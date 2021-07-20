Программа доступна только в США и для устройств, использующих английский язык.

Обновления станут доступны для всех в конце 2021 года, но те, кто тестирует Windows 11 через Windows Insider, могут попробовать программу до этого, пишет CNBC со ссылкой на Microsoft.

К чату можно перейти с любого экрана Windows 11, введя сочетание клавиш Win-C. Программа также доступна на панели задач. После того, как откроется окно чата, можно перейти к приложению Microsoft Teams.

Пользователи Windows 11 смогут отправить по Teams сообщения и тем, кто не пользуется программой. Последние получат сообщение по электронной почте или по SMS. Также можно синхронизировать контакты из Skype и Outlook.

В первое время пользователи могут общаться только в индивидуальных и групповых чатах, позже появится возможность организовать голосовые и видеозвонки, а также другие функции. Пока программа доступна только в США для ограниченного числа пользователей и только на английском языке.