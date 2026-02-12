Sony выпустила флагманские беспроводные наушники WF-1000XM6

Стоят $330.Источник: Sony Компания обновила дизайн кейса, который стал более прямоугольным по сравнению с предыдущим поколением, и самих наушников — они теперь на 11% меньше, пишет Android Authority.В каждом наушнике установлено по четыре микрофона, два из которых вместе с датчиком костной проводимости и ИИ-алгоритмoм шумоподавления должны улучшать качество звонков.WF-1000XM6 оснащены процессором QN3e. Для лучшего шумоподавления компания также оснастила устройство Adaptive Noise Canceling Optimizer. По её словам, обновлённая модель снижает уровень шума на 25% лучше, чем XM5.Наушники поддерживают 32-битную обработку звука, что должно обеспечить более насыщенное звучание, а также Hi-Res Audio Wireless, технологию DSEE Extreme, десятиполосный эквалайзер в приложении Sound Connect и совместимы с 360 Reality Audio. Поддерживаемые аудиокодеки — SBC, AAC, LDAC.Источник: Chris Welch / Bloomberg Заявленное время автономной работы — до восьми часов на одном заряде. С учётом зарядного кейса — до 24 часов. Кейс поддерживает беспроводную зарядку Qi. Степень защиты от брызг — IPX4. Цена — $329,99 (около 25,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 12 февраля 2026 года).Модель XM6 — справа, XM5 — слева. Источник: John Higgins / The VergeSony также представила полноразмерные наушники WH-1000XM6 в цвете «песочно-розовый». Цена — $459,99 (35,6 тысячи рублей).Источник: Sony#новости #sony