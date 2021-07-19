Облачный сервис Amazon закрыл аккаунты израильской NSO Group после обвинений о её причастности к слежке за журналистами Статьи редакции
NSO Group пользовалась сервисом Amazon CloudFront для передачи контента.
Компания закрыла также инфраструктуру, связанную с израильским разработчиком шпионского ПО NSO Group, сообщает Vice со ссылкой на Amazon.
Организация Citizen Lab в своём экспертном обзоре результатов Amnesty писала, что «NSO Group широко использовала Amazon, включая CloudFront, в 2021 году».
CloudFront — это сеть доставки контента, которая позволяла NSO быстрее доставлять контент пользователям.
По данным Amnesty, переход на CloudFront в некоторой степени защищал NSO от исследователей, которые пытались разобрать работу системы компании. «Использование облачных сервисов защищает NSO Group от некоторых методов сканирования», - говорится в отчете Amnesty.
Как пишет Vice, раньше Amazon не раскрывала, что NSO пользуется её сервисами и не отвечала на запросы, когда в мае 2020 года журналисты издания обнаружили, что NSO использовала инфраструктуру Amazon для взлома.
- 19 июля 17 иностранных СМИ в рамках совместного расследования Pegasus Project при технической поддержке Amnesty International заявили, что власти 10 стран использовали программное обеспечение NSO Group для взлома телефонов журналистов, правозащитников и юристов.
- Компания создала программу Pegasus — она позволяет тайно и удалённо собирать данные с чужих телефонов. В список попали более 180 журналистов со всего мира. Среди тех, кто использовали программу, журналисты отмечают власти Венгрии, Саудовской Аравии, Азербайджана, Казахстана, Индии, Израиля, Мексики, ОАЭ и других стран.
Демократично.
Хуекротично. Надо было расшарить доступы считаете?
Вот оператор отключит тебе интернет за то что ты тролишь будешь по другому говорить.
Власть корпорации, хуже чем коммунизм
Ой ну конечно хуже, давайте сравним любой «стремящийся» к коммунизму режим и то что есть сейчас с властью корпораций. Второй будет в разы лучше почти по всем пунктам
Власть корпорации, хуже чем коммунизм
Толи похвалил коммунизм, толи унизил))
хм, а если там геи-инвалиды в основателях компании, как быть тогда?
Тогда будут блокировать тебя
Я сам еврей, мне можно. Без минусов ))
@Shlomo Goldenberg
Его в синагоге видели?
Чел, ты серьезно считаешь, что мы все в мире ходим в одну и ту же синагогу?
Кто "мы"?
Может у тебя и перстня масонского нет? Выписан из мирового правительства получается
Перстынь это для баек ценителей и фанатов. Его кто угодно купить может.
Фартук каменщика.
Мне тоже )
По жопе санкциям за любую работу на аппарат насилия государственный?
Я не против, но боюсь, что тогда крупные компании могут в очередь к суду становится заранее
Амазон пытается обелиться после скандалов с памперсами и чаевыми? Может ещё Викиликс захостят?
Не то что Я защищаю эту израильскую конторку, но на сколько законно так блочить на основании статей в СМИ?
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