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Техника
Евгения Евсеева

Microsoft запустила Windows 365 — «облачную» ОС для бизнеса по цене от 2 тысяч рублей на пользователя в месяц Статьи редакции

Можно выбрать и свои настройки — тогда подписка обойдётся в 1350 рублей в месяц на человека за минимальные характеристики.

29 29 комментариев
1708 просмотров

Windows 365 — сервис, который позволяет компаниям создавать облачные ПК на базе Windows 10 и Windows 11 и назначать их сотрудникам.

С помощью «облачной» OC сотрудники могут получать доступ к приложениям, данным и настройкам вне зависимости от устройства.

Всего у Windows 365 две подписки — для бизнеса и корпоративная. Первая даёт доступ к системе через любой современный браузер, вторая — через приложение Microsoft Remote Desktop.

Стоимость у обеих подписок одинаковая и зависит от мощности компьютера — например, ПК с 2 CPU, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 2092 рубля в месяц на пользователя.

Также характеристики ПК можно настроить индивидуально — тогда подписка стоит от 1350 рублей на пользователя в месяц.

#новость #windows #windows365 #microsoft

29 29 комментариев
8
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29 комментариев
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Денис Николаев

1

Можно ли использовать бездисковый тонкий клиент и загружать систему по сети?

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nochnoy.ru

Денис
25

Нет. Чтобы пользоваться виндой в облаке нужен комп с виндой.

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Игорь Крафт

nochnoy.ru
3

Нормально ответил)))) до сих пор ржу

Ответить

Artem Petrenkov

Денис
0

Правильнее сказать: не загружать по сети, а получать доступ по сети. Там же достаточно браузера или RDP. Так что по идее должно быть можно. Иначе ведь особого смысла нет в этом сервисе.

Ответить

Денис Николаев

Artem
0

в BIOS многих материнок встроен именно загрузчик по сети, когда в компьютере совсем нет видеокарты, жесткого диска, минимальное количество оперативы и процессор уровня вывести картинку. Никакого браузера и RDP там нет

Ответить

Haptob

Денис
0

Liveusb и доступ через браузер

Ответить

Николай Замотаев

Haptob
0

Так и через rdp тоже можно тогда. Оно даже меньше места займёт, чем браузер

Ответить

Кирилл Агарков

Денис
0

Как же ты выводить изображение будешь, если нет видеокарты?

Ответить

Кирилл Баскус

5

По сути это проприетарный vdi на винде.

Ответить

Богдан Коршунов

1

Лучше бы покупку офиса на сайте сделали.

Ответить

Кирилл Мельников

Богдан
0

А разве её там нет?

Ответить

Всемирный коктейль

Кирилл
1

В свое время я плюнул и скачал с торрентов)

Ответить

Jay Green

Кирилл
1

Нет. Но в чем проблема комментатора я не понял. Купил семейную на озоне. Получил себе и жене облако по терабайту дешевле конкурентов и ещё офис на сдачу )))

Ответить

Алекс И

1

комп купить для сотрудника дешевле будет и прослужит он не год)

Ответить

Прикладной кавалер

Алекс
0

А вин365 на чём работают? Уж-то на плойках?

Ответить

Эдуард Лиринг

Прикладной
0

на Tesla, современнее надо быть

Ответить

Прикладной

Эдуард
2

На Тесле только в Ведьмака с Бацарашкиной гоняем.

Ответить

Николай Замотаев

Прикладной
0

На облаках! :)

Ответить

Кирилл Мельников

Прикладной
0

На холодильниках и там кстати Скайрим встроен)

Ответить

Антон Болятко

0

Рекурсия компов с виндой

Ответить

Занятый алмаз

Антон
1

Да. Ты главное 2 тыс. заноси.

Ответить

Канищев Максим

–1

Потом что-то на стороне микрософт начинает глючить после обновления и весь бизнес идёт на йух, причём сто процентов микрософт потери по их вине компенсировать не будет. Они думают что бизнесмены идиоты?

Ответить

Занятый алмаз

Канищев
1

Microsoft продают не надежность, а доступность. Надежность это к UNIX в котором архиваторы с 84 года компилируют в базовую поставку.

Ответить

Канищев Максим

Занятый
0

К сожалению баба Маша из бухгалтерии совсем в юникс не может. Да и среднестатистический админ из глубинки про юниксы только в интернете читал. Я кстати делал одно рабочее место директору на бесплатном софте на линуксе. Все работало безпроблем.

Ответить

Занятый алмаз

0

Посоветуйте тонкий клиент для работы с этим?

Ответить

Aliya Mussiyeva

–1

https://www.youtube.com/watch?v=bznGemr4fXQ

Ответить

Тот самый партизан

–2

Очень дорого. Подобные конфиги с установкой в 1 клик стоят 1000-1100.

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evilnw

Тот
0

Хорошо бы заявление подкрепить парочкой примеров. )

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Kost Myatejniy

Тот
0

Вы наверно с VDS путаете. Тут немного другая история.

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