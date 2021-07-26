«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с дронов Статьи редакции
Беспилотники с такой программой могут стоить 3,5-6 млн рублей, подсчитали эксперты.
- Kaspersky Neural Networks может распознавать объекты на изображении с нескольких дронов, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.
- Данные с беспилотников можно получать в режиме реального времени. По данным компании, производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает программы на свои аппараты.
- В компании не раскрыли стоимость системы, объясняя тем, что на ценообразование влияет много факторов, в том числе количество подключенных к системе аппаратов.
- По данным представителя компании «Аэромакс», беспилотники с такой системой можно оценить в 3,5-6 млн рублей, эксклюзивные для определённой компании — 100 млн рублей. А инвестиции в разработку и проведение испытаний могут стоить до 300 млн рублей.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что машинное зрение — перспективное направление и разработки «Лаборатории Касперского» стратегически верный шаг. По их словам, несмотря на отсутствие массового внедрения компьютерного зрения, запросы есть и они будут только расти.
Странно, что ребята пошли куда-то налево и нашли время что еще самое странное какими-то нейронками, беспилотниками заниматься.
Учитывая с какой силой вирусы атакуют, каждый второй комп, особенно маки просто в кирпичи превращаются стоит в сеть выйти без антивируса.
Не надо ребята менять сферу, вы единственные кто стоит перед жестокими и коварными в 2021 вирусами и живыми людьми. Боритесь!
вы единственные кто стоит перед жестокими и коварными в 2021 вирусами и живыми людьми
АХАХАХ
Кто-то попросил и сделали. Еще бывает, что кто-то просит и еще денег дает, тогда и команда на них подбирается и время находится
Жаль Apple никто ничего не просит, а сколько полезных сервисов могли б сделать, те же беспилотники)
Так Касперский сотоварищи уже давно с какой надо кормушки кушают. Он же ж, Евгений Касперский, это наш Илон Маск, со слов сами знаете кого.
Скоро и автоматы производить начнут. А что, звучит неплохо: "автомат Касперского".
Пиу-пиу-пиу! - минус охулиард.
Не понял, причем тут распознование объектов в Антивирусной компании? Мало миллиардов зарабатываемых?
Как всегда, разработку для товарища майора, выдают как рыночный продукт.
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Беспилотники с такой программой могут стоить 3,5-6 млн рублей, подсчитали эксперты.
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