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Техника
Nazigul Jusupova

Microsoft выпустила первую версию Windows 11 со встроенными чатами Teams Статьи редакции

Программа доступна только в США и для устройств, использующих английский язык.

Обновления станут доступны для всех в конце 2021 года, но те, кто тестирует Windows 11 через Windows Insider, могут попробовать программу до этого, пишет CNBC со ссылкой на Microsoft.

К чату можно перейти с любого экрана Windows 11, введя сочетание клавиш Win-C. Программа также доступна на панели задач. После того, как откроется окно чата, можно перейти к приложению Microsoft Teams.

Пользователи Windows 11 смогут отправить по Teams сообщения и тем, кто не пользуется программой. Последние получат сообщение по электронной почте или по SMS. Также можно синхронизировать контакты из Skype и Outlook.

В первое время пользователи могут общаться только в индивидуальных и групповых чатах, позже появится возможность организовать голосовые и видеозвонки, а также другие функции. Пока программа доступна только в США для ограниченного числа пользователей и только на английском языке.

#microsoft #windows11 #новости

1902 просмотров
14 14 комментариев
2
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Ed Lee

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Igor Filippov

Ed
1

На самом деле много кто им пользуется.

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Dennis Gerasimov

4

Сцуко, ебаная деградация.

Наличие чата в комплекте поставки операционной системы это теперь пиздец как важно?

Остановите Землю, я сойду

Ответить

Pavel Voronkov

Dennis
3

Вообще они там с XP есть, просто никто не пользовался.

Ответить

Dennis Gerasimov

Pavel
0

Вон товарищ выше на аймессаджес ссылается

Ответить

Nesterov Igor

Pavel
0

Кстати да.
Да и в WinMe тоже MSN Messenger при старте грузился

Ответить

Иван Иванов

Dennis
1

 Наличие чата в комплекте поставки операционной системы это теперь пиздец как важно?

"Сообщения" из Мака передают привет.

Ответить

Dennis Gerasimov

Иван
3

Ещё раз, повторяю - рация на бронетранспортер.

Объясните. Наличие ЧАТа (отдельной программы) подаётся как преимущество ОПЕРАЦИОНКИ?

Сообщения в маке туда же. Это не функционал операционки, а софт в комплекте

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Nesterov Igor

Dennis
1

Время идёт, если 20 лет назад, в аське сидели продвинутые, сейчас это базовая вещь любого девайса ноут/пк/телефон.
Так что да, чаты это базовая вещь ос в 2021.
Ну и как ниже напомнили, чаты в винде не новшество, они были в Me, Xp, Vista из коробки

Ответить

nochnoy.ru

2

Программа программу программой. Если бы винда была названа операционной системой, статья была бы понятнее.

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БАБКА В ЗАСАДЕ

1

🎩 

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Влад

0

а в чем прикол отдельно установить, разница какая там?

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Комментарий удален

Mark Borisov

0

+ гиг отожранной оперативы

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Alex Choy

0

Teams главный корпоративный мессенджер, а также в среде зарубежных университетов. Microsoft предоставляет всем университетам бесплатно office 365, и все лекции у нас в идут в Teams.
Так что они просто делают его доступнее для всех, постепенно и планомерно. Чего кстати очень не хватало раньше.

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