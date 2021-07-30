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Техника
Nazigul Jusupova

Huawei выпустила новые смартфоны без 5G на фоне санкций США и дефицита чипов Статьи редакции

Компания заявляет, что из-за ограничений ей недоступны технологии 5G.

  • В устройствах P50 и P50 Pro использован чипсет 4G от Qualcomm. Это значит, что ограничения, введённые администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, продолжают влиять на фирму, пишет CNBC.
  • В то же время производители смартфонов сталкиваются с дефицитом чипов, в основном из-за закрытия заводов из-за Covid-19 и повышенного спроса на электронику.
  • Генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei Ричард Ю сообщил, что компании недоступны технологии 5G из-за ограничений США и она вынуждена перейти на 4G. По его словам, устройства сохраняют максимальную производительность, а падение скорости будет несущественной.
  • Стоимость Huawei P50 начинается с $695, P50 Pro — от $927. Серия Huawei P известна передовыми технологиями камеры.
  • У камеры P50 три объектива: большой датчик на 50 мегапикселей, монохромный объектив на 40 мегапикселей и сверхширокоугольный объектив на 13 мегапикселей. У P50 Pro телеобъектив на 64 мегапикселей с оптическим зумом в 3,5 раза, который позволит увеличивать изображение в 200 раз.
  • В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor. В феврале китайская компания заявила, что оспорит решение властей США.
Ричард Ю представляет новую линейку смартфонов P50  Huawei

#huawei #новость

748 просмотров
11 11 комментариев
4
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Graf De Lotarev

2

927$ в США а у нас +20% за китайца! Вы меня простите конечно же, но это уже перебор! В чем УТП? Камера?... дичь как она есть!

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sardelkin

Graf
3

ещё и без google play небось

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Graf De Lotarev

sardelkin
0

Судя по пути Samsung-а видимо из без pay на территории России

Ответить

Городской супер_стар

Graf
0

Простите, а какая разница китаец или не китаец? Особенно по отношению к Huawei, которые в лидерах телекоммуникационных устройств много лет. Устройства китайских брендов ничем не отличаются ни по качеству, ни по характеристикам от аналогов с европейской или американской пропиской.

А +20% у нас ко всем устройствам из-за пошлин и не только. У Apple уже много лет $99 - это наши 9900р, а не 7400р.

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А. С.

1

Мне без фронтальной камеры пожалуйста.

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Nikolay Pomeschenko

1

Мне с головой хватает 4g. 
Хотя, если играть в облачные игры...

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tommyspb

1

Всмысле недоступны? А как тогда они сейчас являются лидером на рынке 5G оборудования для операторов?

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Павел

tommyspb
0

Полагаю, модемы некому производить из-за санкций.

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Эмилия Теплова

1

а падение скорости будет несущественной

Во многих странах же нет 5G, о какой скорости вообще идёт речь?

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mokza

–2

Посмотрите, что стоит посетить во время принятия решения по covid 19 на 2022 год

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M S

mokza
0

??

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