В России провели первые за два года испытания по отключению рунета от глобальной сети — РБК Статьи редакции
Организаторы предварительно назвали результат успешным.
С 15 июня по 15 июля в России прошли испытания по автономности рунета или по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета». Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».
В документах не говорится, чему были посвящены учения и чем они закончились. Источник издания рассказал, что целью испытаний было «определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». Он уточнил, что официальные итоги ещё не подвели, предварительно учения признали успешными. По словам ещё одного источника, власти «тестировали возможность физического отключения российской части интернета».
По данным РБК, в испытаниях участвовали все операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».
Представитель Роскомнадзора заявил РБК, что такие учения «проводятся ежегодно» и «направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет».
- Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».
- Первые учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — заявляли тогда в правительстве. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Ни один из этапов не прошёл из-за пандемии коронавируса.
Статья без какой-либо конкретики как обычно. В духе - мы всех победим и станем независимыми. Только вот сегодня путэн пел про то что цены на продукты уже критически выросли. А так да к успеху идем куда не глянь
Не знаю, я вообще повышения не заметил. Все норм стоит, в европке цены гораздо выше.
Ага, особенно по соотношению к стоимости проживания и заработным платам (сарказм)..
Терпеть не могу вот это вот "европа", "рашка".
Так ты наверно дерьмо жрешь как пригожинский бот, поэтому и не замечаешь жизни вокруг.
необходимо уточнить — защита кого и от каких угроз
На прошлой неделе он сказал, что это мировая тенденция. Так что морковь по 200-отнеситесь к этому с пониманием. В Европе ещё хуже(сарказм).
На главной Яндекса написали, что данная стадия проекта успешно завершена. Типа, чебурнет готов для пользования. Теперь надо план распределения времени и карточки подготовить для населения (сарказм).
Если бы действительно что-то проводили, то первыми пали бы Мос.ру и сайт АП (как в ситуации с Telegram)
А так- отчетность, на бумажке
То есть целый месяц я полноценно пользовался Чебурнетом и даже этого не заметил? РКН, моё увожение.
А все кричали, что все пропало. Ничего страшного в итоге.
Интересно как будут фунциклировать смартфоны про отсутствии связи с зарубежными сервисами.
Тётя Клава уборщица которая работала в свое время с аппдейтами в яндексе, походу уволилась и перешла на службу к тов майору. Помнится в Яндексе каждый аппдейт когда она убиралась, алгоритм такую пургу показывал в выдачи.
Старлей тётя Клава уволилась, а тряпка её уже как полгода лежит на серваке Яндекса, который отвечает за внешние ссылки.
Кстати недавно как раз штормило яндекс, у меня на работе сайт переезжал, с гуглом такого не было, возможно с этим причины связаны были
И мтс фигачило
Не трогайте ничего руками!
"Одной рукой пишу это письмо, а другой думаю о тебе..."
Ээээээ.... как там тот сайт-то который показывает как работает инет без сервисов FAANG называется.... готовы они.
не очень понятно каким образом я тогда без всяких затруднений пользовался сайтами у которых точно нет серверов в РФ
Искусственный интеллект Чебурнета налету делал копии вражеских сайтов, которые ты как бы посещал. И он настолько умный на твоём фоне, что ты даже сейчас не можешь осознать, что в действительности ты посещал только сайты Госуслуги и Патриархия.ру.
Daymak Spiritus уже получил предзаказы на $350 млн.
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Я тут задизайнил кое-что, дабы времени навалом.) Представляю свое видение логотипов мировых брендов из будущего.
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Организаторы предварительно назвали результат успешным.
В этом кейсе не будет названий компаний, он не рекламный. И я ни к чему вас не призываю.
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