Таня Боброва
Техника

Sony выпустила флагманские беспроводные наушники WF-1000XM6

Стоят $330.

Источник: Sony 
  • Компания обновила дизайн кейса, который стал более прямоугольным по сравнению с предыдущим поколением, и самих наушников — они теперь на 11% меньше, пишет Android Authority.
  • В каждом наушнике установлено по четыре микрофона, два из которых вместе с датчиком костной проводимости и ИИ-алгоритмoм шумоподавления должны улучшать качество звонков.
  • WF-1000XM6 оснащены процессором QN3e. Для лучшего шумоподавления компания также оснастила устройство Adaptive Noise Canceling Optimizer. По её словам, обновлённая модель снижает уровень шума на 25% лучше, чем XM5.
  • Наушники поддерживают 32-битную обработку звука, что должно обеспечить более насыщенное звучание, а также Hi-Res Audio Wireless, технологию DSEE Extreme, десятиполосный эквалайзер в приложении Sound Connect и совместимы с 360 Reality Audio. Поддерживаемые аудиокодеки — SBC, AAC, LDAC.
Источник: Chris Welch / <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.bloomberg.com%2Fnews%2Ffeatures%2F2026-02-12%2Fsony-wf-1000xm6-earbuds-review-fresh-design-excellent-noise-cancellation%3Fsrnd%3Dphx-technology&postId=2735351" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Bloomberg </a>
  • Заявленное время автономной работы — до восьми часов на одном заряде. С учётом зарядного кейса — до 24 часов. Кейс поддерживает беспроводную зарядку Qi. Степень защиты от брызг — IPX4. Цена — $329,99 (около 25,6 тысячи рублей по курсу ЦБ на 12 февраля 2026 года).
Модель XM6 — справа, XM5 — слева. Источник: John Higgins / The Verge
  • Sony также представила полноразмерные наушники WH-1000XM6 в цвете «песочно-розовый». Цена — $459,99 (35,6 тысячи рублей).
Источник: Sony
