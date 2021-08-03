Microsoft запустила Windows 365 — «облачную» ОС для бизнеса по цене от 2 тысяч рублей на пользователя в месяц Статьи редакции
Можно выбрать и свои настройки — тогда подписка обойдётся в 1350 рублей в месяц на человека за минимальные характеристики.
Windows 365 — сервис, который позволяет компаниям создавать облачные ПК на базе Windows 10 и Windows 11 и назначать их сотрудникам.
С помощью «облачной» OC сотрудники могут получать доступ к приложениям, данным и настройкам вне зависимости от устройства.
Всего у Windows 365 две подписки — для бизнеса и корпоративная. Первая даёт доступ к системе через любой современный браузер, вторая — через приложение Microsoft Remote Desktop.
Стоимость у обеих подписок одинаковая и зависит от мощности компьютера — например, ПК с 2 CPU, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 2092 рубля в месяц на пользователя.
Также характеристики ПК можно настроить индивидуально — тогда подписка стоит от 1350 рублей на пользователя в месяц.
Можно ли использовать бездисковый тонкий клиент и загружать систему по сети?
Нет. Чтобы пользоваться виндой в облаке нужен комп с виндой.
Правильнее сказать: не загружать по сети, а получать доступ по сети. Там же достаточно браузера или RDP. Так что по идее должно быть можно. Иначе ведь особого смысла нет в этом сервисе.
в BIOS многих материнок встроен именно загрузчик по сети, когда в компьютере совсем нет видеокарты, жесткого диска, минимальное количество оперативы и процессор уровня вывести картинку. Никакого браузера и RDP там нет
Так и через rdp тоже можно тогда. Оно даже меньше места займёт, чем браузер
Лучше бы покупку офиса на сайте сделали.
А разве её там нет?
комп купить для сотрудника дешевле будет и прослужит он не год)
Прикладной кавалер
А вин365 на чём работают? Уж-то на плойках?
на Tesla, современнее надо быть
Рекурсия компов с виндой
Потом что-то на стороне микрософт начинает глючить после обновления и весь бизнес идёт на йух, причём сто процентов микрософт потери по их вине компенсировать не будет. Они думают что бизнесмены идиоты?
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