Huawei выпустила новые смартфоны без 5G на фоне санкций США и дефицита чипов Статьи редакции
Компания заявляет, что из-за ограничений ей недоступны технологии 5G.
- В устройствах P50 и P50 Pro использован чипсет 4G от Qualcomm. Это значит, что ограничения, введённые администрацией бывшего президента США Дональда Трампа, продолжают влиять на фирму, пишет CNBC.
- В то же время производители смартфонов сталкиваются с дефицитом чипов, в основном из-за закрытия заводов из-за Covid-19 и повышенного спроса на электронику.
- Генеральный директор потребительской бизнес-группы Huawei Ричард Ю сообщил, что компании недоступны технологии 5G из-за ограничений США и она вынуждена перейти на 4G. По его словам, устройства сохраняют максимальную производительность, а падение скорости будет несущественной.
- Стоимость Huawei P50 начинается с $695, P50 Pro — от $927. Серия Huawei P известна передовыми технологиями камеры.
- У камеры P50 три объектива: большой датчик на 50 мегапикселей, монохромный объектив на 40 мегапикселей и сверхширокоугольный объектив на 13 мегапикселей. У P50 Pro телеобъектив на 64 мегапикселей с оптическим зумом в 3,5 раза, который позволит увеличивать изображение в 200 раз.
- В 2019 году Минюст США во время торговой войны с Китаем обвинил Huawei в промышленном шпионаже, краже технологий и банковском мошенничестве. Тогда же компания попала в чёрный список Минторга. В ноябре 2020 года из-за санкций Huawei продала бренд Honor. В феврале китайская компания заявила, что оспорит решение властей США.
927$ в США а у нас +20% за китайца! Вы меня простите конечно же, но это уже перебор! В чем УТП? Камера?... дичь как она есть!
Городской супер_стар
Простите, а какая разница китаец или не китаец? Особенно по отношению к Huawei, которые в лидерах телекоммуникационных устройств много лет. Устройства китайских брендов ничем не отличаются ни по качеству, ни по характеристикам от аналогов с европейской или американской пропиской.
А +20% у нас ко всем устройствам из-за пошлин и не только. У Apple уже много лет $99 - это наши 9900р, а не 7400р.
Всмысле недоступны? А как тогда они сейчас являются лидером на рынке 5G оборудования для операторов?
а падение скорости будет несущественной
Во многих странах же нет 5G, о какой скорости вообще идёт речь?
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Компания заявляет, что из-за ограничений ей недоступны технологии 5G.
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