Meta* рассматривает возможность добавить функцию распознавания лиц в свои «умные» очки — NYT

Компания обдумывает, как лучше реализовать функцию, с начала 2025 года, пишет издание.Глава Meta* Марк Цукерберг. Источник: Meta* / BI Компания планирует добавить функцию с кодовым названием Name Tag в «умные» очки, которые она делает вместе с владельцем Ray-Ban и Oakley, уже в 2026 году, рассказали четыре источника The New York Times. Она должна позволить пользователям идентифицировать людей и получать информацию о них с помощью ИИ-ассистента.По словам двух собеседников, Meta* изучает, как лучше реализовать функцию. Среди вариантов — идентифицировать людей, которых пользователь знает через сервисы компании, или распознавать незнакомцев, но у которых есть публичный аккаунт в Instagram* или другой соцсети. При этом функция не позволит искать информацию о любом встречном.Издание отмечает, что планы Meta* могут измениться. Согласно внутреннему документу, с которым ознакомилась газета, компания обсуждает, как лучше добавить функцию, с начала 2025 года — ведь она поднимает вопросы безопасности и конфиденциальности. Но сейчас может быть удачное время на фоне политической обстановки в США, говорится в документах.В 2021 году Meta* уже рассматривала возможность добавить распознавание лиц в первую версию «умных» очков Ray-Ban, но тогда отказалась от этой идеи из-за технических и этических вопросов, добавляет газета.В компании заявили изданию, что часто слышат об интересе к подобным функциям. Но сама Meta* пока «обдумывает варианты» и будет придерживаться «взвешенного подхода» к вопросу, прежде чем что-либо выпускать.*Meta, которая владеет Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta