно. Билл Гейтс говорит, что его норма — одна книга в неделю. Причем всю свою долгую карьеру он брал ежегодный двухнедельный отпуск для чтения. Почему самые успешные люди в мире находят 5 часов в неделю для обучения, а другие прикрываются тем, что они «слишком загружены»? Знают ли они что-то, что упускаем мы?