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Техника
Маша Цепелева

Нидерландская компания TechTics создала робота-уборщика для поиска и сбора окурков Статьи редакции

Чтобы отличить окурки от другого мусора, робот с помощью ИИ анализирует фото, присланные пользователями через приложение Microsoft Trove.

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Сооснователи компании TechTics, которая решает социальные проблемы с помощью технологий, Эдвин Бос и Мартин Лукаарт разработали автоматизированную машину для уборки пляжа BeachBot.

BeachBot Microsoft

Робот с двумя камерами анализирует обстановку и ищет окурки на пляже Схевенинген в голландском городе Гаага. Чтобы находить мусор, BeachBot использует искусственный интеллект.

Он анализирует фотографии брошенных окурков в разных состояниях, которые пользователи отправляют через приложение Microsoft Trove. TechTics платит за каждую фотографию 25 центов и хочет получить 2000 снимков. Пока есть около 200.

Прототип BeachBot может работать около часа, после нужна подзарядка. Компания хочет разработать ещё двух роботов, которые будут заниматься только поиском окурков. А в BeachBot — добавить солнечные батареи и возможность находить другой мусор.

Фильтры сигарет заполнены микропластиком. Когда вода попадает в выброшенные окурки сигарет, фильтры выделяют более 30 химикатов, которые очень токсичны для водных организмов. Разрушение волокон может занять 14 лет. Вдоль береговых линий они медленно травят морских черепах, птиц, рыб, улиток и других существ.

Эдвин Бос
разработчик BeachBot
Тестирование BeachBot в Гааге

#microsoft #экология

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1
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Аркадий Величковский

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Нам бы такого робота на вокзалы и в парки. Печально, что люди настолько не заботятся об окружающей среде, что им трудно забрать с собой окурок и донести до мусорки. А в России, надо еще запустить робота, который бутылки собирает с газонов в спальных районах...

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