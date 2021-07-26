Реклама не даёт результат? Что можно сделать? Как анализировать?

Очень часто бывает, что вроде бы настроил всё правильно, но нету результата и не понимаешь в чём проблема. Если узнал себя, то не останавливайся читать; если ты уже профи, то можешь пробежаться- какой-то новый инстайт подхватишь точно.