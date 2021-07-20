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Техника
Евгения Евсеева

Louis Vuitton представил портативную Bluetooth-колонку за $2890 Статьи редакции

Выглядит как что-то инопланетное.

19 19 комментариев
1635 просмотров

Louis Vuitton считает, что колонка Horizon Light Up Speaker будет служить украшением гостиной или аксессуаром, который сочетает в себе моду и технологии, пишет The Verge.

Диаметр корпуса — 18 см, высота — 14 см. В устройстве используются нержавеющая сталь со специальным покрытием, кожа и закалённое стекло.

Колонка оснащена 3-дюймовым сабвуфером и двумя 0,75-дюймовыми динамиками и может работать до 15 часов без подзарядки.

Устройство может стоять вертикально или лежать на боку: первом случае оно обеспечит звучание с охватом 360°, во втором — направленный звук. Стоимость — $2890 (около 215 тысяч рублей), заказать колонку можно на сайте компании, в России она пока недоступна.

#louisvuitton #колонка #новость

19 19 комментариев
9
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19 комментариев
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Алена

10

Как по мне, а дизайн бомба. Есть в нем что-то космическое и нестандартное. Но из-за цены остается только представлять ее. 

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БАБКА В ЗАСАДЕ

Алена
0

Дезигн ага, неожиданно интересный

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Johnny Vorony

8
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Gleb Tyutikov

Johnny
0

На ТаоБао зелёный такой 19 RMB стоит.

Ответить

Dmitry Yashin

Gleb
–1

У тебя есть некоторые проблемы, если медведь и заяц для тебя - одно и то же.

Ответить

Gleb Tyutikov

Dmitry
0

У меня проблем нет. Из любого зайца можно сделать медведя, просто пришив новую голову. За ночь партия зайцев превратится в партию медведей.

Ответить

Mike Raitsyn

6
Ответить

Alex Davidov

6

Ну, давай, шайтан-машина, где тут звук?

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

2

Кстати прикольная ебанина внешне

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Алексей Митрохин

1

Вполне себе разумная стоимость для целевого потребителя.

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Denis Kosov

1

Почему-то даже по-бухтеть из-за стоимости не хочется

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Pavel Voronkov

1

Фи, дешёвка. Нашли на блошином в Готэме.

Ответить

Dmitriy

0

Кринж

Ответить

Антон

0

К сожалению, нет таких денег на колонку, но за информацию спасибо: напомнили, что я нищеброд.

Ответить

Alex Flints

0

Учитывая то, что обычно выпускает Луи Витон, дизайн колонки бомбезный.

Ответить

Alex Davidov

Alex
0

Вам не нравится дизайн LV? Серьезно?

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Alexey Ivanov

0

Очень круто.

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Artem Zinnatullin

0

Буквы LV по всему корпусу, разноцветные светодиоды сверху, подсветка букв сбоку. Ужас.

Audio Pro C10 за 20 тысяч рублей и подобного рода модерн дизайн из 70х выглядит бесконечно более стильно, да и звучит, думаю, лучше.

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Ivan Novicov

–1

Выглядит как что-то цыганское

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