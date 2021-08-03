Можно выбрать и свои настройки — тогда подписка обойдётся в 1350 рублей в месяц на человека за минимальные характеристики.

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Windows 365 — сервис, который позволяет компаниям создавать облачные ПК на базе Windows 10 и Windows 11 и назначать их сотрудникам.

С помощью «облачной» OC сотрудники могут получать доступ к приложениям, данным и настройкам вне зависимости от устройства.

Всего у Windows 365 две подписки — для бизнеса и корпоративная. Первая даёт доступ к системе через любой современный браузер, вторая — через приложение Microsoft Remote Desktop.

Стоимость у обеих подписок одинаковая и зависит от мощности компьютера — например, ПК с 2 CPU, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 2092 рубля в месяц на пользователя.