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Техника
Nazigul Jusupova

«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с дронов Статьи редакции

Беспилотники с такой программой могут стоить 3,5-6 млн рублей, подсчитали эксперты.

  • Kaspersky Neural Networks может распознавать объекты на изображении с нескольких дронов, пишут «Ведомости» со ссылкой на компанию.
  • Данные с беспилотников можно получать в режиме реального времени. По данным компании, производитель беспилотников «Альбатрос» уже устанавливает программы на свои аппараты.
  • В компании не раскрыли стоимость системы, объясняя тем, что на ценообразование влияет много факторов, в том числе количество подключенных к системе аппаратов.
  • По данным представителя компании «Аэромакс», беспилотники с такой системой можно оценить в 3,5-6 млн рублей, эксклюзивные для определённой компании — 100 млн рублей. А инвестиции в разработку и проведение испытаний могут стоить до 300 млн рублей.

  • Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что машинное зрение — перспективное направление и разработки «Лаборатории Касперского» стратегически верный шаг. По их словам, несмотря на отсутствие массового внедрения компьютерного зрения, запросы есть и они будут только расти.

#новости #лабораториякасперского

972 просмотров
14 14 комментариев
3
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Артур Гаврончук

1

Странно, что ребята пошли куда-то налево и нашли время что еще самое странное какими-то нейронками, беспилотниками заниматься.

Учитывая с какой силой вирусы атакуют, каждый второй комп, особенно маки просто в кирпичи превращаются стоит в сеть выйти без антивируса.

Не надо ребята менять сферу, вы единственные кто стоит перед жестокими и коварными в 2021 вирусами и живыми людьми. Боритесь!

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xxx xxx

Артур
10

Время такое, стране важнее знать кто на заборе про свободу что-то пишет, тем более что проект шпионской проги под видом антивируса немного сфейлился.

Ответить

Hambala Fully

Артур
5

Надеюсь, это был толстый рофл, который я не считал.

Ответить

Для закладок

Артур
2

 вы единственные кто стоит перед жестокими и коварными в 2021 вирусами и живыми людьми

АХАХАХ

Ответить

Юрий Другач

Артур
0

Кто-то попросил и сделали. Еще бывает, что кто-то просит и еще денег дает, тогда и команда на них подбирается и время находится

Ответить

Philip Poteryahin

Юрий
1

Жаль Apple никто ничего не просит, а сколько полезных сервисов могли б сделать, те же беспилотники)

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Амбиент Музыкантов

4

Так Касперский сотоварищи уже давно с какой надо кормушки кушают. Он же ж, Евгений Касперский, это наш Илон Маск, со слов сами знаете кого.

Скоро и автоматы производить начнут. А что, звучит неплохо: "автомат Касперского".

Пиу-пиу-пиу! - минус охулиард.

Ответить

John Fima

2

Не понял, причем тут распознование объектов в Антивирусной компании? Мало миллиардов зарабатываемых? 

Ответить

evilnw

John
2

Сейчас многие антивирусные компании сваливают в другие области. Каспер потихоньку переориентируется на гос.сектор, т.к. находится под санкциями.

Ответить

Александр Еремин

evilnw
0

Пока гос сектор не переориентировался на него...хотя

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роман долгополов

John
0

Ваши кровные отбирают

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Леонид Бережной

2

Как всегда, разработку для товарища майора, выдают как рыночный продукт.

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Балкон.Ру

Леонид
0

разработку для товарища майора

Тут скорее для товарища Навального, чтобы особняки чиновников и начальников ГИБДД с дронов нейросетями распознавал

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Константин Валерьевич

0

Какие маки? какие кирпичи?

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2
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Техника
Nazigul Jusupova
«Лаборатория Касперского» разработала систему распознавания объектов в трансляции с дронов Статьи редакции

Беспилотники с такой программой могут стоить 3,5-6 млн рублей, подсчитали эксперты.

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