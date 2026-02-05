Популярное
Данила Бычков
Техника

HP, Dell, Acer и Asus рассмотрят возможность использовать китайские чипы памяти на фоне дефицита на рынке — Nikkei Asia

Некоторые производители ПК уже начали квалификацию китайской продукции.

  • Крупнейшие производители компьютеров впервые рассматривают такой вариант, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Причина — глобальный дефицит, который угрожает запуску новых продуктов и повышает издержки.
  • По данным издания, HP и Dell уже начали процесс квалификации чипов от ведущего китайского производителя CXMT, чтобы расширить число альтернативных поставщиков.
  • HP намерена следить за ситуацией на рынке примерно до середины 2026 года — если дефицит сохранится, а цены продолжат расти, компания начнёт закупать продукцию CXMT для рынков за пределами США, отмечает Nikkei.
  • Прохождение квалификации ещё не означает, что компании обязательно начнут закупать чипы CXMT, подчёркивает издание. При этом некоторые производители воспринимают китайскую компания как «спасителя» для рынка потребительской электроники.
  • Продукцию CXMT уже используют многие китайские компании, включая Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo, но сложившаяся ситуация создала «золотую» возможность для китайских разработчиков чипов укрепить свою роль и в мировой цепочке поставок.
  • В январе 2026 года вице-президент Micron Маниш Бхатия заявил, что дефицит оперативной памяти сохранится и после 2026-го, назвав ситуацию на рынке «беспрецедентной». По его словам, ИИ «поглощает» большую часть доступных мощностей, оставляя традиционный сегмент индустрии, смартфоны и ПК, в «колоссальном дефиците».
Данила Бычков
Техника
The Verge: дефицит оперативной памяти приведёт к подорожанию всего — от смартфонов и компьютеров до игровых консолей и автомобилей

При этом крупнейшие производители памяти «не спешат» наращивать производство, извлекая выгоду из сложившейся ситуации.

Источник фото: Yahoo News Canada

