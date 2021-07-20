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Техника
Маша Цепелева

Ozon начал разрабатывать роботов для сортировки и доставки товаров Статьи редакции

Роботизированая техника сделает сбор заказов дешевле и быстрее, считают в компании.

  • Ozon запустил робототехническую лабораторию в Иннополисе, сообщает РБК со ссылкой на представителя компании. 40 инженеров будут разрабатывать роботов для фулфилмент-центров, сортировочных комплексов, для хранения товаров, обработки и доставки заказов, в том числе до покупателя.
  • Создание собственных решений «будет дешевле и эффективнее внедрения существующих», рассказал изданию технический директор Ozon Антон Степаненко.
  • «Внутри страны подход к организации логистики и, например, планированию и оснащению фулфилмент-объектов очень отличается даже у схожих по бизнес-моделям игроков рынка... Покупка готовых решений потребовала бы переработки и адаптации к нашим процессам», — говорит он.
  • Применение робототехники уменьшит «затраты на заказ», увеличит скорость их обработки и повысит продуктивность сотрудников, считает представитель Ozon.
  • Компания не раскрывает объём инвестиций в лабораторию, но поясняет, что это часть плана по развитию логистической инфраструктуры, в которую компания вложит 25 млрд рублей до конца 2021 года.
  • Осенью 2019 года «Яндекс» начал тестировать роботов-курьеров для доставки. В 2020 году роверы начали доставлять еду в Москве и Иннополисе, в июле 2021 года — в Ленобласти и в кампусах университетов США.

#новость #ozon

828 просмотров
22 22 комментария
8
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Павел Семенов

3

Озон всё же молодцы.
Сейчас из-за удаленки работаю из Лен. области - пункт озона в двух шагах даже здесь. И это просто мегаудобно, т.к все остальные доставки товаров в область это долго и небесплатно.

Ответить

Gidevan

Павел
0

Хм, на сколько знаю пункты выдачи открывает не озон а часники и в пунктах выдачи озона обычно выдают товары из остальных маркетплейсов, может просто владелец того пункта что рядом с вами подтупливает и не заключает договор с другими площадками?

Ответить

Алексей Штейн

Gidevan
0

Ну хз, рядом с моим домом в лен.области тоже 3 фирменных пвз, все в стиле озона, у сотрудников озоновская форма, кабинки примерки со шторками озон, товар утром привозит озон-мобиль

Ответить

Gidevan

Алексей
0

Ну и что, они с вайлдберрис и Я.Маркета не выдают заказы?

Ответить

Алексей Штейн

Gidevan
0

нет

Ответить

Gidevan

Алексей
0

Это странно, вот что написано на сайте озона

Допускается размещение внутри существующих торговых зон, а также выдача посылок других компаний.

не понимаю какой смысл владельцу точки выдачи не заключать договор с другими компаниями 

https://business.ozon.ru/partners?perehod=footer

OZON.ru
OZON.ru
business.ozon.ru
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Алексей Штейн

Gidevan
0

это фирменные,а не частники, как минимум в одном на стенде адрес озона юридический

Ответить

Алексей Штейн

Gidevan
0

сейчас проверил на примере яндекса - оформляю заказ на самовывоз - только один пункт как парнтерский, остальных нет на карте, так что как минимум 2 пункта у моего дома фирменные

Ответить

Милый цвет

3

Роботов будут учить переупаковывать гвозди и камни?

Ответить

Denis Plekhanov

1

Роботы приходят на замену людям..
А так Ozon молодцы, новые технологии внедряют. Красавчики!

Ответить

Алексей Штейн

Denis
0

забирают рабочие места обычных людей, в итоге привелигированные топ менеджеры и черви из офиса будут жить, а остальные уйдут под землю в шахты

Ответить

Алексей Штейн

0

А куда девать вахтовиком со складов, работающих 6/1 14 часов?

Ответить

Артем Голендберг

Алексей
3

Туда же, куда и таксистов через 10 лет

Ответить

Алексей Штейн

Артем
0

Т.е. в охранники или росгвардию? удобно им

Ответить

Gidevan

Артем
0

В программисты, дизайнеры и ютубблоггеры

Ответить

Для закладок

Алексей
0

Почему мы должны думать куда их девать? У них своя голова на плечах есть, придумают на какую кормушку перепрыгнуть

Ответить

Dainex Battle

0

Че-то мне кажется это очень долгие инвестиции. И снижение стоимости заказа в ближайшее вряд ли стоит ожидать. Лет через 5-10 только

Ответить

Константин Хиксводел

0

Скорее всего с роботами все будет намного хуже, ошибок будет больше. В любом случае люди нужны, возможно что робот не сможет распознать какие то факторы.

Ответить

Gidevan

Константин
0

Лет через 10 будет просто немыслимо что робот таксист/курьер/погрузчик совершил ошибку

https://www.ixbt.com/news/2020/05/03/avtopilot-tesla-luchshe-srednestatisticheskogo-voditelja-statistika-kompanii-ukazyvaet-imenno-na-jeto-no-est-podvoh.html

Автопилот Tesla лучше среднестатистического…
Компания Tesla опубликовала очередной отчёт, содержащий статистику, касающуюся функции автопилота…
www.ixbt.com
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Большой жёлтый робот

0

Какое низкое занятье
Мешкам с костями  доставлять,

Ответить

Anton Bannikov

0

Ничего нового. Был уже подобный логистический робот изобретён. Но до наших дней не дожил

Ответить

Сергей Милосердов

0

Тем временем Wildberries:
1. Вы заказывали наушники? Привезём вам футболку.
2. Заказали трусы? Привезём б/у.
3. Заказали шампуни? Привезём парочку вскрытых и наполовину вылившихся.
4. Заказывали газонокосилку? Не вопрос, привезём, только без колёсиков.
5. Передумали покупать товар? Не проблема, только дождитесь доставки и шуруйте в пункт, чтобы отказаться.

To be continued....

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