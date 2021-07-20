Microsoft выпустила первую версию Windows 11 со встроенными чатами Teams Статьи редакции
Программа доступна только в США и для устройств, использующих английский язык.
Обновления станут доступны для всех в конце 2021 года, но те, кто тестирует Windows 11 через Windows Insider, могут попробовать программу до этого, пишет CNBC со ссылкой на Microsoft.
К чату можно перейти с любого экрана Windows 11, введя сочетание клавиш Win-C. Программа также доступна на панели задач. После того, как откроется окно чата, можно перейти к приложению Microsoft Teams.
Пользователи Windows 11 смогут отправить по Teams сообщения и тем, кто не пользуется программой. Последние получат сообщение по электронной почте или по SMS. Также можно синхронизировать контакты из Skype и Outlook.
В первое время пользователи могут общаться только в индивидуальных и групповых чатах, позже появится возможность организовать голосовые и видеозвонки, а также другие функции. Пока программа доступна только в США для ограниченного числа пользователей и только на английском языке.
Сцуко, ебаная деградация.
Наличие чата в комплекте поставки операционной системы это теперь пиздец как важно?
Остановите Землю, я сойду
Вообще они там с XP есть, просто никто не пользовался.
Наличие чата в комплекте поставки операционной системы это теперь пиздец как важно?
"Сообщения" из Мака передают привет.
Ещё раз, повторяю - рация на бронетранспортер.
Объясните. Наличие ЧАТа (отдельной программы) подаётся как преимущество ОПЕРАЦИОНКИ?
Сообщения в маке туда же. Это не функционал операционки, а софт в комплекте
Время идёт, если 20 лет назад, в аське сидели продвинутые, сейчас это базовая вещь любого девайса ноут/пк/телефон.
Так что да, чаты это базовая вещь ос в 2021.
Ну и как ниже напомнили, чаты в винде не новшество, они были в Me, Xp, Vista из коробки
Программа программу программой. Если бы винда была названа операционной системой, статья была бы понятнее.
Комментарий удален
Teams главный корпоративный мессенджер, а также в среде зарубежных университетов. Microsoft предоставляет всем университетам бесплатно office 365, и все лекции у нас в идут в Teams.
Так что они просто делают его доступнее для всех, постепенно и планомерно. Чего кстати очень не хватало раньше.
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