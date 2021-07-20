Как стартапу запартнериться с лидерами индустрии и сразу начать зарабатывать

Вы наверняка слышали о нашумевшей Klarna — самом дорогом финтех-сервисе Европы, который предлагает платить за покупки частями, а не вносить полную стоимость сразу. Наш Всегда.Да — похожий сервис, только с российскими корнями.