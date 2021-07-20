Ozon начал разрабатывать роботов для сортировки и доставки товаров Статьи редакции
Роботизированая техника сделает сбор заказов дешевле и быстрее, считают в компании.
- Ozon запустил робототехническую лабораторию в Иннополисе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. 40 инженеров будут разрабатывать роботов для фулфилмент-центров, сортировочных комплексов, для хранения товаров, обработки и доставки заказов, в том числе до покупателя.
- Создание собственных решений «будет дешевле и эффективнее внедрения существующих», рассказал изданию технический директор Ozon Антон Степаненко.
- «Внутри страны подход к организации логистики и, например, планированию и оснащению фулфилмент-объектов очень отличается даже у схожих по бизнес-моделям игроков рынка... Покупка готовых решений потребовала бы переработки и адаптации к нашим процессам», — говорит он.
- Применение робототехники уменьшит «затраты на заказ», увеличит скорость их обработки и повысит продуктивность сотрудников, считает представитель Ozon.
- Компания не раскрывает объём инвестиций в лабораторию, но поясняет, что это часть плана по развитию логистической инфраструктуры, в которую компания вложит 25 млрд рублей до конца 2021 года.
- Осенью 2019 года «Яндекс» начал тестировать роботов-курьеров для доставки. В 2020 году роверы начали доставлять еду в Москве и Иннополисе, в июле 2021 года — в Ленобласти и в кампусах университетов США.
Озон всё же молодцы.
Сейчас из-за удаленки работаю из Лен. области - пункт озона в двух шагах даже здесь. И это просто мегаудобно, т.к все остальные доставки товаров в область это долго и небесплатно.
Ну хз, рядом с моим домом в лен.области тоже 3 фирменных пвз, все в стиле озона, у сотрудников озоновская форма, кабинки примерки со шторками озон, товар утром привозит озон-мобиль
нет
Это странно, вот что написано на сайте озона
Допускается размещение внутри существующих торговых зон, а также выдача посылок других компаний.
не понимаю какой смысл владельцу точки выдачи не заключать договор с другими компаниями
это фирменные,а не частники, как минимум в одном на стенде адрес озона юридический
сейчас проверил на примере яндекса - оформляю заказ на самовывоз - только один пункт как парнтерский, остальных нет на карте, так что как минимум 2 пункта у моего дома фирменные
Роботы приходят на замену людям..
А так Ozon молодцы, новые технологии внедряют. Красавчики!
забирают рабочие места обычных людей, в итоге привелигированные топ менеджеры и черви из офиса будут жить, а остальные уйдут под землю в шахты
А куда девать вахтовиком со складов, работающих 6/1 14 часов?
Туда же, куда и таксистов через 10 лет
Почему мы должны думать куда их девать? У них своя голова на плечах есть, придумают на какую кормушку перепрыгнуть
Че-то мне кажется это очень долгие инвестиции. И снижение стоимости заказа в ближайшее вряд ли стоит ожидать. Лет через 5-10 только
Скорее всего с роботами все будет намного хуже, ошибок будет больше. В любом случае люди нужны, возможно что робот не сможет распознать какие то факторы.
Лет через 10 будет просто немыслимо что робот таксист/курьер/погрузчик совершил ошибку
https://www.ixbt.com/news/2020/05/03/avtopilot-tesla-luchshe-srednestatisticheskogo-voditelja-statistika-kompanii-ukazyvaet-imenno-na-jeto-no-est-podvoh.html
Ничего нового. Был уже подобный логистический робот изобретён. Но до наших дней не дожил
Тем временем Wildberries:
1. Вы заказывали наушники? Привезём вам футболку.
2. Заказали трусы? Привезём б/у.
3. Заказали шампуни? Привезём парочку вскрытых и наполовину вылившихся.
4. Заказывали газонокосилку? Не вопрос, привезём, только без колёсиков.
5. Передумали покупать товар? Не проблема, только дождитесь доставки и шуруйте в пункт, чтобы отказаться.
To be continued....
К Яндексу обращается инициативная группа от имени сообщества владельцев брендированных пунктов выдачи заказов Яндекс.Маркет (БПВЗ). Мы представляем интересы сотен предпринимателей – ваших официальных партнёров.
Всем привет!
Я очень люблю Яндекс Директ и Яндекс Маркет, а особенно то, что они делают с поисковой выдачей.
Роботизированая техника сделает сбор заказов дешевле и быстрее, считают в компании.
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