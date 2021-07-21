Организаторы предварительно назвали результат успешным.

С 15 июня по 15 июля в России прошли испытания по автономности рунета или по «обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета». Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы рабочей группы «Информационная безопасность» при АНО «Цифровая экономика».

В документах не говорится, чему были посвящены учения и чем они закончились. Источник издания рассказал, что целью испытаний было «определить возможность работы рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз». Он уточнил, что официальные итоги ещё не подвели, предварительно учения признали успешными. По словам ещё одного источника, власти «тестировали возможность физического отключения российской части интернета».

По данным РБК, в испытаниях участвовали все операторы «большой четверки» (МТС, «Билайн», «Мегафон», Tele2), а также «Ростелеком», «Транстелеком» и «ЭР-Телеком Холдинг».

Представитель Роскомнадзора заявил РБК, что такие учения «проводятся ежегодно» и «направлены на повышение целостности, устойчивости и безопасности инфраструктуры российского сегмента сети интернет».

Закон «о суверенном рунете» вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Согласно документу, операторы связи должны установить оборудование, которое в том числе будет фильтровать трафик и блокировать запрещенные ресурсы — «средства противодействия угрозам».

Первые учения по изоляции рунета прошли в декабре 2019 года. «Учения показали, что в целом и органы власти, и операторы связи готовы эффективно реагировать на возникающие риски и угрозы», — заявляли тогда в правительстве. На 2020 год было запланировано четыре этапа учений: 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. Ни один из этапов не прошёл из-за пандемии коронавируса.

