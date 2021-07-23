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Техника
Полина Лааксо

Мыслить скромнее и сделать невозможное: инвестор взялся за печать запчастей для SpaceX и построил стартап на $1,6 млрд Статьи редакции

SpaceX и Honeywell жаловались, что рынок не производит нужные им металлические запчасти, пишет Fast Company. Инвестор из Кремниевой долины создал их на 3D-принтере и в 2021 году выходит на биржу, отказавшись продавать компанию Илону Маску.

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Подготовка 3D-модели к печати VELO3D

Бенни Буллер работал в венчурной компании Khosla Ventures из Кремниевой долины: искал интересные проекты, инвестировал в них, а затем курировал.

За время работы он выявил одну проблему — на рынке не хватало запчастей для космических аппаратов, реактивных двигателей и топливных систем:

  • Компаниям были нужны детали со сложной геометрией.
  • Большим размером, но меньшим весом.
  • Без опор и тонкие, но при этом крепкие и жаропрочные.

Инженеры и проектировщики работали над ними много лет. В итоге решили, что «создать их просто невозможно», пишет Fast Company.

Буллер проанализировал спрос на такие детали и подсчитал, что возможный успех стоит риска. В 2014 году он основал компанию по 3D-печати VELO3D.

У аддитивного производства — создания трёхмерных моделей — были свои законы. Например, при производстве выступающим деталям с углом менее 45 градусов требуется опора.

VELO3D же нашла способ печатать объёмные элементы под малыми углами без опор. В основе её системы:

  • ПО для моделирования. Оно позволяет проектировать сложные модели и задавать особенности их изготовления — это помогает заранее выявить возможные трудности и избежать их при печати.
  • Контроль качества. Технология анализирует тепловые процессы и следит за производством в реальном времени с помощью датчиков.
Принтер VELO3D позволяет производить объёмные и длинные детали VELO3D

Сейчас Буллер сотрудничает с лидерами космической, авиационной и энергетической промышленности — в том числе американскими SpaceX и Honeywell.

Компания XB-1 использовала детали VELO3D для своего сверхзвукового экспериментального самолёта — например, в двигателе, предкрылках, заборниках, выпускной трубе. DEVELOP 3D

На старте компания поняла, что универсального способа печатать любые детали нет, даже с программным обеспечением. «Такова реальность, когда работаешь с металлическими сплавами разных химических свойств», — говорит Буллер.

Нужно мыслить и решать проблему не целиком, а индивидуально, посчитал предприниматель. Например, создать детали для одного конкретного типа турбонасоса. «Только тогда нам удалось наконец добиться того, что другие считали невозможным», — вспоминает основатель VELO3D.

Помимо деталей для турбонасосов, она также изготавливает запчасти для инновационных микротурбин и теплообменников.

Во второй части 2021 года Velo3D планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу благодаря слиянию с JAWS Spitfire Acquisition Corporation — компанией-пустышкой, которую финансирует теннисистка Серена Уильямс.

По оценкам участников сделки, после объединения стоимость VELO3D достигнет $1,6 млрд. Компания получит $155 млн инвестиций.

Илон Маск хотел купить Velo3D, но руководство ему отказало. Интерес к компании очевиден: сегодня она, возможно, лидер на своём рынке.

Барри Штернлихт
гендиректор компании JAWS Spitfire Acquisition Corporation

Философия Буллера

Всему своё время. Не стоит бросать все силы на поиск решения глобальных проблем. Сконцентрируйтесь на точечных задачах.

Приоритеты. Выбор в пользу той или иной задачи влияет на отношения с будущими партнёрами и сотрудниками. Остановившись на первых, можно получить финансовую поддержку и потенциальных клиентов.

Заинтересованность повышает продуктивность. Проанализировав 30 исследований, испанские учёные подтвердили, что довольный сотрудник работает эффективнее. Поэтому, считает Буллер, вознаграждать их нужно даже за небольшие достижения.

Интервью основателя VELO3D Бенни Буллера

#VELO3D #3Dпечать

3 3 комментария
4
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Немецкий блик

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а я родился в России, сук...

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From Siberia to London

Немецкий
0

Вот и иди на завод, пили напильником запчасти для ракеты, а не ной тут.

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Михаил Стерлин

Немецкий
0

Да не ной ты -  Брин вот ваще в СССР родился.

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Полина Лааксо
Мыслить скромнее и сделать невозможное: инвестор взялся за печать запчастей для SpaceX и построил стартап на $1,6 млрд Статьи редакции

SpaceX и Honeywell жаловались, что рынок не производит нужные им металлические запчасти, пишет Fast Company. Инвестор из Кремниевой долины создал их на 3D-принтере и в 2021 году выходит на биржу, отказавшись продавать компанию Илону Маску.

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