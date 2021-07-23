Мыслить скромнее и сделать невозможное: инвестор взялся за печать запчастей для SpaceX и построил стартап на $1,6 млрд Статьи редакции
SpaceX и Honeywell жаловались, что рынок не производит нужные им металлические запчасти, пишет Fast Company. Инвестор из Кремниевой долины создал их на 3D-принтере и в 2021 году выходит на биржу, отказавшись продавать компанию Илону Маску.
Бенни Буллер работал в венчурной компании Khosla Ventures из Кремниевой долины: искал интересные проекты, инвестировал в них, а затем курировал.
За время работы он выявил одну проблему — на рынке не хватало запчастей для космических аппаратов, реактивных двигателей и топливных систем:
- Компаниям были нужны детали со сложной геометрией.
- Большим размером, но меньшим весом.
- Без опор и тонкие, но при этом крепкие и жаропрочные.
Буллер проанализировал спрос на такие детали и подсчитал, что возможный успех стоит риска. В 2014 году он основал компанию по 3D-печати VELO3D.
У аддитивного производства — создания трёхмерных моделей — были свои законы. Например, при производстве выступающим деталям с углом менее 45 градусов требуется опора.
VELO3D же нашла способ печатать объёмные элементы под малыми углами без опор. В основе её системы:
- ПО для моделирования. Оно позволяет проектировать сложные модели и задавать особенности их изготовления — это помогает заранее выявить возможные трудности и избежать их при печати.
- Контроль качества. Технология анализирует тепловые процессы и следит за производством в реальном времени с помощью датчиков.
Сейчас Буллер сотрудничает с лидерами космической, авиационной и энергетической промышленности — в том числе американскими SpaceX и Honeywell.
На старте компания поняла, что универсального способа печатать любые детали нет, даже с программным обеспечением. «Такова реальность, когда работаешь с металлическими сплавами разных химических свойств», — говорит Буллер.
Нужно мыслить и решать проблему не целиком, а индивидуально, посчитал предприниматель. Например, создать детали для одного конкретного типа турбонасоса. «Только тогда нам удалось наконец добиться того, что другие считали невозможным», — вспоминает основатель VELO3D.
Помимо деталей для турбонасосов, она также изготавливает запчасти для инновационных микротурбин и теплообменников.
Во второй части 2021 года Velo3D планирует выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу благодаря слиянию с JAWS Spitfire Acquisition Corporation — компанией-пустышкой, которую финансирует теннисистка Серена Уильямс.
По оценкам участников сделки, после объединения стоимость VELO3D достигнет $1,6 млрд. Компания получит $155 млн инвестиций.
Философия Буллера
Всему своё время. Не стоит бросать все силы на поиск решения глобальных проблем. Сконцентрируйтесь на точечных задачах.
Приоритеты. Выбор в пользу той или иной задачи влияет на отношения с будущими партнёрами и сотрудниками. Остановившись на первых, можно получить финансовую поддержку и потенциальных клиентов.
Заинтересованность повышает продуктивность. Проанализировав 30 исследований, испанские учёные подтвердили, что довольный сотрудник работает эффективнее. Поэтому, считает Буллер, вознаграждать их нужно даже за небольшие достижения.
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SpaceX и Honeywell жаловались, что рынок не производит нужные им металлические запчасти, пишет Fast Company. Инвестор из Кремниевой долины создал их на 3D-принтере и в 2021 году выходит на биржу, отказавшись продавать компанию Илону Маску.
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