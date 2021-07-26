Apple добавит Face ID практически во все свои устройства в течение «пары лет» — источники Статьи редакции
По мнению журналиста Bloomberg, распознавание по лицу станет основой авторизации на всей технике компании.
- Apple планирует добавить поддержку функции разблокировки устройства с помощью Face ID в свои компьютеры Mac в ближайшие «пару лет», сообщил журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман.
- По его данным, Apple хочет установить распознавание лица практически во все свои продукты, включая более дешёвые версии смартфонов и планшетов iPhone SE и iPad Air.
- Сейчас в устройствах установлена функция разблокировки по отпечатку пальца Touch ID. Apple не спешит её заменять, потому что она — «более дешёвая альтернатива» Face ID, которая при этом обеспечивает высокий уровень безопасности.
Также Гурман считает, что Pro-модели устройств будут отличаться от более дешёвых наличием камеры под экраном.
Жду Face ID в AirPods. Прям тру революция будет)
Hear me out:
Touch ID + маска > Face ID + маска
МГИМО финиш?
Вообще странно порой работает распознавание лица у яблока. Мой сын разблокировал однажды сам своим фейсом, настроенный на распознавание моего фейса телефон. Не скажу чтобы на 100% похожи. Это было кстати единожды.
Вот если бы соседский сын разблокировал твой телефон - я бы насторожился
Нет. Мы хотим совать палец!)
На самом деле приложить палец проще. А лицо совать, и особенно освобождать от всяких аксессуаров, типа масок – вымороз.
По мнению журналиста Bloomberg, распознавание по лицу станет основой авторизации на всей технике компании.
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