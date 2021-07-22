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Техника
Маша Цепелева

Tele2 разработала устройство для автоматической оплаты парковок в Москве без паркомата и смартфона Статьи редакции

Стоит около 4000 рублей.

  • Устройство «Смарт паркинг» работает с sim-картой Tele2. С помощью искусственного интеллекта оно определяет, что машина стоит на платной парковке, и автоматически включает оплату, рассказали «Ведомостям» в компании.
  • Спасение денег прекращается, когда машина уезжает с парковки. Если автомобиль стоит в пробке на полосе с паковочными местами, система это определит и не будет включать оплату.
  • «Смарт паркинг» будет стоить около 4000 рублей, рассказали в компании. Дата начала продаж пока не известна.
  • Оплата парковки будет проходит с sim-карты Tele2. За историей платежей можно следить в приложении «Московский паркинг».
  • Перед запуском Tele2 провела исследование, которое показало, что 37% водителей в Москве регулярно забывают завершить парковочную сессию, уезжая с парковки. «С помощью устройства клиент сэкономит: получит сдачу за неизрасходованные минуты, сможет избежать штрафов за неоплаченную парковку, работу эвакуатора и штрафстоянку», — пояснили в компании.
  • Tele2 планирует добавить новые функции в устройство: консультации водителей, доставку бензина, вызов специалиста для замены колес или вызов бесплатного эвакуатора.

#новость #tele2

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