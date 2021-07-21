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Техника
TJ

В России провели первые за два года испытания по отключению рунета от глобальной сети — РБК Статьи редакции

Организаторы предварительно назвали результат успешным.

С 15 июня по 15 июля в России прошли испытания по автономности рунета или по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета». Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

В документах не говорится, чему были посвящены учения и чем они закончились. Источник издания рассказал, что целью испытаний было «определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». Он уточнил, что официальные итоги ещё не подвели, предварительно учения признали успешными. По словам ещё одного источника, власти «тестировали возможность физического отключения российской части интернета».

По данным РБК, в испытаниях участвовали все операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Представитель Роскомнадзора заявил РБК, что такие учения «проводятся ежегодно» и «направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет».

  • Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».
  • Первые учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — заявляли тогда в правительстве. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Ни один из этапов не прошёл из-за пандемии коронавируса.

#новости #интернет

2631 просмотров
35 35 комментариев
5
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35 комментариев
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Александр Милл

29

Статья без какой-либо конкретики как обычно. В духе - мы всех победим и станем независимыми. Только вот сегодня путэн пел про то что цены на продукты уже критически выросли. А так да к успеху идем куда не глянь

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MaxPower220

Александр
–21

Не знаю, я вообще повышения не заметил. Все норм стоит, в европке цены гораздо выше.

Ответить

Αлексей Μихеев

MaxPower220
16

На проекте с 21 июл 2021

Ответить

Leo Uvarov

MaxPower220
12

для кремлеботов сделали спецмагазины ?:)

Ответить

Kirill Kulagin

MaxPower220
3

В какой европке, в которой ты ни разу не был?)

Ответить

Irina Gagina

MaxPower220
1

Ага, особенно по соотношению к стоимости проживания и заработным платам (сарказм)..
Терпеть не могу вот это вот "европа", "рашка". 

Ответить

Папа Римский

MaxPower220
0

Так ты наверно дерьмо жрешь как пригожинский бот, поэтому и не замечаешь жизни вокруг.

Ответить

Сергей

Александр
3

Какая разница, сколько стоят продукты в магазинах, если есть свой защищенный отечественный национальный единый интернет? И, что важно, забугорные буржуи не смогут повлиять на его стабильность :)

Ответить

Vrangel

Александр
1

Да вообще, то изоляция рунета, то защита от угроз. Всякие сигнальные протоколы приплели, что вообще не про интернет.

Ответить

Alexey Gutorov

Vrangel
2

необходимо уточнить — защита кого и от каких угроз

Ответить

Сергей

Alexey
0

От западных негодяев, которые уже 25 лет вставляют палки в колеса России, а недавно = вообще обнаглели и начали публиковать в сети всякие «расследования», сделанные при помощи компьютерной графики

Ответить

Irina Gagina

Александр
0

На прошлой неделе он сказал, что это мировая тенденция. Так что морковь по 200-отнеситесь к этому с пониманием. В Европе ещё хуже(сарказм).

На главной Яндекса написали, что данная стадия проекта успешно завершена. Типа, чебурнет готов для пользования. Теперь надо план распределения времени и карточки подготовить для населения (сарказм).

Ответить

Sherry Price

Александр
0

Если бы действительно что-то проводили, то первыми пали бы Мос.ру и сайт АП (как в ситуации с Telegram)
А так- отчетность, на бумажке

Ответить

Амбиент Музыкантов

13

То есть целый месяц я полноценно пользовался Чебурнетом и даже этого не заметил? РКН, моё увожение.

Ответить

MaxPower220

Амбиент
–16

А все кричали, что все пропало. Ничего страшного в итоге.

Ответить

Александр Антонов

MaxPower220
11

</sarcazm>

Ответить

Evgeni Nabokov

5

Интересно как будут фунциклировать смартфоны про отсутствии связи с зарубежными сервисами.

Ответить

Ed Lee

Evgeni
10

Так же как и кирпич лежащий на асфальте

Ответить

Фагиз Мавлютов

Evgeni
0

В авиарежиме телефоны как то ведь работают. 

Ответить

Илья Попов

5

Как говорил Марк Твен - опустим занавесу жалости над этой сценой.

Ответить

Denis Novikov

2

Может поэтому не было интернета от билайна целых две недели в деревне

Ответить

Михаил Макаров

0

Тётя Клава уборщица которая работала в свое время с аппдейтами в яндексе, походу уволилась и перешла на службу к тов майору. Помнится в Яндексе каждый аппдейт когда она убиралась, алгоритм такую пургу показывал в выдачи. 

Ответить

Амбиент Музыкантов

Михаил
1

Старлей тётя Клава уволилась, а тряпка её уже как полгода лежит на серваке Яндекса, который отвечает за внешние ссылки. 

Ответить

Tim Gafarov

Михаил
0

Кстати недавно как раз штормило яндекс, у меня на работе сайт переезжал, с гуглом такого не было, возможно с этим причины связаны были

Ответить

Наталья Смирнова

0

И мтс фигачило

Ответить

Sergei Timofeyev

Наталья
1

Не трогайте ничего руками!

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Амбиент Музыкантов

Sergei
0

"Одной рукой пишу это письмо, а другой думаю о тебе..."

Ответить

Sergei Timofeyev

Амбиент
0

Пошло, но в голос.

Ответить

Михаил Стерлин

0

Ээээээ.... как там тот сайт-то который показывает как работает инет без сервисов FAANG называется.... готовы они.

Ответить

Ed Lee

0
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ARTEM IGOREVITCH

0

Лутин Пох !

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Slava Reznor

0

не очень понятно каким образом я тогда без всяких затруднений пользовался сайтами у которых точно нет серверов в РФ

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Амбиент Музыкантов

Slava
0

Искусственный интеллект Чебурнета налету делал копии вражеских сайтов, которые ты как бы посещал. И он настолько умный на твоём фоне, что ты даже сейчас не можешь осознать, что в действительности ты посещал только сайты Госуслуги и Патриархия.ру.

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Vladimir Chyorniy

0

Поэтому я сегодня в Tesflight зайти не мог?)

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Tim Gafarov

0

Да сказки какие то

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