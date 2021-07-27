Dell перестал продавать мощные игровые компьютеры жителям шести американских штатов из-за закона об энергопотреблении Статьи редакции
Ограничение касается предварительно собранных компьютеров, но не затрагивает отдельные комплектующие.
Компания Dell больше не доставляет в Калифорнию, Колорадо, Гавайи, Орегон, Вермонт и Вашингтон моноблоки и собранные системные блоки, которые не укладываются в новые стандарты энергоэффективности для компьютеров. К схожим мерам может прибегнуть и Acer. Об этом сообщает The Register.
Новые стандарты энергопотребления начали принимать с конца 2016 года — сначала в Калифорнии, а затем и в других штатах. С 1 июля 2021 года под эти стандарты попали настольные компьютеры и игровые ноутбуки. 9 декабря ограничения распространятся на ноутбуки с несколькими мониторами и мониторы с высокой частотой обновления экрана.
Таким устройствам, выпущенным после 1 июля 2021 года, разрешено потреблять не более 75 киловатт-часов за год. Согласно расчётам Совета по защите природных ресурсов, благодаря этим мерам Калифорния сможет сэкономить более 2,3 млрд киловатт-часов электроэнергии в год, что эквивалентно сокращению ежегодных парниковых выбросов на 730 тысяч тонн.
При этом Dell не запрещает покупать мощные комплектующие по отдельности и собирать из них игровые компьютеры. Также новые правила разрешают приобретать готовые серверы и компьютеры с мощным оборудованием для профессиональных задач вроде работы с видео и 3D-графикой.
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