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Техника
Маша Цепелева

LG представила беспроводные наушники с режимом «шёпота» Статьи редакции

Всего в линейке три модели — для двух в зарядных кейсах встроена ультрафиолетовая лампа.

  • В режиме «шёпота» правый наушник можно использовать в качестве микрофона, чтобы говорить в него максимально тихо, пишет The Verge.

  • В линейке три модели: FP5, FP8 и FP9. Во всех есть «режим шёпота», шумоподавление, три микрофона в каждом наушнике, защита от брызг и пространственное звучание.

  • Через футляр FP9 можно подключить наушники к устройству без Bluetooth через кабель.
  • Зарядные кейсы моделей FP8 и FP9 оснащены технологией, которая с помощью ультрафиолета убивает до 99,9% бактерий на наушниках за пять минут. Обе модели могут работать дольше, чем аналоги — до 10 часов без подзарядки. FP8 поддерживает беспроводную зарядку.
  • Наушники появятся в продаже в июле, цена ещё не объявлена.
Наушники FP8 LG
Наушники FP9 LG

#новость #lg

1833 просмотров
27 27 комментариев
7
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Ruslan Umarkhanov

13

Так сказать «пустили шептуна» на рынок😉😀😜

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умный человек

Ruslan
8
Ответить

Настя Чуланова

умный
0

да ну на фиг :) он плохо кончил 

Ответить

умный человек

Настя
2
Ответить

Михаил Анюков

умный
0

Тот всё равно хуже закончил

Ответить

Настя Чуланова

умный
0

Зачем так по-больному((((

Ответить

Андрей Мешков

7

Иванушки будут рекламировать?

Ответить

Михаил Анюков

Андрей
0

Это новый отечественный аналог эирподсов что-ли? 

Ответить

Руслан Захаров

2

В режиме шептуна работают?

Ответить

Владислава Кирова

1

О, прикольно, мне как раз нужна такая функция)) Вот бы такие несколько лет назад, чтобы на парах разговаривать 😁

Ответить

Маша Арсентьева

Владислава
0

о, ну, вот школьники будут покупать) мне дизайн понравился, правда, чем-то напоминает эпловский

Ответить

Александр Саввин

–1

За 10к куплю

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6, может семь

–1

Дайте угадаю, в ушах они будут всё равно держаться как говно :)

Ответить

Sergey Kit

6,
0

должны норм держаться, посмотри на фото)

Ответить

Папа Римский

0

Купил на днях HBS-7, вроде и неплохо. Но все равно лучше чем Sony звучания на рынке нет. Всем этим вашим сяоми хуевым на мусорке место.

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Юрий Чиглинцев

Папа
0

Смысл тогда покупать что-то, что не Сони? 

Ответить

Папа Римский

Юрий
0

Подкупила функция очистки ультрафиолетом.

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Папа Римский

Юрий
0

И конечно речь идет о бюджетном сегменте до 10-12К

Ответить

Alex Mont

Папа
0

Huawei freebuds studio. Не путать с просто freebuds. Накладные.

Ответить

Дмитрий Павлов

0

Почувствуй себя шпионом. Шепни в правый наушник!

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Михаил Анюков

Дмитрий
0

Боюсь далеко не все смогут ваше чувство разделить)

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Комментарий удален

Комментарий удален

Михаил Анюков

0

Да все они на одно лицо

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Dmitry Chornyy

0

И снова попытка скопипастить дизайн AirPods. Своё что-то нафантазировать религия не позволяет?

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maximkRR

0

интересно сколько это удовольствие будет стоить

Ответить

Mishanya3

0

интересная задумка

Ответить

Alex Mont

0

Надо щупать, слушать, смотреть на цену. Внешне выглядят ничего, по крайней мере промдизайн затычек не копирует "поймай меня если сможешь" от эппл и многочисленных подражателей. Но Есть одно большое но.
Когда я читаю новости про ЭлДжи, мне хочется пойти к ним работать в маркетинговый отдел, потому что даже такому остолопу как я есть чем выправить им руки. Мобильный бизнес уже угрохали, за остальное принялись похоже. Только они могут создать содульный телефон с фотомодулем, который один стоит дороже фотоапаррата, а снимает хуже. Та и тут, вот набросал:

- Через футляр FP9 можно подключить наушники к устройству без Bluetooth через кабель - да божечки! Где вы видели в 21 году человека с беспроводными наушниками и проводным девайсом? Жто что, проблема? Наоборот скорее, проводные уши за 50 багсов звучат лучше чем 99 беспроводных затычек вчетверо дороже. Ну ладно, предположим проблема есть. Через что подключать, usb-type c? Или джек-гнездо сделали, две дырки? Или зарядка через джек как у айпод шаффла, а быстрая тогда как? И главное, это вообще не проблема, потому что если у тебя есть старенький любимый девайс без блютус, к нему покупается копеечный блютус-трансмиттер и все.
- УФ-свет. Угу. Светодиод значит. А ничего, что у него мощность для бактерий низкая, а батарейку все равно жрет? Ну предположим я неправ. Тогда вопрос: как часто вы даете свои затычки чужим людям? Потому что иначе никаких бактерий, кроме тех, что у вас и так в ухе, на них не будет.
- Режим шепота. Ну тут все просто, я давно его использую с какими-то затычками на улице - называется "достал из уха и орешь, чтобы хоть что-то расслышали" 😆
Не, маркетинг лг предсказуемый и стабильный как скала. Надо их акции зашортить вдолгую 🤣

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Sergey Kit

–3

за 30к куплю

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