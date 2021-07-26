LG представила беспроводные наушники с режимом «шёпота» Статьи редакции
Всего в линейке три модели — для двух в зарядных кейсах встроена ультрафиолетовая лампа.
- В режиме «шёпота» правый наушник можно использовать в качестве микрофона, чтобы говорить в него максимально тихо, пишет The Verge.
В линейке три модели: FP5, FP8 и FP9. Во всех есть «режим шёпота», шумоподавление, три микрофона в каждом наушнике, защита от брызг и пространственное звучание.
- Через футляр FP9 можно подключить наушники к устройству без Bluetooth через кабель.
- Зарядные кейсы моделей FP8 и FP9 оснащены технологией, которая с помощью ультрафиолета убивает до 99,9% бактерий на наушниках за пять минут. Обе модели могут работать дольше, чем аналоги — до 10 часов без подзарядки. FP8 поддерживает беспроводную зарядку.
- Наушники появятся в продаже в июле, цена ещё не объявлена.
Так сказать «пустили шептуна» на рынок😉😀😜
да ну на фиг :) он плохо кончил
Иванушки будут рекламировать?
О, прикольно, мне как раз нужна такая функция)) Вот бы такие несколько лет назад, чтобы на парах разговаривать 😁
о, ну, вот школьники будут покупать) мне дизайн понравился, правда, чем-то напоминает эпловский
Дайте угадаю, в ушах они будут всё равно держаться как говно :)
Купил на днях HBS-7, вроде и неплохо. Но все равно лучше чем Sony звучания на рынке нет. Всем этим вашим сяоми хуевым на мусорке место.
Смысл тогда покупать что-то, что не Сони?
Почувствуй себя шпионом. Шепни в правый наушник!
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И снова попытка скопипастить дизайн AirPods. Своё что-то нафантазировать религия не позволяет?
Надо щупать, слушать, смотреть на цену. Внешне выглядят ничего, по крайней мере промдизайн затычек не копирует "поймай меня если сможешь" от эппл и многочисленных подражателей. Но Есть одно большое но.
Когда я читаю новости про ЭлДжи, мне хочется пойти к ним работать в маркетинговый отдел, потому что даже такому остолопу как я есть чем выправить им руки. Мобильный бизнес уже угрохали, за остальное принялись похоже. Только они могут создать содульный телефон с фотомодулем, который один стоит дороже фотоапаррата, а снимает хуже. Та и тут, вот набросал:
- Через футляр FP9 можно подключить наушники к устройству без Bluetooth через кабель - да божечки! Где вы видели в 21 году человека с беспроводными наушниками и проводным девайсом? Жто что, проблема? Наоборот скорее, проводные уши за 50 багсов звучат лучше чем 99 беспроводных затычек вчетверо дороже. Ну ладно, предположим проблема есть. Через что подключать, usb-type c? Или джек-гнездо сделали, две дырки? Или зарядка через джек как у айпод шаффла, а быстрая тогда как? И главное, это вообще не проблема, потому что если у тебя есть старенький любимый девайс без блютус, к нему покупается копеечный блютус-трансмиттер и все.
- УФ-свет. Угу. Светодиод значит. А ничего, что у него мощность для бактерий низкая, а батарейку все равно жрет? Ну предположим я неправ. Тогда вопрос: как часто вы даете свои затычки чужим людям? Потому что иначе никаких бактерий, кроме тех, что у вас и так в ухе, на них не будет.
- Режим шепота. Ну тут все просто, я давно его использую с какими-то затычками на улице - называется "достал из уха и орешь, чтобы хоть что-то расслышали" 😆
Не, маркетинг лг предсказуемый и стабильный как скала. Надо их акции зашортить вдолгую 🤣
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