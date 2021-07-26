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Техника
Евгения Евсеева

Apple добавит Face ID практически во все свои устройства в течение «пары лет» — источники Статьи редакции

По мнению журналиста Bloomberg, распознавание по лицу станет основой авторизации на всей технике компании.

  • Apple планирует добавить поддержку функции разблокировки устройства с помощью Face ID в свои компьютеры Mac в ближайшие «пару лет», сообщил журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман.
  • По его данным, Apple хочет установить распознавание лица практически во все свои продукты, включая более дешёвые версии смартфонов и планшетов iPhone SE и iPad Air.
  • Сейчас в устройствах установлена функция разблокировки по отпечатку пальца Touch ID. Apple не спешит её заменять, потому что она — «более дешёвая альтернатива» Face ID, которая при этом обеспечивает высокий уровень безопасности.

  • Также Гурман считает, что Pro-модели устройств будут отличаться от более дешёвых наличием камеры под экраном.

#новость #apple

1042 просмотров
15 15 комментариев
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Андрей Суслов

2

Жду Face ID в AirPods. Прям тру революция будет)

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Кирилл Кузьмин

Андрей
14

Всем остаться на местах, работает Петросянский отряд

Ответить

Artemy

Андрей
1

Зачем ждать?

Ответить

Эдуард Лиринг

Artemy
0

Так это ж не для айфона

Ответить

Andrey Novikov

Андрей
0

Революция будет в умных зарядках с Face ID 😂

Ответить

Mike Raitsyn

3

Hear me out:

Touch ID + маска > Face ID + маска

Ответить

Andrei Smirnovsky

Mike
4

МГИМО финиш?

Ответить

Mike Raitsyn

Andrei
1

MSU dropped out

Ответить

Michael Stepanov

Mike
2

С Apple Watch все равно

Ответить

Аружан Аманжол

Mike
0

4real

Ответить

Законодательный бинокль

Mike
0

Актуально было во второй половине 2020 года

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Алексей Лысенко

0

Вообще странно порой работает распознавание лица у яблока. Мой сын разблокировал однажды сам своим фейсом, настроенный на распознавание моего фейса телефон. Не скажу чтобы на 100% похожи. Это было кстати единожды.

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Вася Пражкин

Алексей
4

Вот если бы соседский сын разблокировал твой телефон - я бы насторожился

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Sergey Ontime

0

Нет. Мы хотим совать палец!)

На самом деле приложить палец проще. А лицо совать, и особенно освобождать от всяких аксессуаров, типа масок – вымороз.

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Борис Грушин

0

Ну не знаю, мне кажется это не особо-то и нужно большинству

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Читать все 15 комментариев
Техника
Евгения Евсеева
Apple добавит Face ID практически во все свои устройства в течение «пары лет» — источники Статьи редакции

По мнению журналиста Bloomberg, распознавание по лицу станет основой авторизации на всей технике компании.

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