Нидерландская компания TechTics создала робота-уборщика для поиска и сбора окурков Статьи редакции
Чтобы отличить окурки от другого мусора, робот с помощью ИИ анализирует фото, присланные пользователями через приложение Microsoft Trove.
Сооснователи компании TechTics, которая решает социальные проблемы с помощью технологий, Эдвин Бос и Мартин Лукаарт разработали автоматизированную машину для уборки пляжа BeachBot.
Робот с двумя камерами анализирует обстановку и ищет окурки на пляже Схевенинген в голландском городе Гаага. Чтобы находить мусор, BeachBot использует искусственный интеллект.
Он анализирует фотографии брошенных окурков в разных состояниях, которые пользователи отправляют через приложение Microsoft Trove. TechTics платит за каждую фотографию 25 центов и хочет получить 2000 снимков. Пока есть около 200.
Прототип BeachBot может работать около часа, после нужна подзарядка. Компания хочет разработать ещё двух роботов, которые будут заниматься только поиском окурков. А в BeachBot — добавить солнечные батареи и возможность находить другой мусор.
Нам бы такого робота на вокзалы и в парки. Печально, что люди настолько не заботятся об окружающей среде, что им трудно забрать с собой окурок и донести до мусорки. А в России, надо еще запустить робота, который бутылки собирает с газонов в спальных районах...
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