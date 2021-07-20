Louis Vuitton представил портативную Bluetooth-колонку за $2890 Статьи редакции
Выглядит как что-то инопланетное.
Louis Vuitton считает, что колонка Horizon Light Up Speaker будет служить украшением гостиной или аксессуаром, который сочетает в себе моду и технологии, пишет The Verge.
Диаметр корпуса — 18 см, высота — 14 см. В устройстве используются нержавеющая сталь со специальным покрытием, кожа и закалённое стекло.
Колонка оснащена 3-дюймовым сабвуфером и двумя 0,75-дюймовыми динамиками и может работать до 15 часов без подзарядки.
Устройство может стоять вертикально или лежать на боку: первом случае оно обеспечит звучание с охватом 360°, во втором — направленный звук. Стоимость — $2890 (около 215 тысяч рублей), заказать колонку можно на сайте компании, в России она пока недоступна.
Как по мне, а дизайн бомба. Есть в нем что-то космическое и нестандартное. Но из-за цены остается только представлять ее.
На ТаоБао зелёный такой 19 RMB стоит.
У тебя есть некоторые проблемы, если медведь и заяц для тебя - одно и то же.
У меня проблем нет. Из любого зайца можно сделать медведя, просто пришив новую голову. За ночь партия зайцев превратится в партию медведей.
К сожалению, нет таких денег на колонку, но за информацию спасибо: напомнили, что я нищеброд.
Учитывая то, что обычно выпускает Луи Витон, дизайн колонки бомбезный.
Буквы LV по всему корпусу, разноцветные светодиоды сверху, подсветка букв сбоку. Ужас.
Audio Pro C10 за 20 тысяч рублей и подобного рода модерн дизайн из 70х выглядит бесконечно более стильно, да и звучит, думаю, лучше.
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Я искренне считаю, что секс невероятно переоценён (да, над этим вы можете едко пошутить в комментариях). То есть его добавленная стоимость стремится к бесконечности. И вот фантазия на тему: может, кто-то сделал сексу маркетинг? Если да, то какими инструментами?
Малый и средний бизнес (МСБ) часто сравнивают с розницей — многие владельцы таких компаний демонстрируют модели потребительского поведения, присущие обычным гражданам. И такое сравнение — не комплимент. МСБ и ИП играют на поле бизнеса и подчиняются его правилам, соответственно, не могут позволить себе «надеяться», «ждать» и «не делать». А еще «не…
Раньше как было:
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