Tele2 разработала устройство для автоматической оплаты парковок в Москве без паркомата и смартфона Статьи редакции
Стоит около 4000 рублей.
- Устройство «Смарт паркинг» работает с sim-картой Tele2. С помощью искусственного интеллекта оно определяет, что машина стоит на платной парковке, и автоматически включает оплату, рассказали «Ведомостям» в компании.
- Спасение денег прекращается, когда машина уезжает с парковки. Если автомобиль стоит в пробке на полосе с паковочными местами, система это определит и не будет включать оплату.
- «Смарт паркинг» будет стоить около 4000 рублей, рассказали в компании. Дата начала продаж пока не известна.
- Оплата парковки будет проходит с sim-карты Tele2. За историей платежей можно следить в приложении «Московский паркинг».
- Перед запуском Tele2 провела исследование, которое показало, что 37% водителей в Москве регулярно забывают завершить парковочную сессию, уезжая с парковки. «С помощью устройства клиент сэкономит: получит сдачу за неизрасходованные минуты, сможет избежать штрафов за неоплаченную парковку, работу эвакуатора и штрафстоянку», — пояснили в компании.
- Tele2 планирует добавить новые функции в устройство: консультации водителей, доставку бензина, вызов специалиста для замены колес или вызов бесплатного эвакуатора.
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