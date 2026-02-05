HP, Dell, Acer и Asus рассмотрят возможность использовать китайские чипы памяти на фоне дефицита на рынке — Nikkei Asia

Некоторые производители ПК уже начали квалификацию китайской продукции. Крупнейшие производители компьютеров впервые рассматривают такой вариант, пишет Nikkei Asia со ссылкой на источники. Причина — глобальный дефицит, который угрожает запуску новых продуктов и повышает издержки.По данным издания, HP и Dell уже начали процесс квалификации чипов от ведущего китайского производителя CXMT, чтобы расширить число альтернативных поставщиков.HP намерена следить за ситуацией на рынке примерно до середины 2026 года — если дефицит сохранится, а цены продолжат расти, компания начнёт закупать продукцию CXMT для рынков за пределами США, отмечает Nikkei.Прохождение квалификации ещё не означает, что компании обязательно начнут закупать чипы CXMT, подчёркивает издание. При этом некоторые производители воспринимают китайскую компания как «спасителя» для рынка потребительской электроники.Продукцию CXMT уже используют многие китайские компании, включая Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo и Lenovo, но сложившаяся ситуация создала «золотую» возможность для китайских разработчиков чипов укрепить свою роль и в мировой цепочке поставок.В январе 2026 года вице-президент Micron Маниш Бхатия заявил, что дефицит оперативной памяти сохранится и после 2026-го, назвав ситуацию на рынке «беспрецедентной». По его словам, ИИ «поглощает» большую часть доступных мощностей, оставляя традиционный сегмент индустрии, смартфоны и ПК, в «колоссальном дефиците».Данила БычковТехника16.12.2025The Verge: дефицит оперативной памяти приведёт к подорожанию всего — от смартфонов и компьютеров до игровых консолей и автомобилей При этом крупнейшие производители памяти «не спешат» наращивать производство, извлекая выгоду из сложившейся ситуации.#новости #hp #dell #asus