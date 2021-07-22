Создание макета интерфейса: 5 важных советов от Appmaster.io

Если вы читали статьи о дизайне приложений, то наверняка сталкивались с целым списком разных терминов: макет, прототип, мокап, вайрфрейм, скетч… Чем они отличаются друг от друга? На самом деле, когда речь идет о no-code разработке, это становится не так уж важно.