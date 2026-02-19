The Information: Meta* возобновила разработку «умных» часов — их выход запланирован на 2026 год

Проект свернули в 2022 году.Компания возобновила работу над «умными» часами под кодовым названием Malibu 2, пишет The Information со ссылкой на источники. Meta* рассчитывает выпустить устройство к концу 2026-го.В часы интегрируют функции для мониторинга физических показателей организма и чат-бот на базе ИИ от Meta* AI. Компания также разрабатывает очки смешанной реальности Phoenix, но их выпуск отложили до 2027 года.Meta* придётся конкурировать с другими производителями «умных» часов, в том числе Apple, Google, Garmin, Samsung и Fitbit, отмечает издание.Изначально Meta* планировала выпустить часы весной 2023 года по цене около $349, но проект заморозили. В устройстве было предусмотрено две камеры: одна на дисплее, вторая — с другой стороны, у запястья, она была разработана так, чтобы часы можно было снять с ремешка для съёмки фотографий.*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости #meta